Laura Vicol, replici acide pentru cei care o critică. „Ce să fac, nu pot să mă abțin!" Imaginile cu ea din online au stârnit un val de reacții

Laura Vicol, replici acide pentru cei care o critică. „Ce să fac, nu pot să mă abțin!” Imaginile cu ea din online au stârnit un val de reacții

Raluca Vițu
.  Actualizat 31.10.2025, 11:41

Laura Vicol, fostă președintă a Comisiei juridice din Parlamentul României, revine în atenția publicului cu unele postări controversate pe rețelele sociale, în contextul în care este implicată într-un dosar penal de amploare.

Alături de soțul ei, Vladimir Ciorbă, Vicol este acuzată de implicare într-un grup infracțional organizat în cazul Nordis, care vizează aproape 1.000 de păgubiți și un prejudiciu estimat la 75 de milioane de euro.

Postările sale recente, însoțite de imagini editate cu inteligență artificială, au stârnit reacții puternice din partea internauților, care au criticat atât tonul arogant, cât și conținutul mesajelor.

Mesajul care a aprins spiritele în online

Într-una dintre postări, Laura Vicol apare într-un decor montan, îmbrăcată în negru cu o blană albă, iar în alta, pe un tron de cristal, purtând o coroană aurie. Internauții au ironizat imaginile, comparând-o cu Elsa, Crăiasa Zăpezilor. Însă ceea ce a provocat cele mai multe reacții a fost textul care însoțea fotografiile:

„După un an de minciuni, mizerii și caractere mici, am învățat două lucruri esențiale: să am răbdare și să atac frustrații care îşi aratā neputințele în curtea mea. Nu îmi cer scuze că exist, respir și, ghinion, arăt bine. Nu-i ușor să trăiești cu atâta ură, dar vă înțeleg – unii n-au alt combustibil. Le cer iertare celor care mă cunosc, aroganța afişatā este doar pentru îmbuibații cu venin, ce să fac, nu pot să mă abțin să nu îi enervez. Liber la comentarii până la ora 14.00.”

Replica dură pentru criticii din online

Într-o altă postare, Vicol a fost și mai tranșantă, adresându-se direct celor care i-au comentat aspectul fizic, diplomele sau trecutul profesional:

„Pentru cei de aici care îmi comentează limbajul, tatuajele, diplomele sau ce mai găsiți voi de disecat: să ne înțelegem. Eu am diplome. Voi aveți gura mare. Eu muncesc cu acte din 99. Voi n-ați muncit niciodată. Statul pe scaun sau statul drepți în fața stāpânilor nu înseamnă nimic. Eu am ridicat tot ce am cu muncă, nopți pierdute, greşeli, biruințe și demnitate. Voi ați ridicat doar sprânceana când ați văzut că o femeie poate mai mult decât voi toți la un loc.

Comentatorii mei de profesie, fără școală, fără carieră, fără nimic, dar cu tupeu nelimitat – vă informez că tastatura nu ține loc de creier. Și nici Facebook-ul nu dă diplome. Când o să munciți măcar un sfert din ce am muncit eu, atunci mai vorbim. Până atunci, tăceți și luați notițe. Nu vă nominalizez, v-aş da valoare şi nu ştiți ce sā faceți cu ea. Hai pa!

Citeşte şi: Laura Vicol a sfidat legea în tribune la meciul dintre FCSB și Rapid, de pe Arena Națională

Citeşte şi: Laura Vicol, tatuaj controversat, în timp ce este cercetată în dosarul Nordis. Val de reacții în mediul online: „Are tupeu”

Citeşte şi: Luca Vicol, declarații scandaloase pe TikTok: „Trimiteți-vă părinții la muncă”. Fiul cel mare al Laurei Vicol îi ironizează pe cei care nu au situația lui financiară

Reacțiile internauților

Postările au adunat mii de reacții și sute de comentarii, majoritatea critice. Internauții au acuzat-o de aroganță, lipsă de empatie și de faptul că își glorifică munca în timp ce este cercetată penal. Comentarii precum „Și înșelatul oamenilor tot o muncă este…”, „Cu ciordeala ați construit tot ce aveți, doamnă” sau „Erați de apreciat, dacă nu făceați greșeala de a pune în același buzunar munca dumneavoastră cu munca altora!” reflectă tensiunea dintre imaginea publică a fostei deputate și percepția publicului.

Foto – Facebook

