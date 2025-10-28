În ce relații sunt Adriana Bahmuțeanu și băieții ei, la aproape un an de la decesul tatălui lor, Silviu Prigoană: „Este un caz grav de corupție din protecția copilului” / Exclusiv

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit, în emisiunea Fresh by Unica, ce relație are cu cei doi fii, Maximus și Eduard, la aproape un an de la decesul tatălui lor, Silviu Prigoană.

Adriana Bahmuțeanu a spus ce relație are cu băieții ei, la aproape un an de la decesul tatălui lor, Silviu Prigoană

Maximus și Eduard, băieții Adrianei Bahmuțeanu, locuiau cu tatăl lor atunci când afaceristul s-a stins din viață brusc, într-un restaurant din județul Brașov, pe 12 noiembrie 2025. Deși jurnalista și-a dorit să le fie alături, băieții ei au rămas în grija fraților vitregi mai mari, Honorius și Silvius. Adriana îi acuză pe fiii cei mari ai lui Prigoană că îi alienează pe copiii ei pentru a accesa moștenirea lor.

Invitată la Fresh by Unica, Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit că relația ei cu Maximus și Eduard este „înghețată”.

„Relațiile cu copiii mei sunt înghețate în momentul ăsta. Copiii mei au un grad înalt de alienare. Refuză orice contact cu mine, disproporționat, nejustificat, cu mine sau cu familia mea. Mama mea a murit din motivul ăsta, pentru că nici pe ea n-au mai vrut s-o vadă. Au împins-o în sediul DGASPC, s-au purtat urât cu ea. Mama și sora mea au obținut în instanță drept de vizită cu minorii, care nu se respectă nici astăzi. Și asta este o dovadă de alienare, faptul că un copil care a fost practic crescut de bunica lui, bunica care a stat în casă cu noi, și de mătușa maternă, refuză orice fel de contact, nejustificat, disproporționat. N-au dorit să o vadă pe mama. Am dus-o pe mama la poarta lor, am dus-o pe mama la instanță, și nu s-a întâmplat nimic”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Citește și: „Teama de eșec m-a făcut să rămân într-o relație care devenise foarte toxică și abuzivă.” Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană / Exclusiv

„Este un caz grav de corupție din protecția copilului”

Adriana Bahmuțeanu este de părere că situația ei reprezintă un caz grav de corupție din sistemul de protecție a copilului.

„Pe scurt, ca să înțeleagă lumea, este un caz grav de corupție al angajaților din protecția copilului care, în loc să facă orice este posibil ca să salveze viața unui copil, să salveze relațiile de familie ale unui copil, așa cum spune legea, legea spune că DGASPC trebuie să prevină separarea copilului de familie, ei au încurajat-o. E un caz de corupție și am să merg până în pânzele albe ca să demonstrez această corupție. Am probele. Dacă aici nu mi se dă dreptate, există instanțe internaționale, foruri internaționale care îmi dau dreptate”, a mai spus jurnalista.

Fosta soție a lui Silviu Prigoană a explicat că principala ei acuzație este aceea că ar fi adus toată presa la ușa casei lui Silviu Prigoană după decesul lui. Jurnalista insistă că nu a avut nimic de a face cu acest lucru.

„E o aberație. Copiii mei au crescut în televiziune. Taică-său a fost mogul media. Eu în continuare lucrez în televiziune, am contracte. Au crescut cu mine pe scenă, cu mine la emisiuni, făceam emisiuni cu ei de fustă, la propriu. (…) Despre ce discutăm? Așa mi-am petrecut viața, așa și-au petrecut copilăria. În televiziune, la propriu”, a explicat jurnalista.

Întreaga ediție poate fi urmărită integral pe www.unica.ro, dar și pe canalele oficiale de YouTube și Facebook Unica.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News