Cristela, soția lui Călin Georgescu, filmată în timp ce dansează și se lovește cu palmele pentru „a-și schimba energia”. „Pleacă boala! Dă-ți palme iubitoare și vei simti o resetare!”

Cristela, soția lui Călin Georgescu (62 de ani), candidatul independent care a ajuns, spre surpriza tuturor, pe locul întâi al primului tur al alegerilor prezidențiale 2024, și-a suprins urmăritorii din mediul online cu un clip video în care apare în timp ce dansează și se pălmuiește ușor pe tot corpul, susținând că acest lucru este benefic pentru sănătate.

Cristela Georgescu: „Dă-ți palme iubitoare și vei simti o resetare!”

Cristela Georgescu (54 de ani), soția candidatului independent Călin Georgescu, este autoare a mai multe programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator prolistic. Ea este activă în mediul online și publică diverse clipuri în care vorbește despre vindecarea alternativă, cu ajutorul energiei și a minții. Într-unul dintre materialele publicate pe Youtube, Cristela le prezintă tuturor o metodă benefică de schimbare a energiei, pe care o numește „dansul cu tapping”.

„Unde merge energia, merge sângele Unde merge sângele, pleacă boala! Dă-ți palme iubitoare și vei simti o resetare” – scris ea în descrierea clkipului care a are peste 11 mii de vizualizări.

Ce studii are Cristina Georgescu

Cristela Georgescu este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. Cristela a scris cărți precum „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul”. Sția lui Călin Georgescu are studii universitare în economie și finanțe și a activat peste 15 ani în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

Citeşte şi: Cu ce se ocupă soția lui Călin Georgescu. Cristela Georgescu a scris mai multe cărți și are o activitate mai puțin practicată în România

Citeşte şi: Lucruri mai puțin știute despre Călin Georgescu. Este lector la Universitatea din Pitești și conduce o mașină de 17.000 euro

Citeşte şi: Cum arată și cu ce se ocupă Cosmin Georgescu, singurul copil al lui Călin Georgescu. A fost coleg de cameră cu Novak Djokovic, numărul 1 mondial în clasamentul ATP

Fiul Cristinei Georgescu a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic

Călin și Cristela Georgescu au împreună un fiu, Cosmin, care este fost tenismen. Acesta s-a pregătit la academia lui Nikki Pilic, de lângă Munchen, unde a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic.

„Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis.

Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marcheteze academia”, a povestit în urmă cu ceva timp Cosmin Georgescu pentru Prosport.

Foto – Facebook / capturi video

Urmărește-ne pe Google News