Andreea Cuciuc, fiica în vârstă de 17 ani a interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, a murit în timp ce se afla la Balul Bobocilor, în urma unui stop cardiac. Oleg Spînu, finalist al emisiunii „Românii au talent”, se afla alături de adolescentă atunci când i s-a făcut rău. Acesta a povestit cum s-au întâmplat lucrurile și cum au reacționat părinții fetei când au aflat că Andreea și-a pierdut viața.

Oleg Spînu se afla cu Andreea Cuciuc în seara în care tânăra a murit

Oleg Spînu, devenit cunoscut publicului din România după ce a ajuns în finala emisiunii „Românii au talent”, a povestit ce s-a întâmplat în seara în care Andreea Cuciuc a încetat din viață. Tânăra de 17 ani era cu colegii la Balul Bobocilor când i s-a făcut rău și a leșinat. Deși au i-au acordat primul ajutor până la sosire ambulanței, iar apoi a fost resuscitată timp de 45 de minute, adolescenta nu a mai putut fi salvată.

„Cred că era ora 9.30 -10. Am dansat în horă cu ea și după 15-30 de minute maximum eu am ieșit afară să iau aer. Aud pe un coleg că strigă «Andreea, Andreea». Când am coborât pe scări am văzut că un coleg îi acorda primul ajutor. Ea trăgea aer, dar nu putea să respire, nu avea aer. Peste 10 minute a venit Ambulanța. Am ajutat-o să o urce pe targă și se vedea că este într-o stare gravă. Eu i-am pus degetul la nas și nu avea respirație. Medicii făceau tot posibilul să fie bine, colegii plângeau, eu eram foarte stresat, nu știu să reacționez în astfel de situații”, a povestit Oleg Spînu pentru Pro TV Chișinău.

Întrebat ce fel de ajutor i-au acordat medicii de pe Ambulanță, interpretul a spus că a văzut că era resuscitată.

„Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut cum o resuscitau cu electricitate din asta, medicii chiar făceau tot posibilul. Am văzut că îi puneau și ceva la gât. Cea de-a doua ambulanță a venit, au stat cam 30 de minute după care medicii au ieșit și au întrebat de părinți”, a mai povestit Oleg.

Mama Andreei Cuciuc a ajuns după sosirea primei ambulanțe

Oleg Spînu a afirmat că mama Andreei a ajuns la cinci minute după ce aceasta fusese urcată în ambulanță, în timp ce Igor Cuciuc a ajuns la scurt timp după ce a fost pronunțat decesul fetei.

„Mama ei a ajuns cu 5 minute mai târziu de când am urcat-o în ambulanță. Ea era foarte liniștită, probabil se ruga să fie totul bine. Domnul Igor a venit după ce i s-a spus mamei că a decedat. Mama Andreei era în lacrimi și tatăl ei a ajuns și a rostit: «Cum așa să-mi pierd fata?». M-a înghimpat la inimă această frază”, a mai spus tânărul.

Igor Cuciuc, devastat de durere

După ce s-a aflat de decesul singurei sale fiicei, Igor Cuciuc a publicat în mediul online câteva imagini cu Andreea, alături de mesaje dureroase. Interpretul de muzică populară a dezvăluit că fiica sa avea probleme cardiace, iar în urmă cu cinci ani fusese supusă unei intervenții chirurgicale, după ce i-a fost descoperită o malformație a inimii.

„Am pierdut tot ce aveam mai scump. De ce așa devreme la 17 ani și 4 luni? Îngerașul nostru, tu erai sensul vieții. De ce ne-ai lăsat, Andreea, singuri? Mândria noastră frumoasă, inteligentă, gingașă, cum sa trăim fără tine? Suntem distruși, eu și mama ta, nu mai putem de durere. Vestea primita aseară la ora 21:30 că ți s-a făcut rău într-un local, la o berărie după Balul Bobocilor cu colegii de la Ștefan Neaga. M-a sunat soția si a zis că Andreea a leșinat, stă jos culcată, alături de colegele ei! A venit salvarea peste 7 minute neechipată… Au sunat și a venit a doua salvare peste 20 de minute cu aparat respirator, dar prea târziu! Au încercat 45 de minute să o resusciteze cu oxigen și nu au putut sa o aducă la viață! Nu știu ce sa zic”, a scris Igor Cuciuc pe Facebook.

„Suntem distruși de durere! Doamne, de ce ai luat-o la tine așa devreme pe Andreea, fiica mea iubită? Rudele, prietenii, colegii oamenii care au cunoscut-o, au iubit-o, vă mulțumim de susținere!”, a mai scris interpretul pe rețeaua de socializare.

Andreea urmează să fie înmormântată astăzi la ora 10:00.

Sursă foto: Facebook

