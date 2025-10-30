Home > Vedete > Floyd Roger Myers Jr., celebru pentru rolul său din serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, a murit la 42 de ani
Floyd Roger Myers Jr., celebru pentru rolul său din serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, a murit la 42 de ani
.
Floyd Myers, vedetă TV în anii copilăriei, celebru pentru rolul său din serialul „The Fresh Prince of Bel-Air”, a murit la 42 de ani. Vestea tragică a fost confirmată de mama sa îndurerată, Renee Trice, care a dezvăluit și cauza decesului: un atac de cord suferit în primele ore ale dimineții de miercuri, în locuința sa din Maryland.
Renee Trice a precizat pentru TMZ că fiul ei a avut trei atacuri de cord în ultimii trei ani și că vorbise cu el chiar cu o seară înainte de tragedie.
Reacții emoționante din partea fanilor
La aflarea veștii, fanii și-au exprimat durerea și tristețea pe platforma X. Unul dintre ei a scris: „O veste tristă… era atât de tânăr, părea că mai avea multe capitole de trăit.” Altul a comentat: „42 de ani e mult prea devreme… gânduri bune pentru familia și fanii lui.”
Cu doar câteva săptămâni înainte de moarte, Floyd a sărbătorit împlinirea a 10 ani a fiicei sale, postând pe Instagram: „La mulți ani de 10 ani, fetița mea!! Sufletul petrecerii și mereu o lumină în cameră!! Sunt atât de fericit că sunt tatăl tău — abia aștept să văd cum vor arăta următorii 10 ani privind cum crești!! Te iubesc și petrecem tot weekendul, fetița lui tati!! TyTy al lui tati.”
Floyd Myers era tatăl a patru copii, potrivit unei campanii GoFundMe lansate de sora sa, Tyree Trice, pentru a acoperi cheltuielile de înmormântare.
Foto – capturi Youtube
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.