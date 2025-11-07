Vama Veche, una dintre cele mai populare destinații estivale din România, a fost marcată de o tragedie în dimineața zilei de 6 noiembrie. Florian Dinu, administratorul campingului Sandalandala, a fost găsit mort în incinta complexului pe care îl gestiona.

Vestea a șocat comunitatea locală și turiștii care îl cunoșteau drept unul dintre oamenii-cheie în dezvoltarea turismului alternativ din zonă.

Florian Dinu, găsit fără suflare de apropiați

Potrivit informațiilor oficiale, trupul neînsuflețit al lui Florian Dinu a fost descoperit în jurul orei 11:00 de către apropiați care nu mai reușeau să ia legătura cu el. Aceștia au alertat autoritățile, iar polițiștii din Mangalia au intervenit la fața locului.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vama Veche. Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani. În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, se arată în comunicatul transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.

Citeşte şi: Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar pentru rolul din „Shirley Valentine”, a murit la 85 de ani

Citeşte şi: Ettore Pausini, unchiul Laurei Pausini, a murit într-un accident rutier produs de un cetățean româno-moldovean în Bologna

Citeşte şi: Donna Jean Godchaux-MacKay, solista formației Grateful Dead, a murit la 78 de ani

Probleme personale și financiare, posibile cauze ale tragediei

Surse apropiate anchetei, citate de Antena 3 CNN, susțin că Florian Dinu s-ar fi confruntat în ultima perioadă cu dificultăți financiare și cu o stare accentuată de depresie, agravată de separarea de soție. Deși nu erau divorțați oficial, cei doi trăiau separat de ceva vreme. Aceste probleme ar fi contribuit la starea psihică fragilă a bărbatului.

Florian Dinu a fost cunoscut în Vama Veche pentru implicarea sa activă în dezvoltarea campingului Sandalandala, un spațiu devenit emblematic pentru turiștii care căutau o experiență alternativă de vacanță. Deși vânduse complexul în urmă cu un an, el continua să se ocupe de administrarea acestuia.

Anchetă în desfășurare la Constanța

Trupul neînsuflețit al lui Florian Dinu a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Constanța, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru stabilirea cauzei exacte a morții. Până în acest moment, nu a fost găsit niciun bilet de adio, iar ancheta poliției continuă pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News