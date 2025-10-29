Fiul Oanei Ioniță a fost audiat: „Băiatul se abține de la orice fel de comentariu”. Mesajul coregrafei pentru fostul soț, Florin Budnaru

Oana Ioniță a dezvăluit cum a decurs audierea fiului ei, Maxim, în procesul de custodie. Fosta „bebelușă” luptă pentru mai mult timp cu fiul ei. Maxim locuiește cu tatăl lui de la divorțul părinților săi.

Oana Ioniță, dezvăluiri despre audierea fiului ei, Maxim, în procesul de custodie

Oana Ioniță (43 de ani) a dezvăluit că judecătoarea vrea să-l audieze pe fiul ei, Maxim, încă o dată, după audierea de săptămâna trecută. Acest lucru o bucură pe coregrafă, care își dorește să obțină mai mult timp cu fiul ei.

„Fiul meu a fost audiat săptămâna trecută, acum așteptăm un nou termen pentru că a fost greva tuturor judecătorilor, a fost în grevă toată lumea. Chiar dacă ordonanțele președințiale s-au judecat, la noi a durat foarte mult până s-a dat un termen pentru că judecătoarea și-a dorit să îl audă din nou, ceea ce, pe de o parte, e foarte bine că e bine că este audiat și îmi doresc ca părerile lui să fie foarte sincere, fără a ține partea oricărui părinte în mod special. Băiatul se abține de la orice fel de comentariu pentru a nu afecta pe niciuna din părți”, a declarat Oana Ioniță, la Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

Cu această ocazie, fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor” i-a transmis un mesaj și fostului soț, Florin Budnaru (46 de ani), pe care l-a acuzat în trecut că l-a alienat pe fiul lor de ea.

Citește și: Oana Ioniță a reluat legătura cu tatăl fiicei sale, după divorțul de Florin Budnaru. De ce s-a despărțit de afaceristul spaniol: „În Ibiza l-am cunoscut” / Video

Mesajul coregrafei pentru fostul soț, Florin Budnaru

După divorț, Oana și Florin au convenit ca domiciliul băiatului lor să fie la el, dar să își vadă fiecare copilul în mod egal. Fostul soț nu s-a ținut însă de cuvânt, ci a împiedicat-o pe Oana să-și vadă fiul vreme de mai multe luni, invocând faptul că Max nu ar vrea să o vadă. Ulterior, coregrafa a cerut ajutor instanței pentru a-și vedea fiul.

„Eu nu cred în copiii care vor să stea cu un singur părinte. Copilul care vrea să stea cu un singur părinte este ori alienat, ori acel părinte cu care nu își dorește să locuiască este un părinte care se poartă urât cu el, e agresiv, are o conduită morală de dorit. Cel mai mult mi-am dorit să am o colaborare, să putem negocia acest program”, a mai spus coregrafa, potrivit sursei citate.

Oana Ioniță are doi copii, o fiică, Isabel, dintr-o fostă relație cu un bărbat spaniol, și un fiu, Maxim, din fosta căsnicie cu tenorul Florin Budnaru.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News