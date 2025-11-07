Actrița Pauline Collins, nominalizată la Oscar pentru rolul din „Shirley Valentine”, a murit la 85 de ani

Pauline Collins a murit la 85 de ani. Actrița britanică nominalizată la Oscar în 1990 pentru rolul principal din filmul „Shirley Valentine”, s-a stins din viață „liniștit” într-un cămin de îngrijire din Londra, înconjurată de familie. De mai mulți ani suferea de boala Parkinson.

Collins va fi mereu amintită pentru interpretarea memorabilă a casnicei nemulțumite Shirley, în filmul regizat de Lewis Gilbert, bazat pe piesa de teatru scrisă de Willy Russell. Performanța sa i-a adus nu doar o nominalizare la Oscar, ci și un Glob de Aur și un premiu BAFTA, notează BBC.

Pauline Collins, o mamă iubitoare și o parteneră devotată

Familia sa a transmis: „Pauline a fost atât de multe lucruri pentru atât de mulți oameni, jucând o varietate de roluri de-a lungul vieții. O prezență strălucitoare, plină de spirit și energie. Cariera sa a inclus roluri de politicieni, mame și regine. Va fi mereu amintită ca Shirley Valentine – o femeie puternică, plină de viață și înțelepciune – un rol pe care l-a făcut al ei în întregime.”

Familia a mai spus că Pauline a fost „mama iubitoare, bunica și străbunica minunată”, precum și „dragostea vieții” actorului John Alderton. „Caldă, amuzantă, generoasă, atentă, înțeleaptă – a fost mereu acolo pentru noi.” Au mulțumit îngrijitorilor care au avut grijă de ea cu „demnitate, compasiune și, mai presus de toate, iubire”.

O viață dedicată filmului și artei

John Alderton a descris-o drept „o stea remarcabilă”, subliniind că a lucrat cu ea mai mult decât cu orice alt actor. „Nu doar că putea interpreta o gamă extraordinară de personaje, dar avea și darul de a scoate ce e mai bun din cei cu care lucra. Nu spunea niciodată ‘Uitați-vă la mine’, ci făcea ca toți ceilalți să strălucească.”

Collins a jucat pentru prima dată rolul Shirley Valentine în 1988 la Teatrul Vaudeville din Londra, câștigând premiul Olivier pentru cea mai bună actriță. A reluat rolul pe Broadway în 1989, unde a câștigat numeroase premii, inclusiv prestigiosul premiu Tony. Filmul a fost lansat în același an.

Născută în Exmouth, Devon, în 1940, și crescută lângă Liverpool, Collins a început ca profesoară, dar dragostea pentru scenă a determinat-o să urmeze actoria. A debutat în televiziune în 1957 și în film în 1966. A jucat în seriale precum „The Liver Birds”, „Doctor Who” și „Upstairs, Downstairs”, unde a apărut alături de soțul ei. Alte roluri notabile includ „City of Joy” (1991), „Bleak House” (2005), „Dickensian” (2015) și „Quartet” (2012).

Russell T Davies, care a lucrat cu ea în „Doctor Who”, a spus: „A fost o onoare să o avem pe platou. Era sărată și minunată, și una dintre cele mai bune actrițe.” Scriitorul Matthew Todd a adăugat că „Shirley Valentine spune mai multe despre viața britanică din acea vreme decât orice carte de istorie”.

