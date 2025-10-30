  MENIU  
Home > Vedete > Floyd Roger Myers Jr., celebru pentru rolul său din serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, a murit la 42 de ani

Floyd Roger Myers Jr., celebru pentru rolul său din serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, a murit la 42 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.

Floyd Myers, vedetă TV în anii copilăriei, celebru pentru rolul său din serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, a murit la 42 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de mama sa îndurerată, Renee Trice, care a dezvăluit și cauza decesului: un atac de cord suferit în primele ore ale dimineții de miercuri, în locuința sa din Maryland.

Renee Trice a precizat pentru TMZ că fiul ei a avut trei atacuri de cord în ultimii trei ani și că vorbise cu el chiar cu o seară înainte de tragedie.

Reacții emoționante din partea fanilor

La aflarea veștii, fanii și-au exprimat durerea și tristețea pe platforma X. Unul dintre ei a scris: „O veste tristă… era atât de tânăr, părea că mai avea multe capitole de trăit.” Altul a comentat: „42 de ani e mult prea devreme… gânduri bune pentru familia și fanii lui.”

Citeşte şi: Anca Faur, soția lui Buzz Aldrin, a murit la 66 de ani. Românca s-a stins în America, înconjurată de familie

Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Imagini din complexul turistic al lui Radu Mazăre din Madagascar: „Costă undeva la 170 de euro pe seară” Foto
Recomandarea zilei

Citeşte şi: A murit cântăreața de muzică populară Iustina Crișan-Dejeu. A fost solistă a Ansamblului Folcloric „Someșul-Napoca”

Citeşte şi: Actrița britanică Prunella Scales a murit la 93 de ani

Ce a decis familia Ștefaniei Szabo în legătură cu înmormântarea ei. Cei dragi vor să îi pună în sicriu un obiect anume, ca un ultim gest de iubire
Ce a decis familia Ștefaniei Szabo în legătură cu înmormântarea ei. Cei dragi vor să îi pună în sicriu un obiect anume, ca un ultim gest de iubire
Recomandarea zilei

Ultima postare: aniversarea fiicei sale

Cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, Floyd a sărbătorit împlinirea a 10 ani a fiicei sale, postând pe Instagram: „La mulți ani de 10 ani, fetița mea!! Sufletul petrecerii și mereu o lumină în cameră!! Sunt atât de fericit că sunt tatăl tău — abia aștept să văd cum vor arăta următorii 10 ani privind cum crești!! Te iubesc și petrecem tot weekendul, fetița lui tati!! TyTy al lui tati.”

Floyd Myers era tatăl a patru copii, potrivit unei campanii GoFundMe lansate de sora sa, Tyree Trice, pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare.

Foto – capturi Youtube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Cei doi au făcut anunțul direct din Turcia. „Te iubesc! Nici nu voiam să spunem”
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Cei doi au făcut anunțul direct din Turcia. „Te iubesc! Nici nu voiam să spunem”
Fanatik
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
Ce avere are, de fapt, Florin Tănase: „A intrat puternic în afaceri! Dar a greșit că a dat în Giovanni Becali”
GSP.ro
Ședință de urgență după scandalul care a zguduit gimnastica românească: „Nu ascundem faptul că am greșit! Multe nereguli semnalate”
Ședință de urgență după scandalul care a zguduit gimnastica românească: „Nu ascundem faptul că am greșit! Multe nereguli semnalate”
Click.ro
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
Călin Geambașu s-a împăcat, la o plăcintă, cu tatăl lui, dar se văd la tribunal: „Nu suntem dușmani, îl ajut să...” Care e, de fapt, mărul discordiei?
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Citește și...
Cum a reacţionat Patriarhia Română după donaţia uriaşă a lui Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Noua ipoteză a anchetatorilor în cazul doctoriței Ștefania Szabo. Ce indică primele rezultate ale necropsiei
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
33 de ani de la moartea lui Ion și Doina Aldea Teodorovici. Vocile care au unit malurile Prutului Video
Maria Iordănescu, unica fiică a lui Anghel Iordănescu, la un pas să fie jefuită: „Lumea este o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim”
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Manelistul a făcut anunțul: „Vom avea un bebeluș”
Simona Secrier, văduva lui Mihai Constantinescu, mărturisiri emoționante la șase ani de la moartea artistului: „După plecarea lui am avut niște emoții distructive”
Scapă rapid de durerile de cap
Mama Ștefaniei Szabo, PRIMELE DECLARAȚII după moartea fiicei sale. Biata femeie, în urmă cu câțiva ani, și-a pierdut și soțul. Nicoleta Szabo are o funcție foarte importantă. Unde lucrează

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Maria Iordănescu, unica fiică a lui Anghel Iordănescu, la un pas să fie jefuită: „Lumea este o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim”
Maria Iordănescu, unica fiică a lui Anghel Iordănescu, la un pas să fie jefuită: „Lumea este o junglă în care trebuie să învățăm să supraviețuim”
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Manelistul a făcut anunțul: „Vom avea un bebeluș”
Roxana Dobre, soția lui Florin Salam, este însărcinată. Manelistul a făcut anunțul: „Vom avea un bebeluș”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
N-ai să ghicești! Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, frumoasa de la Asia Express! Pare o puștoaică, dar adevărul te va lăsa fără cuvinte! Fanii au refuzat să creadă!
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Ce regretă și acum Mihaela Bilic din relația cu Costantin Stan, actualul soț al Andreei Berecleanu. Motivul real pentru care s-au despărțit: „Nu am fost niciodată…”
Elle
Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Actrița a trecut printr-o transformare RADICALĂ. Cum arată acum. FOTO
Catrinel Menghia și-a făcut o schimbare spectaculoasă de look. Actrița a trecut printr-o transformare RADICALĂ. Cum arată acum. FOTO
Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry. Fostul prim-ministru al Canadei și artista formează cel mai nou și neașteptat cuplu de vedete: "O consideră femeia perfectă"
Noi detalii despre relația dintre Justin Trudeau și Katy Perry. Fostul prim-ministru al Canadei și artista formează cel mai nou și neașteptat cuplu de vedete: "O consideră femeia perfectă"
O nouă echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția de la Antena 1: "Ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine"
O nouă echipă ELIMINATĂ de la Asia Express 2025. Ce vedete au părăsit competiția de la Antena 1: "Ne-am jucat cu plăcere, cu drag, cu corectitudine"
DailyBusiness.ro
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Sorin Grindeanu: „PNL dă premierul până în 2027. Noi ne ținem de protocol”
Sorin Grindeanu: „PNL dă premierul până în 2027. Noi ne ținem de protocol”
A1.ro
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez au părăsit aventura de pe Drumul Eroilor: „Plecăm..”
Horoscop 31 octombrie 2025. Furtună în viața unei zodii. E pusă la încercare de evenimente neașteptate
Horoscop 31 octombrie 2025. Furtună în viața unei zodii. E pusă la încercare de evenimente neașteptate
Simona Secrier, văduva lui Mihai Constantinescu, mărturisiri emoționante la șase ani de la moartea artistului: „După plecarea lui am avut niște emoții distructive”
Simona Secrier, văduva lui Mihai Constantinescu, mărturisiri emoționante la șase ani de la moartea artistului: „După plecarea lui am avut niște emoții distructive”
Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la „Asia Express”. Au rezistat opt etape în competiție
Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru participarea la „Asia Express”. Au rezistat opt etape în competiție
Elena Băsescu, surprinsă în timp ce cumpăra haine dintr-un hipermarket. Cum a fost fotografiată
Elena Băsescu, surprinsă în timp ce cumpăra haine dintr-un hipermarket. Cum a fost fotografiată
Observator News
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
CALCUL. Câți bani câștigi în plus la pensie dacă economisești 800 de lei pe lună timp de 10 ani
Libertatea pentru Femei
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Înmormântare Ștefania Szabo. Necropsia a fost finalizată. Mama și fratele ei, sfâșiați de durere, au rupt tăcerea: "Trăia pentru spital. Spunea că nu mai poate”
Înmormântare Ștefania Szabo. Necropsia a fost finalizată. Mama și fratele ei, sfâșiați de durere, au rupt tăcerea: "Trăia pentru spital. Spunea că nu mai poate”
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre SOȚIA lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”/ Exclusiv
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Octavia Geamănu spunea că nu gătește niciodată și că la ea în bucătărie miroase a bețișoare parfumate. Nu împarte același pat cu Marian Ionescu, dorm separat: „El nu m-a văzut niciodată în trening, pijamale de bumbac sau cu părul nespălat!” Acum soțul ei rupe tăcerea, iar ce a spus despre vedetă a stârnit reacții
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce este „laptele uitării”, medicamentul găsit lângă doctorița Ștefania Szabo și care se crede că ar fi provocat decesul tinerei
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Ce tratament lua Ștefania Szabo, doctorița din Buzău, găsită moartă chiar în camera de gardă
Cine e medicul care a fost găsit fără suflare chiar în camera de gardă. Femeia conducea Spitalul de Urgență
Cine e medicul care a fost găsit fără suflare chiar în camera de gardă. Femeia conducea Spitalul de Urgență
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Dana Budeanu a distrus-o pe iubita lui Nicușor Dan după ce a văzut imaginile de la Catedrala Neamului. &quot;Alo, protocolul de la Cotroceni&quot;
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Perioada de valabilitate a cardului european de sănătate a fost majorată oficial. Ce categorii beneficiază de noile reguli
Perioada de valabilitate a cardului european de sănătate a fost majorată oficial. Ce categorii beneficiază de noile reguli
Monica Anghel, de urgență la spital. Mesaj emoționant al artistei: „Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă”
Monica Anghel, de urgență la spital. Mesaj emoționant al artistei: „Când ești sănătos, ai o groază de probleme, când ai o problemă de sănătate, ai o singură problemă”
Zece ani de la Colectiv: durere, rușine și speranță. România construiește, în sfârșit, centrele pentru mari arși
Zece ani de la Colectiv: durere, rușine și speranță. România construiește, în sfârșit, centrele pentru mari arși
Pensiile din noiembrie 2025 vin mai târziu. Milioane de români, afectați de decalajele de plată
Pensiile din noiembrie 2025 vin mai târziu. Milioane de români, afectați de decalajele de plată
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Diana Bart a divorțat în secret și iubește din nou. Sărutări în plină stradă cu Daniel Nuță
Diana Bart a divorțat în secret și iubește din nou. Sărutări în plină stradă cu Daniel Nuță
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Noi informații ȘOC în cazul morții Ștefaniei Szabo. Doctorița și-ar fi injectat un sedativ puternic, același care l-a ucis pe Michael Jackson
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton