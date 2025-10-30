Anca Faur, românca care în 2023 a devenit soția celebrului astronaut Buzz Aldrin (95 ani), după o relație de mai mulți ani, a încetat din viață marți, 28 octombrie, la vârsta de 66 de ani.

Anca Faur a decedat la vârsta de 66 de ani în America, acolo unde locuia cu soțul ei, celebrul astronaut Buzz Aldrin. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu doi ani, însă formau un cuplu de mai mult timp.

Decesul româncei a fost confirmat de familia lui Aldrin, printr-o postare pe Facebook. Anca a încetat din viață înconjurată de soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu.

În declarația familiei este menționat faptul că Aldrin este devastat de moartea soției sale, însă este recunoscător pentru momentele frumoase pe care le-au petrecut împreună.

„Dr. Anca Aldrin, soția astronautului Buzz Aldrin, a trecut în neființă în noaptea trecută, înconjurată de soțul și fiul ei, Vlad Ghenciu. Doamna Aldrin, inginer chimist cu un doctorat obținut la Universitatea din Pittsburgh, a ocupat funcția de trezorier al California Hydrogen Business Council și de vicepreședinte executiv al Buzz Aldrin Ventures LLC. ”Sunt foarte norocos că am găsit și m-am căsătorit cu iubirea vieții mele”, a declarat generalul Aldrin. ”Ea a adus bucurie în tot ceea ce am făcut împreună. Îmi va lipsi foarte mult.” Familia ei solicită respectarea intimității în acest moment de doliu”, este declarația oficială a familiei lui Buzz Aldrin.

Românca, a patra soție a lui Buzz Aldrin

Anca Faur a mai fost căsătorită în trecut cu Eliodor Ghenciu, cu care are un fiu, Vlad Ghenciu. Cei doi au divorțat în anul 2012. După divorț, românca și-a regăsit liniștea și fericirea în brațele astronautului, care avea 93 de ani în momentul în care a dus-o la altar.

Pentru astronautul american, al doilea om care a pășit pe Lună după Neil Armstrong, Anca Faur a fost cea de-a patra soție. Între cei doi exista o diferență de vârstă de aproape 30 de ani, dar acest lucru nu a fost un impediment pentru povestea lor de iubire.

„Nu am fost niciodată mai fericit în viaţa mea decât acum, cu timpul meu cu Anca”, a declarat Aldrin într-un interviu acordat revistei People în 2024.

„Ea este iubirea vieţii mele şi facem totul împreună, de la a lua masa, a planifica proiecte şi a privi lumea, până la a ne întâlni cu cele două familii ale noastre şi a sărbători – aşa cum facem la această a 55-a aniversare a aterizării Apollo 11″, a mai spus el atunci.

Cauza decesului româncei nu a fost făcută publică, familia sa cerând dreptul la intimitate în aceste momente dificile.

