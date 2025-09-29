Soția lui Igor Cuciuc susține că fiica sa, Andreea, a fost otrăvită: „O mână criminală”. Reacția artistului

Andreea Cuciuc, singura fiică a interpretului de muzică populară Igor Cuciuc, a încetat din viață anul trecut, la vârsta de 17 ani, în urma unui stop cardio-respirator. Acum, însă, mama adolescentei, Diana Cuciuc, a lansat o ipoteză cu privire la adevărata cauză a morții fiicei sale. Mai exact, femeia susține că Andreea a murit după ce ar fi fost otrăvită.

Diana Cuciuc susține că fiica sa a fost otrăvită

Pe data de 15 noiembrie 2024, Andreea Cuciuc, a murit subit, la vârsta de 17 ani, în timpul Balului Bobocilor. Tânăra s-a simțit rău și a căzut, iar medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a o salva.

Igor Cuciuc dezvăluia atunci că fiica sa s-a confruntat cu probleme cardiace și cu cinci ani în urmă fusese operată, la Chișinău.

Acum, însă, Diana Cuciuc a afirmat, prin intermediul mai multor postări pe rețelele sociale, că fiica sa a fost ucisă, susținând că are și un suspect.

„Dumnezeu nu bate cu bățul! Și în această viață există boomerang! Doamne ajută! Andreea a fost otrăvită de o mână criminală! Totul este clar cine e vinovatul! Noi, ca părinți, avem foarte multe întrebări fără răspuns! Dumnezeu să facă lumină în acest caz! Noi ne rugăm zi și noapte, mergem cu rugăciuni înainte! Doamne, fă lumină! Să le ardă și inimile lor de durere, așa cum ne doare sufletul și pe noi! Să fie pedepsit dușmanul!”, a scris Diana Cuciuc pe Facebook.

Citește și: Igor Cuciuc, gest sfâșietor după înmormântarea fiicei: „O așteptăm acasă pe Andreea, să ne sune și să ne spună că vine!” Ce a apărut pe Facebook după ce și-a condus fata pe ultimul drum

Citește și: Selena Gomez s-a căsătorit cu Benny Blanco. Artista a strălucit într-o rochie de mireasă Ralph Lauren

Reacția lui Igor Cuciuc

În momentul în care I s-a făcut rău, Andreea Cuciuc a acuzat probleme de vedere și o slăbiciune accentuată, lucru care i-a alarmat pe colegii ei. A fost chemată rapid ambulanța, iar primul echipaj medical a ajuns în șapte minute.

Însă intervenția de resuscitare a fost întârziată de lipsa unor echipamente, fiind nevoie de chemearea unei a doua ambulanțe. Însă, până la sosirea acesteia, starea fiicei lui Igor Cuciuc se agravase.

Citește și: Mihai Bendeac n-a mai ieșit la întâlnire cu o femeie de 6 ani. De ce nu își dorește actorul o iubită

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său

Din momentul morții Andreei, familia a analizat fiecare detaliu, considerând că există discrepanțe majore între versiunea oficială și realitatea pe care o percep ei.

După ce Diana Cuciuc a lansat ipoteza otrăvirii Andreei, Igor Cuciuc a postat și el un mesaj cu subînțeles.

„Îmi arde sufletul ca focul după floarea mea! Doar rugăciunea și Dumnezeu le vede pe toate, să ne încredem în El!”, a spus interpretul de muzică populară.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Igor Cuciuc și fiica sa, Andreea

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News