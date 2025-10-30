„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, înconjurată de soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC. ”Sunt foarte norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele”, a declarat generalul Aldrin. ”Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult.” Familia ei solicită respectarea intimității în acest moment de doliu”, este declarația oficială a familiei lui Buzz Aldrin.
Anca Faur a mai fost căsătorită în trecut cu Eliodor Ghenciu, cu care are un fiu, Vlad Ghenciu. Cei doi au divorțat în anul 2012. După divorț, românca și-a regăsit liniștea și fericirea în brațele astronautului, care avea 93 de ani în momentul în care a dus-o la altar.
Pentru astronautul american, al doilea om care a pășit pe Lună după Neil Armstrong, Anca Faur a fost cea de-a patra soție. Între cei doi exista o diferență de vârstă de aproape 30 de ani, dar acest lucru nu a fost un impediment pentru povestea lor de iubire.
„Nu am fost niciodată mai fericit în viaţa mea decât acum, cu timpul meu cu Anca”, a declarat Aldrin într-un interviu acordat revistei People în 2024.
„Ea este iubirea vieţii mele şi facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte şi a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre şi a sărbători – aşa cum facem la această a 55-a aniversare a aterizării Apollo 11″, a mai spus el atunci.
Cauza decesului româncei nu a fost făcută publică, familia sa cerând dreptul la intimitate în aceste momente dificile.
