Cristela Georgescu activează în domeniul medicinei holistice și al dezvoltării personale. Aceasta spune că este expert wellness, speaker motivațional și autoare a mai multor cărți. Soția lui Călin Georgescu are o experiență de 20 de ani în domeniul sănătății naturale cu ajutorul nutriției integrative, apifitoterapiei, gemoterapiei, detoxofierii regenerative, iridiologiei clinice, biorezonanței și al tehnicilor de eliberare emoțională, potrivit informațiilor de pe site-ul ei. Așadar nu este de mirare că are un stil de viață aparte.

Cristela Georgescu, afirmații uluitoare despre alimentație

Cristela Georgescu spune că mănâncă doar alimente sănătoase și face mult sport și își promovează stilul de viață pe rețelele de socializare. Soția candidatului independent la alegerile prezidențiale susține, în mediul online, că „alimentația reprezintă doar 10% din sănătatea fizică”.

„Există deci 90% aspecte care îți pot influența sănătatea. Înseamnă atunci că alimentația nu este atât de decisivă în ecuația sănătății? Nici vorbă! Hrana sănătoasă reprezintă un instrument esențial pentru a menține și promova sănătatea. Cu toate acestea, eficacitatea alimentației depinde în mare măsură de ceilalți 90%: obiceiurile, atitudinea și emoțiile tale legate de alimentație. Pentru a avea încredere în propriile alegeri, e nevoie să cunoști, să înțelegi și să acționezi”, a afirmat Cristela Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, în alimentația zilnică trebuie să fie incluse fructe și legume estrem de nutritive.

Citește și: Elena Lasconi, primele declarații după ce a ajuns în turul doi al alegerilor prezidențiale: „Călin Georgescu este un admirator pe față al lui Putin. Are un discurs Ceaușesist”

Citește și: Cum l-a cunoscut Elena Lasconi pe soțul ei, Cătălin Georgescu. Cei doi s-au căsătorit la o mănăstire, în urmă cu 12 ani

La ce alimente a renunțat soția lui Călin Georgescu

De asemenea, Cristela Georgescu a dezvăluit că a renunțat, în urmă cu mai mulți ani, la numeroase alimente.

„Am renunțat brusc și pe vecie la toate bombele cu care mi-am sabotat și devastat sănătatea: cafea, alcool, băuturi carbogazoase, zahăr și dulciuri rafinate, produse de patiserie, prăjeli, mâncare fast-food. Am eliminat pur și simplu orice produs rafinat sau prelucrat industrial, orice produs de origine animală, am renunțat la ronțăitul între mese, la copioasele cine luate noaptea târziu”, a dezvăluit ea.

De asemenea, partenera lui Călin Georgescu a precizat că a reușit să înlocuiască toate aceste alimente.

Citește și: Cristela, soția lui Călin Georgescu, filmată în timp ce dansează și se lovește cu palmele pentru „a-și schimba energia”. „Pleacă boala! Dă-ți palme iubitoare și vei simti o resetare!”

Citește și: Călin Georgescu, declarații controversate despre femeile care nasc prin cezariană. „Este o tragedie. Se rupe firul divin. Sunt bolnave!”

„Am înlocuit totul cu: apă purificată, fructe, legume, verdețuri, zarzavaturi, leguminoase, nuci și semințe crude, cereale integrale, grăsimi sănătoase, odihnă bună (cea între 10 PM și 2 AM), aer curat, relații sănătoase – stimulatoare de energii creatoare, o relație autentică cu Dumnezeu”, a explicat ea în cadrul unui interviu, potrivit csid.ro.

Aceasta a decis să renunțe și la consumul de carne.

„Eu am renunțat la toate produsele amintite acum aproape 10 ani. Atunci știam doar „nu e bine, nu face bine, îngrașă”. Argumentele astea nu erau motivante pentru o reformă, așa cum aveam eu nevoie, doar schimbarea s-a produs când am înțeles „de ce”. Greu nu a fost să renunț la carne – orice ființă care înțelege impactul pe care îl are consumul exacerbat de carne și de alimente de origine animală asupra sănătății, a animalelor de crescătorie și a viitorului Planetei, renunță aproape instantaneu, fără niciun fel de remușcări sau de lamentări”, a mai zis Cristela Georgescu.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cristela Georgescu

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News