  MENIU  
Home > Știri > 11 ore de groază sub ruine: agonia românului care a murit după tragedia din Roma. Mărturiile colegilor care au supraviețuit. „Este imposibil de descris!”

11 ore de groază sub ruine: agonia românului care a murit după tragedia din Roma. Mărturiile colegilor care au supraviețuit. „Este imposibil de descris!”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 04.11.2025, 12:00

Roma a fost scena unei tragedii cutremurătoare în data de 3 noiembrie 2025, când o parte din turnul medieval Torre dei Conti, aflat în apropierea Forumului Roman și a Colosseumului, s-a prăbușit în timpul unor lucrări de restaurare.

Victima principală a incidentului a fost Octav Stroici, un muncitor român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, care locuia de câțiva ani la periferia capitalei italiene, în Monterotondo și și-a pierdut viața în urma tragediei.

Cum s-a produs tragedia

Prăbușirea a avut loc în jurul orei 11:20, în timpul lucrărilor de consolidare a monumentului istoric. Octav Stroici se afla în echipa de muncitori care lucra la restaurarea turnului, când o parte din zid s-a surpat peste el. A fost prins sub dărâmături timp de peste 11 ore, în condiții extrem de periculoase, în timp ce echipele de salvare au folosit drone, camere termice și utilaje speciale pentru a-l localiza și extrage.

Prefectul Romei, Lamberto Giannini, a declarat că intervenția a fost „foarte complexă”, din cauza riscului de noi prăbușiri. Pompierii au improvizat un scut de protecție din lemn pentru a-l apăra pe Stroici în timpul unei a doua surpări.

Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Recomandarea zilei

Chinul de sub ruine și ultimele momente din viața lui Octav Stroici

În ciuda gravității situației, Octav Stroici a rămas conștient și a comunicat cu salvatorii pe tot parcursul operațiunii. Soția sa, Mariana, a fost prezentă la fața locului, asistând neputincioasă la eforturile disperate de salvare. La ora locală 23:00, Stroici a fost scos din ruine, dar inima sa s-a oprit în ambulanță. Medicii de la spitalul Policlinico Umberto I nu au reușit să-l readucă la viață.

Citeşte şi: Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc înainte de Balul Bobocilor. Fosta ei profesoară rupe tăcerea. „Ultimele fraze spuse de ea!”

"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
"Facem tot ce putem". Pacienții doctoriței Ștefania Szabo rup tăcerea! Cum se purta cu ei, de fapt, în spital. Mama unei fetițe care a fost tratată de Ștefania a dezvăluit realitatea de pe "coridoarele reci"
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Mladen Zizovic a murit la 44 de ani. Antrenorul echipei FK Radnicki 1923 s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci

Citeşte şi: Daniel Balaș, fost preot, mărturisiri tulburătoare după moartea Ștefaniei Szabo. „Chiar mi-a zis mie pe live, într-o seară!” De cine se temea medicul în ultima perioadă a vieții

Colegii lui Octav Stroici au văzut moartea cu ochii

Colegii lui Octav Stroici au povestit cu durere despre momentele de groază trăite în timpul prăbușirii. Gaetano, unul dintre muncitorii aflați pe schelă, a relatat pentru Corriere della Sera: “Totul se prăbușea, am încercat să evadăm , dar apoi nu-mi mai amintesc nimic. Ne aflam la etajul patru al schelei, curățând tencuiala, când am auzit un zgomot. Am văzut praf ridicându-se de la o prăbușire în arcul de lângă zona liftului și am fugit imediat la parter. Totul tremura, iar când eram la etajul doi, s-a produs prăbușirea . Din acel moment, nu-mi mai amintesc nimic”.

Un alt coleg a spus: „Totul s-a întâmplat brusc. Este imposibil de descris ce s-a întâmplat. Când ne-am dat seama că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit și, din fericire, salvatorii la scurt timp după aceea.”

Mesajul lui Nicușor Dan după tragedie din Roma

Marți, președintele Nicușor Dan a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de condoleanțe familiei românului decedat:

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”

Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat, de asemenea, public condoleanțele: „Îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe, în numele meu și al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici”.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru a investiga cauzele prăbușirii, iar Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat identitatea victimei și a oferit sprijin familiei.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Fanatik
Victor Angelescu, uimit de forța Universității Craiova după derby: “E echipa care ne-a pus cele mai multe probleme!”. Dezvăluiri despre Costel Gâlcă
Victor Angelescu, uimit de forța Universității Craiova după derby: “E echipa care ne-a pus cele mai multe probleme!”. Dezvăluiri despre Costel Gâlcă
GSP.ro
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Cea mai frumoasă femeie din lume i-a surprins de Halloween » Schimbare de look: „Nu te mai juca cu mintea mea”
Click.ro
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
TV Mania
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Redactia.ro
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Citește și...
Principala ţintă a Rapidului în perioada de mercato: “Avem o listă şi vom încerca să îl aducem!”
Copiii Amaliei Bellantoni, în pericol! Este o veste teribilă pentru vedetă, nu se aştepta la aşa ceva din partea...
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Neplata ratelor la credit. Când riști executarea și ce trebuie să faci înainte de a pierde totul
Mladen Zizovic a murit la 44 de ani. Antrenorul echipei FK Radnicki 1923 s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci
Un bărbat din Neamț s-a împușcat în cap în timpul unui live. Autoritățile, alertate de un internaut
Amalia Bellantoni, declarații șocante după audierile poliției. "Individul de la servicii speciale mi-a aplicat piciorul pe gât!" Ce se va întâmpla cu fosta membră SOS și soțul ei
Scapă rapid de durerile de cap
Veste tristă primită de Nicușor Dan! Din păcate, s-a stins sub privirile neputincioase ale medicilor: Dumnezeu să-l odihnească în pace

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Actrița Diane Ladd a murit. Mama Laurei Dern avea 89 de ani: „Am fost binecuvântați să o avem”
Actrița Diane Ladd a murit. Mama Laurei Dern avea 89 de ani: „Am fost binecuvântați să o avem”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Gina Pistol și Josephine i-au făcut galerie lui Smiley, la Sala Palatului. Ce a strigat fetița, de la balcon, când tatăl ei a început să cânte. Imaginile momentului
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Pozele uitate cu Ioana Ginghină, în celebra revistă pentru adulți! Imagini interzise inimilor slabe! „Am negociat doar 5 minute!”. Era voluptatea întruchipată
Elle
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre soțul ei. Ce părere are Virgil Șteblea despre meseria ei de creatoare de conținut: "Uneori mă întorc în miez de noapte..."
Adelina Pestrițu, dezvăluiri despre soțul ei. Ce părere are Virgil Șteblea despre meseria ei de creatoare de conținut: "Uneori mă întorc în miez de noapte..."
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…”
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…”
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre Gina Chirilă, după mai bine de un an de la despărțire: "Cel mai aproape de perfecțiune a fost..."
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre Gina Chirilă, după mai bine de un an de la despărțire: "Cel mai aproape de perfecțiune a fost..."
DailyBusiness.ro
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
VIDEO ALERTĂ pe Aeroportul Băneasa. Un avion de mic dimensiuni a ieșit de pe pista de aterizare. Traficul aerian a fost blocat
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
Victor Ponta, mesaj dur pentru Oana Țoiu după anunțul retragerii trupelor americane din România: ”Când vezi o funcție în față, te-ai răzgândit, sunt buni Trump și Vance”
A1.ro
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
De ce sumă mai are nevoie Kamara pentru operațiile fiului său, Leon, și câți bani a reușit să strângă artistul până acum
Gașca Zurli este în doliu. Mirela Retegan a anunțat decesul unui membru important al echipei
Gașca Zurli este în doliu. Mirela Retegan a anunțat decesul unui membru important al echipei
Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc înainte de Balul Bobocilor. Fosta ei profesoară rupe tăcerea. "Ultimele fraze spuse de ea!"
Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc înainte de Balul Bobocilor. Fosta ei profesoară rupe tăcerea. "Ultimele fraze spuse de ea!"
Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc, după ce nepotul lui a fost acuzat că ar fi ucis-o pe adolescentă
Nicolae Botgros cere redeschiderea anchetei morții Andreei Cuciuc, după ce nepotul lui a fost acuzat că ar fi ucis-o pe adolescentă
Motivul pentru care Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria, în Italia
Motivul pentru care Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor, Eva Maria, în Italia
Observator News
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Cine este muncitorul român mort după prăbuşirea turnului din Roma. A fost scos în viaţă, dar inima i-a cedat
Libertatea pentru Femei
Momentul în care Smiley izbucnește în plâns pe scenă, de față cu părinții săi. Gina Pistol și Josephine au fost și ele, de față. Nu a mai putut cânta, iar reacția publicului a fost copleșitoare
Momentul în care Smiley izbucnește în plâns pe scenă, de față cu părinții săi. Gina Pistol și Josephine au fost și ele, de față. Nu a mai putut cânta, iar reacția publicului a fost copleșitoare
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Cântărețul adorat de românce a divorțat de soțul cu care a adoptat doi bebeluși, a tăcut mult timp, dar acum spune ce a trăit: haos, durere, disperare, panică
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Ultima oră! Elena Udrea a plecat din țară și a explicat totul într-un mesaj scurt și la obiect! Val de reacții
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Anda Adam, ceartă cu producătorii de la Asia Express! Declarațiile acide din spatele camerelor! Ce nu s-a văzut la televizor? A spus totul într-un podcast!
Viva.ro
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Acuzat că a drogat-o pe Andreea Cuciuc în noaptea în care tânăra a murit, Cristian Botgros face acum declarații zguduitoare. Nepotul lui Nicolae Botgros a rostit câteva cuvinte cutremurătoare, care schimbă absolut tot ce se știa până acum: ”Fata asta a...”
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Așa a apărut Monica Gabor la premiera de gală a filmului „Cravata Galbenă” și toată lumea a observat marea transformare! Dar surpriza serii a fost cu totul alta: bărbatul misterios care a însoțit-o. Detaliile momentului
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Bianca Drăgușanu a făcut un top 10 bărbați din România. Cine e pe primul loc: „Omul este super tare, se îmbracă super bine, vorbește frumos, corect gramatical. Nu există nimeni ca persoană publică în momentul de față să îl egaleze!” Nu, nu e vorba despre Gabi Bădălău
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Mutare complet neașteptată! La 3 luni și jumătate de la moartea lui Felix Baumgartner, decizia a fost luată de familia lui! Nimănui nu i-a venit să creadă când a auzit ce au decis părinții și fratele cel mic, FĂRĂ Mihaela Rădulescu
Redactia.ro
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Durere imensă în Gașca Zurli! Un membru iubit s-a stins din viață: „Acum, avem un înger care ne veghează”
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Doliu în fotbalul românesc. A murit fostul mare atacant al Stelei. Meciurile din Superliga vor fi precedate de un moment de reculegere
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Moartea suspectă a doctoriței Ștefania Szabo. Fostul preot Daniel Balaș face acuzații grave
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Cine este polițistul care a fost  căsătorit cu doctorița Ștefania Szabo. Cei doi duceau o luptă prin tribunale
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă științifică: un nou coronavirus cu mutații asemănătoare SARS-CoV-2 a fost identificat
Alertă științifică: un nou coronavirus cu mutații asemănătoare SARS-CoV-2 a fost identificat
Cum să atragi bani și abundență în viața ta, în funcție de luna nașterii. Cristalul prosperității și afirmația care îți deschide calea succesului
Cum să atragi bani și abundență în viața ta, în funcție de luna nașterii. Cristalul prosperității și afirmația care îți deschide calea succesului
Sistemul PIAS a cedat: serviciile medicale au fost acordate off-line. Ordinul CNAS 1460/2026 explică ce se întâmplă cu decontările
Sistemul PIAS a cedat: serviciile medicale au fost acordate off-line. Ordinul CNAS 1460/2026 explică ce se întâmplă cu decontările
Revoluție în sistemul medical: Ordinul 525/1047/2025 elimină birocrația și garantează tratament gratuit pentru bolnavii cronici
Revoluție în sistemul medical: Ordinul 525/1047/2025 elimină birocrația și garantează tratament gratuit pentru bolnavii cronici
TV Mania
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Andreea și Cabral Ibacka, vacanță în Gibraltar. Imagini spectaculoase din concediu. Ce peripeții au avut
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Adrian Mutu, declarație surprinzătoare despre fosta soție! Cum arată Consuelo azi, la 52 de ani — trăiește în lux în Republica Dominicană și arată spectaculos!
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Rebecca Nicolescu, de nerecunoscut în urmă cu 6 ani. Cum arăta „fata rea” din „Ana, mi-ai fost scrisă în ADN”
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Sydney Sweeney a renunțat la haine și la inhibiții. Cum a apărut pe covorul roșu la un eveniment monden
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Imagini nemaivăzute până acum! Cum arată Bianca Drăgușanu fără pic de machiaj! Vedeta s-a afișat fără filtre. Ce au remarcat fanii ei?
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton