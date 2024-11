Cum arată și cu ce se ocupă Cosmin Georgescu, singurul copil al lui Călin Georgescu. A fost coleg de cameră cu Novak Djokovic, numărul 1 mondial în clasamentul ATP

Cosmin Georgescu este singurul copil al candidatului independent Călin Georgescu, surpriza primului tur al alegerilor prezidențiale din România. Candidatul pro-rus s-a clasat pe prima poziție în turul al doilea, cu un avansa de sute de mii de voturi față de următorul clasat. El a obținut cele mai multe voturi și în diaspora, potrivit Digi24. Citește în continuare pentru a vedea cum arată și cu ce se ocupă fiul lui.

Cum arată și cu ce se ocupă Cosmin Georgescu, fiul lui Călin Georgescu

Călin Georgescu și soția lui, Cristela Georgescu, au un singur copil, un fiu, Cosmin Georgescu, în vârstă de 35 de ani. Fiul politicianului este fost jucător profesionist de tenis. Cosmin Georgescu a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic, când cei doi se pregăteau la academia lui Nikki Pilic, de lângă Munchen.

Într-un interviu acordat în urmă cu un an, Cosmin Georgescu a rememorat întâlnirea cu marele campion sârb, care între timp a ajuns să aibă 22 de titluri de Grand Slam în palmares, un record all-time.

A fost coleg de cameră cu Novak Djokovic, numărul 1 mondial în clasamentul ATP

„Eram la domnul antrenor Marinel Bondoc, Dumnezeu să-l ierte, la Progresul, la BNR. Terminasem un antrenament, nu prea aveam eu idee cu ce se mănâncă tenisul ăsta. Am ajuns acasă și tatăl meu mi-a zis: «Într-o săptămână o să mergi în Germania, la o academie de tenis. O să joci tenis, o să faci și liceul acolo». Nu știam o boabă de germană, fără a cunoaște limba engleză foarte bine. Îți dai seama, copleșit de emoții, am început să plâng. Am ajuns în Germania! «Cosmin, eu plec în trei zile, ne vedem după opt luni», mi-a zis tata, scurt și cuprinzător. Un șoc total, dar am avut norocul, șansa, de a avea niște colegi incredibili, extraordinari, unul dintre aceștia fiind Novak Djokovic!”, a povestit Cosmin Georgescu în 2023, pentru Prosport.ro.

„Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenismen croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis. Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marketeze academia”, a mai povestit fiul lui Călin Georgescu.

Deține un club de tenis

Deși a renunțat la competițiile sportive, Cosmin Georgescu a păstrat o relație strânsă cu sportul. În prezent, Cosmin are un club de tenis pe malul lacului Herăstrău, alături de un alt fost jucător de tenis din circuitul ATP, Andrei Săvulescu. Clubul este descris pe site-ul oficial drept un loc „gata să elimine orice factor de stres din viața dumneavoastră de zi cu zi“.

„Împreună cu echipa lor de antrenori profesioniști, sunt pregătiți să ofere lecții de tenis pentru inițiere, performanță, dar și de relaxare. Clubul de tenis are în dotare 3 terenuri cu zgură pentru perioada verii, iar pe timpul iernii tenismenii se pot antrena în balonul clubului care acoperă 2 terenuri de tenis”, se mai arată pe site-ul clubului.

Cât costă o oră de tenis la clubul lui Cosmin Georgescu

Pe timp de vară, în cursul săptămânii, în prima parte a zilei, o oră de închiriere a unui teren de tenis la clubul lui Cosmin Georgescu este 50 de lei. În sesiunea de seară (15:00-00:00), ora costă 80 de lei. În weekend, un teren se închiriază cu 70 de lei pe oră, indiferent de interval, se arată pe site-ul clubului.

Prețul de închiriere a unei rachete de tenis este de 10 lei/h. Vârsta copiilor trebuie să fie cuprinsă între 5 și 11 ani. Un grup este format din 2-6 copii, mai scrie sursa citată.

