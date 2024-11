Cine este Mihaela Prigoană, femeia cu care Silviu Prigoană s-a căsătorit doar religios. Are trei copii dintr-un mariaj anterior

Într-o poveste de dragoste despre care mulți au comentat, Mihaela Prigoană, cunoscută anterior ca Mihaela Botezatu, este ultima soție a regretatului afacerist Silviu Prigoană, care a murit marți, 12 noiembrie. Deși relația lor nu a fost una clasică, cu acte la starea civilă, cei doi și-au unit destinele printr-o ceremonie religioasă în 2016. Dar cine este, de fapt, această femeie misterioasă care a reușit să-i cucerească inima lui Silviu Prigoană?

Cine este Mihaela Prigoană, ultima soţie a lui Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană, în vârstă de 46 de ani, a ales întotdeauna să trăiască departe de lumina reflectoarelor, fiind o prezență discretă în lumea mondenă. Înainte de a-l întâlni pe Silviu Prigoană, Mihaela avea deja o viață bine conturată, cu trei copii dintr-un mariaj anterior: Ionuț (17 ani), Ana Maria (16 ani) și Alexandra (15 ani).

Profesional, Mihaela a avut un parcurs divers. În prezent, este terapeut Dorn, o specializare pe care a urmat-o dintr-o nevoie personală. Într-un interviu mai vechi, ea a mărturisit că, în urma problemelor cu coloana vertebrală cauzate de sarcini, a decis să învețe mai multe despre această metodă terapeutică în Germania.

„Am urmat un seminar de specializare în metoda Dorn, în Germania. Am făcut acest lucru pentru mine, nu pentru a deveni neapărat terapeut, deoarece am rămas cu ceva probleme la coloană în urma sarcinilor şi voiam să cunosc mai bine cum funcţionează şi cum pot să-mi protejez coloana vertebrală şi articulaţiile.

Pe scurt, metoda terapeutică Dorn este o metodă eficientă ce se poate aplica în cazul mai multor afecţiuni ale spatelui, coloanei vertebrale, încheieturilor şi tuturor părţilor corpului care au direct sau indirect legatură cu coloana vertebrală şi cu articulaţiile”, a spus ea pentru Taifasuri în urmă cu mai mult timp, potrivit libertatea.ro.

Mihaela Prigoană a fost și producător de produse de patiserie și cofetărie, demonstrând astfel o pasiune pentru tot ce înseamnă muncă de calitate și îngrijire.

Cum a început povestea de dragoste dintre Mihaela și Silviu Prigoană

Povestea lor de dragoste a început într-un mod neobișnuit. Mihaela a povestit că întâlnirea cu Silviu Prigoană a fost intermediată de regretatul Marcel Toader, un prieten comun. În 2015, Mihaela a fost invitată la o cină între prieteni, care avea loc chiar la casa lui Silviu.

„Îl știam doar de la televizor și mi se părea că nu am ce să caut acolo. Dar Marcel a insistat, așa că am acceptat”, a povestit ea, potrivit libertatea.ro.

Deși inițial reticentă, Mihaela a fost impresionată de atenția și carisma lui Silviu.

Silviu Prigoană a știut cum să-i capteze atenția, iar după acea întâlnire, a început să-i trimită mesaje și să o curteze. Curând, cei doi au realizat că există o conexiune profundă între ei, iar în 2016 și-au oficializat iubirea printr-o ceremonie religioasă. Deși nu au mers niciodată în fața ofițerului de stare civilă, Mihaela a mărturisit că acest lucru nu le-a afectat fericirea.

Ce a atras-o pe Mihaela la Silviu Prigoană

În ciuda criticilor și speculațiilor, Mihaela a subliniat întotdeauna că nu averea lui Silviu a fost cea care a cucerit-o. Ea îl descria ca pe un bărbat inteligent, generos și iubitor.

„Silviu este exact ceea ce visam pentru mine. Mi-am dorit mereu un bărbat mai mare decât mine, inteligent, bogat, dar mai presus de toate, bun”, a declarat ea, potrivit libertatea.ro.

Mihaela admira în special generozitatea lui Silviu, menționând că acesta era mereu atent cu oamenii din jur și nu ezita să ofere ajutor atunci când cineva avea nevoie.

Faptul că Silviu era avut era doar un bonus pentru Mihaela, care a insistat că adevărata valoare a partenerului său consta în personalitatea și bunătatea sa. „Nu sunt cu Silviu pentru banii lui. Mi-aș dori ca oamenii să-i vadă sufletul, așa cum este el, pentru că nu merită jigniri. Este un om deștept și atent, iar eu sunt mândră de el”, a mai adăugat ea.

De ce s-au căsătorit doar religios

Puțini știu că Silviu și Mihaela nu au fost căsătoriți și civil. Politicianul a explicat că acest lucru nu i-a împiedicat să fie fericiți și că legătura lor spirituală era mai importantă decât orice act legal.

„Eu nu sunt căsătorit! Lăsați-l pe Domnul! Noi suntem un stat laic. În momentul de față nu am documente legale, dar eu sunt fericit în fiecare zi. Eu am o fericire aparte față de restul lumii, poate și ăsta e succesul meu în tot: în dragoste, în căsnicie, în afaceri, pentru că eu sunt fericit permanent. Eu sunt un tip fericit pentru că eu cred în Raiul de pe pământ, nu în Raiul celălalt’, a declarat politicianul, acum ceva timp, la „40 de întrebări cu Denise Rifai’.

Această abordare diferită asupra relației lor a fost adesea subiect de bârfă, însă Mihaela și Silviu au demonstrat că dragostea nu depinde de formalități.

Trei copii și o viață dedicată familiei

În timp ce Silviu Prigoană avea patru copii din relațiile anterioare, Mihaela a intrat în această relație cu cei trei copii ai săi. Deși au fost momente dificile, ea și-a dedicat viața familiei, reușind să păstreze un echilibru între cariera sa de terapeut și îndatoririle de mamă.

Acum, după moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela se confruntă cu o perioadă extrem de grea, alături de cei patru copii ai afaceristului și cei trei ai săi. Moartea neașteptată a lui Silviu a lăsat un gol imens în viața lor, însă amintirile frumoase și valorile pe care acesta le-a împărtășit vor rămâne mereu în inimile lor.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

