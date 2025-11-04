11 ore de groază sub ruine: agonia românului care a murit după tragedia din Roma. Mărturiile colegilor care au supraviețuit. „Este imposibil de descris!”

Roma a fost scena unei tragedii cutremurătoare în data de 3 noiembrie 2025, când o parte din turnul medieval Torre dei Conti, aflat în apropierea Forumului Roman și a Colosseumului, s-a prăbușit în timpul unor lucrări de restaurare.

Victima principală a incidentului a fost Octav Stroici, un muncitor român în vârstă de 66 de ani, originar din Suceava, care locuia de câțiva ani la periferia capitalei italiene, în Monterotondo și și-a pierdut viața în urma tragediei.

Cum s-a produs tragedia

Prăbușirea a avut loc în jurul orei 11:20, în timpul lucrărilor de consolidare a monumentului istoric. Octav Stroici se afla în echipa de muncitori care lucra la restaurarea turnului, când o parte din zid s-a surpat peste el. A fost prins sub dărâmături timp de peste 11 ore, în condiții extrem de periculoase, în timp ce echipele de salvare au folosit drone, camere termice și utilaje speciale pentru a-l localiza și extrage.

Prefectul Romei, Lamberto Giannini, a declarat că intervenția a fost „foarte complexă”, din cauza riscului de noi prăbușiri. Pompierii au improvizat un scut de protecție din lemn pentru a-l apăra pe Stroici în timpul unei a doua surpări.

Chinul de sub ruine și ultimele momente din viața lui Octav Stroici

În ciuda gravității situației, Octav Stroici a rămas conștient și a comunicat cu salvatorii pe tot parcursul operațiunii. Soția sa, Mariana, a fost prezentă la fața locului, asistând neputincioasă la eforturile disperate de salvare. La ora locală 23:00, Stroici a fost scos din ruine, dar inima sa s-a oprit în ambulanță. Medicii de la spitalul Policlinico Umberto I nu au reușit să-l readucă la viață.

Colegii lui Octav Stroici au văzut moartea cu ochii

Colegii lui Octav Stroici au povestit cu durere despre momentele de groază trăite în timpul prăbușirii. Gaetano, unul dintre muncitorii aflați pe schelă, a relatat pentru Corriere della Sera: “Totul se prăbușea, am încercat să evadăm , dar apoi nu-mi mai amintesc nimic. Ne aflam la etajul patru al schelei, curățând tencuiala, când am auzit un zgomot. Am văzut praf ridicându-se de la o prăbușire în arcul de lângă zona liftului și am fugit imediat la parter. Totul tremura, iar când eram la etajul doi, s-a produs prăbușirea . Din acel moment, nu-mi mai amintesc nimic”.

Un alt coleg a spus: „Totul s-a întâmplat brusc. Este imposibil de descris ce s-a întâmplat. Când ne-am dat seama că suntem în pericol, am încercat să ne protejăm, apoi am văzut doar norul de praf care ne-a învăluit și, din fericire, salvatorii la scurt timp după aceea.”

Mesajul lui Nicușor Dan după tragedie din Roma

Marți, președintele Nicușor Dan a transmis pe rețelele de socializare un mesaj de condoleanțe familiei românului decedat:

„Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu. Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viața. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să aducă alinare familiei îndurerate.”

Premierul italian Giorgia Meloni și-a exprimat, de asemenea, public condoleanțele: „Îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe, în numele meu și al guvernului, pentru moartea tragică a lui Octav Stroici”.

Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru a investiga cauzele prăbușirii, iar Ministerul Afacerilor Externe din România a confirmat identitatea victimei și a oferit sprijin familiei.

