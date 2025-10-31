Mama Andreei Cuciuc, dezvăluiri despre relația fiicei ei cu nepotul lui Nicolae Botgros. Cristian Botgros ar fi încercat să o drogheze

Mama Andreei Cuciuc, Diana Cuciuc, face dezvăluiri despre noaptea în care fiica sa a încetat din viață, dar și despre relația acesteia cu Cristian, nepotul lui Nicolae Botgros. Femeia susține că cei doi tineri s-ar fi cunoscut în urmă cu mai mult timp, la ziua lui de naștere, moment în care ar fi vrut să îi dea droguri adolescentei.

Andreea Cuciuc a murit pe 15 noiembrie 2024, la vârsta de 17 ani. Tânăra se afla la Balul Bobocilor în momentul în care a început să se simtă rău, căzând inconștientă, la pământ. Medicii chemați de urgență la local nu au mai putut face nimic pentru a o ajuta.

La scurt timp după decesul fiicei sale, Igor Cuciuc a dezvăluit că, în urmă cu cinci ani, adolescenta suferise o operație pe cord deschis din cauza unei probleme de sănătate.

În urmă cu câteva luni, Diana Cuciuc susținea pe Facebook că fiica sa a fost ucisă, fiind otrăvită. Acum, soția lui Igor Cuciuc spune că Andreea l-a cunoscut pe Cristian Botgros în urmă cu un an, la petrecerea de ziua lui. Adolescenta a mers împreună cu prietena ei, care atunci se afla o relație cu nepotul lui Nicolae Botgros. Știind că vor fi prezente mai multe persoane din lumea muzicii, fata a fost încântată.

Însă, Andreea a sunat-o pe mama ei să meargă să o ia repede de acolo, speriată. Diana Cuciuc a lăsat ceea ce făcea și a fugit după fiica ei.

Diana Cuciuc spune că Cristian Botgros ar fi încercat să o drogheze pe Andreea

Când a ajuns la Andreea, Diana Cuciuc spune că fata era speriată și nerăbdătoare să plece cât mai repede de acolo. Ulterior, adolescenta i-ar fi povestit cum Cristian Borgros ar fi încercat să îi dea droguri.

„Eu am simțit din prima ceva și vă spun de ce. Cu un an în urmă, Andreea a fost invitată la ziua de naștere a iubitului prietenei ei (n. r. nepotul lui Nicolae Botgros) într-un local din Chișinău. Andreea chiar era bucuroasă că a fost invitată, că o să fie interesant, că sunt toți cu studii muzicale, au despre ce discuta. Pe la 9 jumătate, încă era ziuă afară, luna august, m-a sunat Andreea foarte speriată ca niciodată. Mi-a zis: „Mama, te rog lasă tot și vino să ne iei pe mine și pe Alexandra”. Și eu zic: ”Ce s-a întâmplat?” și a zis: ”Nu pot să vorbesc la telefon.” Am întrebat-o dacă cineva a lovit-o, dacă a jignit-o, dacă lăsat totul baltă, m-am urcat în mașină, am plecat cu o viteză nemaipomenită, chiar simțeam că ceva rău s-a întâmplat, îmi spunea inima, că niciodată n-am auzit-o pe ea să fie așa de stresată și sperată”, a povestit Diana Cuciuc într-un interviu pe canalul de YouTube Life Md Documentary.

Soția lui Igor Cuciuc spune că a reușit cu greu să o convingă pe Andreea să îi spune că s-a întâmplat la petrecere de a vrut să plece atât de repede.

„Am ajuns la Andreea, prietena ei plângea și Andreea îmi spunea să plecăm mai repede. Eu când am ajuns, am înțeles că el era ascuns după un copac. Eu atunci eram într-o stare… nu pot să povestesc… Mi-a fost foarte greu s-o conving pe Andreea să-mi povestească ce s-a întâmplat în seara aceea. Mai întâi îmi spune: ‘Te rog, să nu mă cerți, dar s-a ajuns unde nu trebuia să se ajungă.’ Nu știam cum s-o întreb, că ea nu puteam să-mi spună. Mi-a spus: ”Mama, noi ne-am ascuns, ne-am retras de la masă”, pentru că iubitul prietenei Andreei le-a propus să ia droguri. Le-a propus, nu a insistat”, a mai spus Diana Cuciuc.

Cristian Botgros a intrat în comă, la finalul lunii septembrie, în urma unei supradoze de droguri. În spital, medicii l-au diagnosticat și cu ciroză hepatică. La începutul lunii octombrie, tânărul s-a trezit și chiar a putut vorbi cu bunicul său.

