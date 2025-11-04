Ce s-a întâmplat cu Andreea Cuciuc înainte de Balul Bobocilor. Fosta ei profesoară rupe tăcerea. „Ultimele fraze spuse de ea!”

La un an de la dispariția fulgerătoare a Andreei Cuciuc, adolescenta care și-a pierdut viața în noaptea de 15 noiembrie 2024, în timpul Balului Bobocilor, durerea rămâne vie în sufletele celor care au cunoscut-o. Printre aceștia se numără și una dintre fostele sale profesoare, care a ales să împărtășească public ultimele cuvinte pe care Andreea i le-a spus, cu doar două săptămâni înainte de tragedie.

Ultima conversație dintre doamna Leanca și Andreea Cuciuc

Profesoara Andreei, doamna Leanca, a povestit cu emoție despre momentul în care adolescenta i-a oferit un sprijin neașteptat, într-o zi în care ea însăși avea nevoie de încurajare. „Am fost profesoara Andreei. Avusesem pe 29.10.24 lecție deschisă cu grupa lor și aveam emoții, iar Andreea mi-a zis: ‘Doamna Leanca, de ce aveți emoții?, noi doar vă susținem’. Sunt printre ultimele fraze spuse de ea către mine!”, a mărturisit cadrul didactic. Acele cuvinte, simple dar pline de căldură, au rămas întipărite în memoria profesoarei ca o dovadă a bunătății și maturității Andreei.

Descrisă ca „un copil soare”, Andreea era cunoscută pentru gingășia și energia sa pozitivă. „Era atât de bravo, bună la inimă, mereu ajuta necondiționat”, a mai spus profesoara, evidențiind generozitatea și empatia care o caracterizau pe adolescentă. Colegii și profesorii o vedeau mereu cu zâmbetul pe buze, gata să ofere o vorbă bună sau un gest de sprijin.

Părinții Andreei cred că fiica lor a fost otrăvită

Părinții Andreei Cuciuc continuă să caute răspunsuri și ridică suspiciuni grave cu privire la circumstanțele decesului. Aceștia cred că fiica lor ar fi fost otrăvită în timpul Balului Bobocilor, unde s-a prăbușit și nu a mai putut fi salvată.

„Eu cred că Andreea a fost otrăvită de persoana care era la masă, care avea droguri”, a declarat tatăl fetei, făcând referire la nepotul celebrului Nicolae Botgros. Părinții au menționat că au fost contactați insistent de dirijor, ceea ce le-a stârnit suspiciuni: „Eram telefonați în fiecare zi… aveam întrebări fără răspuns.”

Rezultatele expertizei medico-legale nu i-au convins pe soții Cuciuc. Aceștia au precizat că în raport s-a identificat doar o cantitate neînsemnată de alcool în corpul Andreei, iar analiza toxicologică pentru droguri sintetice nici nu a fost efectuată. „Noi mergem mai departe, așa cum ne-am propus, și dacă este cazul, mergem și la exhumare”, au afirmat părinții, hotărâți să obțină o nouă expertiză care să clarifice suspiciunile legate de moartea fiicei lor.

