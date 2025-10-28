Luca Vicol, declarații scandaloase pe TikTok: „Trimiteți-vă părinții la muncă”. Fiul cel mare al Laurei Vicol îi ironizează pe cei care nu au situația lui financiară

Luca Vicol, fiul cel mare al Laurei Vicol, i-a ironizat pe TikTok pe cei care îi critică familia, făcând atingere la situația financiară a acestora. Tânărul subliniază faptul că el nu poate fi afectat de părerile celorlalți cât timp el poartă geci de brand și își permite să stea la Monaco, în timp ce criticii săi nu își permit un asemenea lux.

Luca Vicol, declarații șocante pe TikTok

Luca Vicol este foarte activ pe TikTok, unde atinge numeroase subiecte de actualitate. Acesta are și postări în care îi atacă pe cei care au păreri critice la adresa familiei lui și chiar îi ironizează pe cei care vorbesc despre mama sa, Laura Vicol, precizând că aceștia nu își permit, ca el, să poarte haine scumpe și să călătorească în cele mai luxoase destinații.

„Zilele astea s-a scris un nou articol despre mine. Ei bine, de ce s-a scris acest articol? Păi… tam-tam-ul despre părinții mei, numele meu de familie, alea-alea vechi. Ce voiam doar să vă spun… Hai să ne uităm puțin la cum arată domnișorul. Vi-l las aici pe ecran și o să vă dați voi cu părerea. Dom’ne, Luca, iar te îmbraci în geci de 5000 de euro. Luca, iar faci așa și așa. Păi, bă fraților, familia mea a muncit. Trimiteți-vă părinții la muncă. De ce nu faceți și voi asta?”, spune Luca Vicol pe platforma de socializare.

Fiul Laurei Vicol recunoaște că râde de urmăritorii săi

În cadrul aceluiași clip Luca Vicol recunoaște că obișnuiește să își ia peste picior urmăritorii care îl critică pe el și familia lui.

„Așa, revenind la articol. Sincer, nici nu știu ce să vă zic. Eu vorbesc cu voi, voi mă înjurați, eu fac mișto de voi. La finalul zilei, eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5000, voi nu. Dar știți cum e? Până la urmă, dacă faptul că mă înjurați vă face să vă simțiți mai bine, eu mă bucur. (…) Pot să zic ce vreau tocmai pentru că am bani. De aia o să-mi dau cu părerea și o să zic lucruri exact cum le văd eu”, a mai spus fiul Laurei Vicol.

Laura Vicol, reținută în dosarul Nordis

În luna februarie a acestui an, Laura Vicol a fost reținută de procurorii DIICOT în dosarul Nordis, alături de soțul ei, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis.

Fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților este acuzată de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.

În prezent, Laura Vicol a devenit vicepreședinte în partidul lui Piedone, după ce a fost dată afară din PSD. Aceasta a susținut că partidul lui Cristian Popescu Piedone este „singurul partid în care pot să cred”.

„Din punctul meu de vedere este singurul partid în care pot să cred. Este nou, curat, începe de la zero, așa cum ne dorim toți. România merită respect. Sunt foarte fericită pentru că am luat această decizie și am încredere în domnul președinte Piedone. Mereu am lucrat pentru oameni și îmi doresc în continuare să fac acest lucru”, a declarat ea pentru știripesurse.ro.

