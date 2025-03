Oksana Ionașcu, adevărul despre căsnicia cu Cezar Ionașcu: „Suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația”

Oksana Ionașcu (38 ani) a vorbit deschis despre relația și căsnicia cu Cezar Ionașcu, după ce în ultimele săptămâni s-a zvonit că ar fi la un pas de divorț. Invitată în podcastul lui Damian Drăghici, femeia a precizat că încă locuiește cu soțul ei, însă relația lor a ajuns la un punct în care trebuie să ia o decizie importantă pentru viitorul lor.

Oksana Ionașcu, adevărul despre relația cu Cezar Ionașcu

Oksana Ionașcu i-a făcut, zilele trecute, o declarație de iubire soțului ei, Cezar Ionașcu, cu ocazia zilei de naștere a acestuia. Atunci, toată lumea a început să creadă că cei doi și-au rezolvat problemele și căsnicia lor se află într-un punct bun. Însă, invitată în podcastul lui Damian Drăghici, femeia a făcut noi declarații, recunoscând că se află în punctul în care este nevoită să facă o alegere de viitor în ceea ce privește căsnicia ei.

„Sunt foarte multe probleme în cupluri, în toate cuplurile, noi nu suntem departe de aceste probleme și nu suntem niciodată cuplul perfect. Și întotdeauna am spus asta. Că lumea are nevoie de un reper și proiectează pe noi speranța, credința că se mai poate, perfect de acord, înțeleg asta. Eu sunt foarte relaxată și calmă în ceea ce privește viața noastră de familie și de cuplu. Fiecare face ce vrea, în limita unei etici și a unui, dacă putem să-i spunem regulament tacit sau nu, un anumit respect să-i zic așa”, a explicat Oksana Ionașcu.

Soția lui Cezar Ionașcu a explicat că, deși au activități comune, fiecare are drumul său în viață și încearcă să își respecte profesiile și activitățile profesionale.

„Fiecare are spațiul său, fiecare are drumul său, fiecare are interesele și direcțiile sale. Mai avem și unele comune, când ne întâlnim noi toți împreună: Fie noi doi ca și cuplu, fie noi ca și familie, o cină unde suntem toți obligatoriu la masă, un mic dejun duminica, tradiție. Zilele de naștere, să vină mama, fratele meu, prietenii noștri. Mai sunt sărbătorile și așa mai departe. În rest, avem agende. Și eu am activitatea mea destul de solicitantă. (…) Cezar are drumul lui, calea lui, are interesele lui. Acum are intenția să termine Facultatea de Teologie, deci este destul de solicitant. Cu șase copii să mergi la facultate nu e foarte…”, a mai spus ea.

Soția lui Cezar Ionașcu, despre ceea ce se întâmplă în căsnicia ei

Oksana Ionașecu a precizat că ea și Cezar Ionașcu încă locuiesc împreună, însă au ajuns într-un punct al relației lor în care trebuie să facă o alegere pentru viitor.

„Noi locuim împreună în continuare, însă suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația. Am ajuns într-un punct în care trebuie să mergem mai sus și mai departe. Dar în acest punct există un risc. Și suntem acum în acest punct ca să zic așa. Și o perioadă încărcată cu copiii și revelațiile profunde pe care le-am avut fiecare. Suntem în procese de a ne recunoaște pe noi cei adevărați, fiecare în parte. E nevoie de acest spațiu pentru că de multe ori în relații tindem să ne dizolvăm, să uităm cine suntem, să proiectăm pe celălalt anumite așteptări, anumite viziuni sau anumite nevoi. Celălalt, din iubire și din loialitate să răspundă acestor nevoi, dar nu este el. Și să ne pierdem puțin în tumultul acestor așteptări. Se întâmplă în majoritatea cuplurilor. Da, este ceva absolut firesc și este o dinamică coerentă a relației”, a explicat ea.

În acest punct, Oksana Ionașcu a precizat că trebuie să aleagă între dreptate și iubire, lucru despre care a vorbit și cu duhovnicul ei.

„Am avut discuție cu duhovnicul meu și asta vorbeam, că sunt două elemente din care e necesar să fac o alegere. Dreptatea sau iubirea? Care este adevărul? Am dreptul să aleg și dreptatea și să spun, aia e, gata. Am dreptul să aleg și iubirea. Dreptatea merge spre incapacitatea de a ierta, și rămânerea în traumă”, a mai spus Oksana Ionașcu.

