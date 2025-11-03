Ultima noapte din viața Andreei Cuciuc. Mama colegului ei, Oleg Spînu, rupe tăcerea. „Ne-a sunat!” Ce nu s-a spus până acum despre moartea tinerei

Ies la iveală noi detalii legate de ultima noapte din viața Andreei Cuciuc, care și-a pierdut viața pe 15 noiembrie 2024, în timpul Balului Bobocilor organizat într-un club din Chișinău.

Tânăra de doar 17 ani, fiica interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, a murit subit în timp ce afla împreună cu toți colegii săi la eveniment, iar circumstanțele tragediei continuă să stârnească întrebări și emoții puternice. La un an de la acel moment, mărturii noi ies la suprafață, printre care și cele ale mamei colegului ei, Oleg Spînu, care a povestit ce i-a spus fiul său în seara fatidică.

Ce s-a întâmplat în seara în care Andreea a murit

Potrivit mărturisirilor mamei lui Oleg, în jurul orei 21:40, tânărul i-a telefonat acesteia vizibil agitat, și i-a spus: “Erau colegi. În seara aceea el ne-a sunat, se vedea că mergea pe drum, zice: “Mămică, i-a fost rău Andreei și a murit!”, dar eu: “Măi băiete, închide gura!”, că m-am gândit eu… fată tânără, și doctorii în ziua de azi salvează pe unul mai în vârstă, da păi pe un copil așa tânăr, și zic: “Nu zice!”, m-am temut să nu zică el impresii, nu drepte. “Taci din gură! Nu spune la nimeni, nu spune!”, “Doctorii o vor pune pe picioare!”

“Nu mămică, i-a făcut și autopsie!”, și când mi-a zis băiatul de autopsie, eu mi-am dat seama că el nu știe, a încurcat, că nu se face așa de repede autopsia, adică el m-a sunat pe mine la 21:40, aproape de 22:00, și zic: “E gata, băiatul a încurcat, nu înțelege, de unde să știe el că încă e copil.”, și nu credeam: “Taci din gură, lasă mămică!”, “Ei da, mămică, nu mai este! Doctorii au spus că a murit!” – a povestit mama lui Oleg într-un interviu din “proiectul Părinții mei”.

În cadrul interviului, femeia a sugerat și ipoteza otrăvirii, având în vedere statutul public al părinților Andreei. „Poate a otrăvit-o cineva! Părinții tot au o valoare, e și lume bună, e și lume rea, nu te aștepți”, a spus ea. Oleg, însă, a explicat că băutura consumată de tineri era pusă la comun, fără ca cineva să știe exact al cui era fiecare pahar. „Paharele nu erau fiecare la locul lor, erau toate puse grămadă, era niște bere. Erau împreună, noi nici nu ne-am așezat pe scaune, a luat fiecare de unde a apucat” – a mai spus mama lui Oleg.

Ultimele clipe și confuzia din acea seară

În acea seară, fetele au ieșit afară din club înaintea băieților, iar Oleg, simțind că e prea cald, a decis să le urmeze. Atunci a aflat că Andreea se simțise rău și murise.

“Ei au dansat și pe urmă, cum mi-a spus el mie că fetele au ieșit înainte afară, așa am înțeles. Prima dată am înțeles că au fost în încăpere, dar când mi-a zis de scări, nu înțelegeam eu unde sunt scările astea, dar pe urmă am înțeles că fata abia ieșise înainte afară, că el băiat… el dacă a stat, a stat cu fetele, că mereu: “Hai cu mine!”, și după a zis: “Puțin, parcă îmi părea și mie puțin cald, ia că mă duc și eu afară să mai trag un pic de aer”, și când s-a dus afară…” – a adăugat mama lui Oleg.

Tragedia a lăsat în urmă o familie devastată și o comunitate marcată de durere. Potrivit autopsiei, Andreea a suferit un stop cardio-respirator, iar în antecedente fusese diagnosticată cu o afecțiune cardiacă și avusese o intervenție chirurgicală la Chișinău cu cinci ani înainte.

