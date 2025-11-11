Poliția Capitalei s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei. „Cercetările sunt în desfășurare!” Medicul este acuzat de hărțuire sexuală și practică ilegală în psihoterapie

Poliția Capitalei s-a autosesizat în cazul doctorului Cristian Andrei. Cunoscut publicului larg pentru aparițiile sale frecvente în emisiuni TV și în mediul online, acesta este vizat de o anchetă declanșată de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Autoritățile au anunțat, luni, că s-au sesizat din oficiu după apariția unor informații în spațiul public care indică faptul că medicul ar fi desfășurat activități de psihoterapie fără a deține atestatul legal necesar și ar fi comis fapte cu conotație sexuală asupra unor paciente.

„Cercetările sunt în desfășurare”

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al Sectorului 1 s-au autosesizat și au deschis o anchetă în cazul medicului Cristian Andrei, în urma dezvăluirilor publicate de PressOne, care indică faptul că acesta ar fi oferit ședințe de psihoterapie fără a deține atestatul legal necesar și ar fi fost implicat în fapte de hărțuire sexuală asupra unor paciente.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la un bărbat care ar fi desfășurat activități în domeniul psihoterapiei, fără a deține atestatele legale necesare și care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București face următoarele precizări: Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt în desfășurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1” – se arată în comunicatul oficial al Poliției, potrivit Știrile Pro TV.

Investigația PressOne a scos la iveală mărturiile a două foste paciente care susțin că au fost hărțuite sexual de Cristian Andrei în timpul ședințelor de terapie. Una dintre ele a povestit că, în timp ce îi relata medicului traumele personale, acesta i-ar fi cerut să se apropie de el și ar fi inițiat un act sexual chiar în cabinet. De asemenea, publicația a documentat faptul că Andrei nu deține un atestat de liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România, deși oferă ședințe de „psihoterapie” contra cost de peste două decenii.

Imaginea publică, pusă sub semnul întrebării

Cristian Andrei este medic psihiatru, specializat în neuropsihiatrie infantilă, și a devenit cunoscut în România prin intermediul aparițiilor sale în media, unde a abordat frecvent teme de psihologie și dezvoltare personală. Cu toate acestea, imaginea sa publică este acum grav afectată de acuzațiile care pun sub semnul întrebării atât etica profesională, cât și legalitatea activității sale.

Poliția Capitalei a lansat un apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații relevante pentru anchetă să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să sune la numărul de urgență 112: „Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112.”

Ce acuzații i se aduc medicului Cristian Andrei

Medicul Cristian Andrei este vizat de acuzații formulate de două foste paciente, care reclamă comportamente inadecvate în timpul ședințelor de terapie. Una dintre ele, identificată sub pseudonimul Mara, susține că, în cadrul procesului terapeutic început în 2019, doctorul i-ar fi făcut avansuri cu tentă sexuală, exploatând starea sa de vulnerabilitate emoțională. Aceasta relatează că a fost supusă unor întrebări intime fără legătură cu scopul terapiei, a fost atinsă în mod nepotrivit și, în cele din urmă, ar fi avut loc un raport sexual în cabinetul de terapie.

Ulterior, relația dintre Mara și Cristian Andrei a continuat în afara cadrului profesional, timp de aproape doi ani, perioadă în care tânăra afirmă că a fost expusă la comportamente manipulative și mesaje cu conținut sexual explicit, în contextul unei diferențe de vârstă considerabile, de 35 de ani.

Mara a înaintat plângeri către Colegiul Medicilor și Colegiul Psihologilor, însă aceste demersuri nu au fost urmate de anchete, invocându-se termenele de prescripție și limitările impuse de legislația privind protecția datelor personale.

