Cum l-a cunoscut Elena Lasconi pe soțul ei, Cătălin Georgescu. Cei doi s-au căsătorit la o mănăstire, în urmă cu 12 ani

Elena Lasconi este o figură bine cunoscută în România. Și-a început cariera ca jurnalist pentru ca mai apoi să se retragă și să intre în politică, devenind primar al Câmpulung Muscel. Deși toată lumea știe cum este candidata la președinție ca persoană publică și care sunt realizările sale, nu mulți îi cunosc viața privată. Și asta pentru că, aceasta nu obișnuiește să vorbească în public prea des despre soțul și fiica sa. Însă s-a aflat cum l-a cunoscut pe Cătălin Georgescu, cel care îi este partener de 12 ani. Iar povestea lor de iubire pare desprinsă dintr-un film.

Cum l-a cunoscut Elena Lasconi pe Cătălin Georgescu

Elena Lasconi s-a căsătorit prima dată la vârsta de 18 ani, devenind la scurt timp mama unei fete, Oana. După 4 ani a divorțat de tatăl fiicei sale, crescându-și singură copilul și concentrându-se, în același timp, pe cariera ei jurnalistică.

Timp de 18 ani a crezut că nu își va găsi niciodată sufletul pereche până ce viața i l-a scos în cale pe Cătălin Georgescu.

„Anii au trecut și am început să simt gustul amar al vieții, o neîmplinire sufletească ce depășise deja faza de resemnare, care m-a apropiat și mai mult de Dumnezeu. Atunci am realizat că, de fiecare dată când i-am cerut ceva lui Dumnezeu, el mi-a dat. Așa ajungem la momentul British Council. Pe străduța pe care parcam când mergeam la cursuri se afla o biserică. Am intrat acolo și m-am rugat: „Doamne, dacă tu vrei să am un bărbat și e pe drumul tău, scoate-mi-l în cale. Dacă nu, nu”. Și a apărut Cătălin în viața mea. (râde) A vrut bunul Dumnezeu și ne-am lipit. Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil”, a povestit Elena Lasconi pentru Life.ro.

Elena Lasconi și Cătălin Georgescu s-au căsătorit la mănăstire

Pe 30 iunie 2012, Elena Lasconi și Cătălin Georgescu s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Cei doi s-au îmbrăcat în haine populare, iar candidata pentru președinție și-a pus pe cap o coroniță de flori. Atunci, ea se declara a fi foarte fericită alături de partenerul ei.

„Sunt o femeie fericită! M-am pregătit cu mare emoție și cu meticulozitate pentru ziua nunții: 30 iunie. Sunt o româncă adevărată, sunt mândră că aparțin acestui neam și acestui pământ. Aici îmi sunt rădăcinile, iubesc tradiția românească și portul nostru. Așa că rochia de mireasă, straiele mirelui, tortul, decorațiunile, absolut totul a fost inspirat din costumele populare și tradițiile românești”, a povestit ea.

Elena Lasconi a avut o rochie de mireasă lucrată manual.

„Rochia a fost făcută manual de zeci de mâini de aur. Rochia a fost gândită și realizată cu măiestrie de Vera, de la Atelierul Parlor, care mi-a înțeles exact mesajul și care a făcut pur și simplu o operă de artă. Am plâns de bucurie la mânăstire, am cântat și dansat la petrecere. Sunt un om norocos și fericit! Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pentru că știu că au făcut-o cu tot sufletul. M-au învăluit cu dragoste, veselie și bunătate”, a mai spus ea la momentul respectiv.

Cei doi locuiesc în Câmpulung Muscel

Elena Lasconi și Cătălin Georgescu locuiesc în Câmpulung Muscel, în casa visurilor ei. Fosta jurnalistă a mărturisit că înmtotdeauna și-a dorit o casă la munte și cum nu și-a permis să cumpere una pe Valea Prahovei, a ales să se mute în Câmpulung Muscel.

Casa celor doi soți are un etaj, în timp ce pe acoperiș sunt montate panouri fotovoltaice. În curtea din spate se află o livadă cu pomi fructiferi, precum și o zonă de relaxare cu grătar și bănci.

„Tot timpul m-am vizualizat că o să fiu o bunică cu trei nepoți, că o să am un șorț şi o să fac cozonaci. Mă vizualizam undeva la munte într-o casă de lemn. Asta îmi doream. Toată copilăria mea am deschis geamul şi vedeam Retezatul. Sunt fată de munte şi am încercat să caut teren ca să îmi fac o căbănuţă. Pe Valea Prahovei nu te puteai apropia atunci. Şi am auzit în redacție că unii colegi şi-au luat o casă la Câmpulung. Asta se întâmpla în urmă cu 21 de ani. Şi am cerut numărul agentului imobiliar, căruia anul acesta i-am cununat băiatul. Casa stătea să cadă. Nu mi-au spus că există o casă dărăpănată. Eu voiam atât: să fie un teren care să aibă în capăt un pârău şi de acolo să pornească pădurea. Toţi banii pe care i-am făcut i-am investit aici”, a dezvăluit Elena Lasconi pentru Antena 3.

