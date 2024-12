Cum arăta Cristela Georgescu pe vremea când era însărcinată. Imaginile de mult uitate cu soția lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu a intrat în atenția publicului la scurt timp după ce soțul ei, Călin Georgescu, a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale. De atunci, întreaga lume vrea să afle cine este cea care stă alături de bărbatul care vrea să conducă România. O prezență constantă în mediul online, Cristela a devenit una dintre cele mai căutate figuri la momentul actual. Deși toată țara știe cum arată acum soția candidatului la Președinția României, nu mulți știu cum arăta aceasta în urmă cu 15 ani, când era însărcinată.

Cum arăta Cristela Georgescu pe vremea când era însărcinată

Cristela Georgescu are o carieră impresionantă și a devenit o prezență publică care promovează sănătatea holistică și naturală. Deși majoritatea o cunosc pentru activitatea ei actuală, puțini sunt cei care știu cum arăta soția lui Călin Georgescu în tinerețe și care este povestea ei de viață.

Femeia s-a născut și a crescut în România și și-a început cariera profesională într-un domeniu aparent total diferit de cel pe care îl practică acum. În tinerețe, ea a lucrat ca bancher, poziție care i-a oferit ocazia să trăiască și să lucreze în diverse medii internaționale, inclusiv în Austria, unde a locuit mai mulți ani.

Aceasta a căutat întreaga ei viață să se dezvolte pe plan personal și a căutat întotdeauna să ducă un mod de viață sănătos. Influențată de a găsi soluții naturale pentru provocările vieții moderne, Cristela Georgescu a făcut rapid tranziția de la cariera sa corporatistă la un centrată pe sănătate și naturopatie.

În prezent, Cristela s-a făcut remarcată în domeniul holisticii și susține discursuri de detoxifiere și terapie naturală.

Cristela Georgescu a rămas însărcinată în urmă cu 15 ani, iar imaginile de atunci au rămas uitate pe rețelele de socializare. Cu burta vizibil crescută și cu chipul radiant, soția lui Călin Georgescu părea extrem de fericită. Cei doi soți au împreună doi copii, Pavel și Petru.

Soția lui Călin Georgescu a născut prin cezariană

După ce Călin Georgescu a afirmat, în urmă cu ceva timp, că operația de cezariană este „o tragedie” pentru că „se rupe firul divin”, soția acestuia, Cristela Georgescu, a recunoscut că și ea i-a adus pe lume prin cezariană pe cei doi copii ai lor, Pavel și Petru, în vârstă de 13 și 14 ani.

Cuplul a făcut un live pe Facebook, după numeroasele controverse stârnite în spațiul public, pentru a transmite mesaje legate de acuzațiile primite în ultima perioadă. Printre multe altele, ei au vorbit despre afirmația candidatului la prezidențiale referitoare la nașterea prin cezariană.

„Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat, pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele”, a menționat Călin Georgescu.

La rândul ei, Cristela Georgescu a mărturisit că la vârsta de 34 de ani i s-a spus că mai are doar 3 luni de trăit, precizând că a umblat atunci „prin valea umbrei morții” și din această cauză a fost nevoită să își aducă copiii pe lume prin cezariană.

„Am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context (…) Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană”, a spus soția lui Călin Georgescu într-un live pe Youtube.

Sursă foto: Facebook, Instagram

