Donna Jean Godchaux-MacKay, solista formației Grateful Dead, a murit la 78 de ani

Donna Jean Godchaux-MacKay, cântăreață cunoscută pentru colaborările sale cu artiști legendari precum Percy Sledge și Elvis Presley, dar și pentru contribuția sa esențială la sunetul trupei Grateful Dead în anii ’70, a încetat din viață duminică, la Nashville, la vârsta de 78 de ani.

Potrivit purtătorului său de cuvânt, Dennis McNally, cauza decesului a fost cancerul, artista aflându-se în îngrijire paliativă.

De la Muscle Shoals la Grateful Dead

Originară din Alabama, Donna Jean a fost cântăreață de studio timp de peste un deceniu înainte de a se alătura trupei Grateful Dead la începutul anilor ’70. Înainte de această colaborare, a înregistrat piese alături de nume mari precum Elvis Presley – vocea sa poate fi auzită pe hituri precum „In the Ghetto” și „Suspicious Minds”.

În 1970, s-a mutat în San Francisco, atrasă de efervescența culturală a orașului. Inițial, era sceptică față de entuziasmul prietenilor ei pentru Grateful Dead:

„Sunetul acela dezordonat? Nu credeam că știu să cânte. M-am gândit: ‘O fi că sunt frumoși.’ Am verificat coperta unui album și am zis: ‘Nu, nu e asta.’”

Totuși, după ce i-a văzut live la Winterland Ballroom, și-a schimbat complet părerea:

„Pentru ei, muzica era o aventură, ceva spiritual. Niciodată nu mai auzisem așa ceva. Mi-am spus: Asta vreau să fac.”

O viață dedicată muzicii

Donna era căsătorită cu pianistul de jazz Keith Godchaux. Cei doi l-au abordat pe Jerry Garcia, liderul trupei Grateful Dead, într-un club de noapte, iar acesta le-a oferit numărul său de telefon.

„Nu-mi vine să cred cât curaj am avut” își amintea ea într-un interviu din 2007. „Nu știam că oamenii făceau asta tot timpul cu el. Dar Jerry era mereu deschis.”

La scurt timp, cei doi au devenit membri ai trupei, iar Donna a contribuit la piese emblematice precum „Eyes of the World” și „Playing in the Band” – una dintre interpretările live ale acesteia din urmă a durat peste 46 de minute.

Totuși, integrarea în stilul eclectic al trupei nu a fost mereu ușoară, mai ales în momentele în care împărțea partea vocală cu alți membri precum Garcia, Phil Lesh și Bob Weir. În 1979, ea și Keith au părăsit trupa, o decizie pe care Donna a descris-o drept „foarte mutuală”. Din păcate, în anul următor, Keith a murit într-un accident de mașină.

După plecarea din Grateful Dead, Donna a rămas activă în muzică. S-a recăsătorit în 1981 cu basistul David MacKay, alături de care a fondat Donna Jean Godchaux Band.

După moartea sa a rămas o familie îndurerată – soțul său, fiii Kinsman MacKay și Zion Godchaux, sora sa Gogi Clark și fratele Ivan Thatcher.

Moștenirea muzicală

Născută pe 22 august 1947, în Florence, Alabama, Donna Jean Thatcher era fiica lui Chet Thatcher, instructor de zbor, și a lui Jamie Jeffreys, profesoară de informatică.

În 1994, a fost inclusă în Rock & Roll Hall of Fame ca membră a trupei Grateful Dead. A urcat periodic pe scenă alături de foști colegi, inclusiv cu formația derivată Dead & Company, în 2016.

„Zburam spre San Francisco pentru un concert cu Phil și ascultam ‘Ripple’ în căști. Am început să plâng. Muzica încă mă atinge profund,” declara ea în 2008 pentru The Edmonton Journal.

Pe lângă contribuțiile sale la Grateful Dead, Donna Jean a colaborat în studio cu artiști de renume precum Dionne Warwick, Cher, Neil Diamond, Ben E. King și Boz Scaggs. A mai cântat și cu formații precum Donna Jean and the Tricksters, un proiect derivat din trupa de tribut Zen Tricksters.

„Aveam 12 ani când am început să stau prin studiouri” povestea ea. „Știam că asta voi face. Voi cânta, orice-ar fi.”

