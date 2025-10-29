Emily Burghelea, cadou special de la soțul ei. A dus-o într-un centru special din Asia pentru a își trata depresia postnatală

Emily Burghelea și-a ținut fanii la curent pe măsură ce a plecat din țară și a ajuns într-o destinație surpriză, despre care soțul ei nu i-a spus nimic. Pe măsura ce a zburat în mai multe țări spre destinație, vedeta le-a spus fanilor cum se simte și le-a dezvăluit și surpriza finală: un răsfăț complet pentru o proaspătă mămică. Iată la ce s-a gândit soțul ei.

Emily Burghelea, internată la un centru special pentru tratarea depresiei postnatale

Emily Burghelea a fost surprinsă să afle despre surpriza imensă pe care soțul ei i-a pregătit-o. Andrei a planificat un sejur de o lună într-o clinică specială din Asia pentru proaspetele mămici. Emily va sta aici cu fetița cea mică, Elisabeta și se va concentra pe propria bunăstare și pe relația cu bebelușul.

Aici, vedeta va putea să își trateze depresia postnatală în urma celei de-a treia naștere. Ea a adus-o pe lume pe Elisabeta Teodora, însă urmările aducerii ei pe lume au lăsat urme adânci pentru vedetă, care se confruntă cu depresia postnatală.

Așadar, soțul ei s-a gândit să îi facă o surpriză și au plecat împreună spre Asia, oprindu-se mai întâi în Milano, apoi în Dubai.

„Prima călătorie a Elisabetei la 12 zile vă vine sa credeți??? 3 copii în 4 ani și a venit momentul să-mi iau revanșa! Nu am spus-o eu ci Andrei care a plănuit aceasta călătorie! Destinația finala? Surpriză! Cred ca este vorba despre un tratament dar vom vedea. (…)

Nu putea să-mi dea Dumnezeu un soț mai potrivit… Nici nu am ajuns bine la Milano că am și plecat! Mi-a zis că mai avem încă două zboruri pânâ la destinația finală și ce credeți….? Mi-a zis că mă lasă acolo! (…)”, le-a spus Emily fanilor de pe Instagram.

În cele din urmă, vedeta și fiica ei au ajuns la o clinică specială pentru mămici, acolo unde va rămâne pentru o lună de zile.

„Am aflat destinația. O să înceapă cel mai tare tratament post partum antidepresie”, a spus ea.

Cu toate că nu a făcut publică destinația, există un centru celebru în Vietnam unde proaspetele mămici pot petrece 28 de zile pentru a se reface din toate punctele de vedere.

Fanii au avut păreri împărțite

În timp ce mulți fani s-au bucurat pentru vedetă, alții nu au văzut deloc cu ochi buni această escapadă.

Nu puțini au fost cei care l-au lăudat pe Andrei pentru gestul făcut, însă au fost și alte voci care au criticat atitudinea proaspetei mămici.

„Pentru cine are bani e ceva firesc să facă asta pentru soția lui!! Despre ce vorbim?!! Chiar merită să mergi în celălalt capăt de lume să demonstrezi niște chestii.

Nu e hate, dar nu cred ca toată acestă opulență pusă pe sticlă era necesară! Mie mi se pare un pic prea mult! Geanta Hermès la naștere si 10 avioane și escale!! Sincer ce te-ar mai putea bucura?? Pt ca ai tot !! Nimeni nu zice cu răutate, dar cand e mult e mult!”, a fost unul dintre comentarii.

Altcineva i-a transmis că mai bine merge la psiholog în oraș, decât să fie la kilometri depărtare de casă și de cei dragi.

Pe de altă parte, alte voci îl laudă pe Andrei, pentru că i-a oferit timpul de care avea nevoie și face tot ce ține de el ca soției sale să îi fie bine.

„Să tot faci copii cu așa bărbat, care se implică maxim în creșterea și în dezvoltarea mamei!”.

