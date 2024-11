Bela Karolyi a murit la vârsta de 82 de ani. Mesajul Nadiei Comăneci: „M-a învățat să fiu puternică”

Bela Karolyi, unul dintre cei mai mari antrenori de gimnastică din lume, a murit la vârsta de 82 de ani. Acesta s-a născut la Cluj și a fost cel care o antrena pe Nadia Comăneci în momentul în care aceasta a luat primul 10 la Olimpiada de la Montreal, scriind istorie în acest sport.

Bela Karolyi a murit la 82 de ani

Bela Karolyi, antrenorul alături de care Nadia Comăneci a scris istorie obținând primul 10 din istoria gimnasticii, a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Acesta s-a confruntat, în ultimii ani, cu mai multe probleme de sănătate, printre care și Alzheimer. Moartea antrenorului a fost anunțată de Federația Americană de Gimnastică.

Karolyi a ajuns la Jocurile Olimpice de la Montreal pentru prima dată în anul 1976, alături de o echipă de copii. Cele mai multe gimnaste de elită din anii ’70 aveau în jur de 20 de ani, dar echipa lui Karolyi avea doar o gimnastă mai mare de 14 ani. Atunci, România a câștigat medalia de argint.

Sportiva avea să câștige trei medalii de aur sub îndrumarea marelui antrenor.

Mesajul Nadiei Comăneci, după decesul antrenorului

Nadia Comăneci s-a arătat îndurerată de pierderea celui care i-a fost alături în cele mai importante momente ale carierei sale.

„Zeița de la Montreal” a publicat pe pagina sa de Instagram un mesaj în care își exprimă regretul pentru trecerea acestuia în neființă, alături de câteva imagini.

„Este o zi foarte tristă pentru mine, s-a stins din viață o persoană care m-a ghidat spre succesul primului 10 de la Monreal din 1976 . Un om care m-a învățat să fiu puternică și m-a învățat cum să navighez în viață în situații dificile. Dumnezeu să îl odihnească în pace!”, a scris Nadia Comăneci în mediul online.

Bela Karolyi, acuzat de trădare

Ăn anul 1980, Bela Karolyi a participat din nou la Olimpiadă alături de gimnastele sale. Acolo, el a protestat și a oprit concursul timp de 25 de minute, precizând că organizatorii ruși au trișat. În primele trei zile de la revenirea în țară, acesta a fost lăudat pentru ca mai apoi să fie acuzat de trădare.

„Am fost stigmatizat că am deranjat „Olimpiada Comunistă” din Moscova (n.r. Jocurile Olimpice 1980) în care am protestat vehement, am oprit 25 de minute concursul protestând împotriva furtului pe față pe care l-am suportat din partea organizatorilor ruși. Când am venit acasă, desigur, pentru trei zile am fost eroi. Am fost acuzat de trădare, o porcărie politică”, a povestit el la un moment dat.

Câteva luni mai târziu, Bela Karolyi a plecat cu gimnastele la o competiție în Statele Unite, însă nu s-a mai întors cu ele acasă.

„A făcut câțiva pași și s-a întors și zice „Bela, despre ce e vorba?” Nu puteam să nu zic. „Nadia, noi nu ne întoarcem” la care a început să plângă. „Vreau să rămân, rămân cu voi, eu nu mai plec acasă, eu nu pot pleca”. Le-am văzut la aeroport, prin ecranele de televiziune Nadia înapoia geamului de la avion plângând. Mi se rupea inima, mi se rupea inima”, a povestit regretatul antrenor.

Câțiva ani mai târziu, Bela Karolyi obținea primele medalii olimpice din postura de antrenor al Statelor Unite, unde a pregătit timp de patru ani lotul american.

