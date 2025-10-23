„Teama de eșec m-a făcut să rămân într-o relație care devenise foarte toxică și abuzivă.” Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană / Exclusiv

Adriana Bahmuțeanu a oferit detalii rare despre începuturile relației cu Silviu Prigoană, în emisiunea Fresh by Unica. Din relația lor au rezultat doi copii, Maximus și Eduard, care au rămas fără tată în noiembrie 2024.

Adriana Bahmuțeanu, adevărul despre relația cu Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu și-a deschis sufletul în emisiunea Fresh by Unica, unde a vorbit, printre multe altele, despre cum a început relația dintre ea și Silviu Prigoană, de care s-a despărțit definitiv în anul 2015. Afaceristul a murit pe 12 noiembrie 2024, la 60 de ani, în urma unui infarct.

Adriana Bahmuțeanu a povestit că s-a confruntat cu numeroase avansuri din partea șefilor ei, unul dintre aceștia fiind Silviu Prigoană. După o perioadă îndelungată în care i-a refuzat avansurile, jurnalista a dezvoltat sentimente pentru afacerist, atrasă fiind de atitudinea lui impunătoare și de faptul că se simțea protejată de el, un lucru care i-a lipsit în copilărie, din partea tatălui.

„Pe mine a încercat să mă alerge, dar i-am rezistat. La un moment dat chiar i-am spus: «Eu am viața mea, am venit aici să muncesc». Mult timp am simțit sprijinul lui, pentru că el era mai în vârstă decât mine cu 10 ani. Am simțit că este un bărbat protector care îmi lipsise foarte mult. Îmi lipsise și în copilărie. Tata nu era atât de protector. Tata a avut o copilărie traumatizantă și n-a fost chiar tatăl ideal. Era mai nervos, mai absent din viața noastră. Am simțit probabil părintele pe care nu l-am avut. Asta m-a atras la Silviu Prigoană. Mi-a spus: «De azi înainte toate problemele tale s-au terminat»”, a povestit Adriana Bahmuțeanu, la Fresh by Unica.

Citește și: Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. „Voi face toată viața acest lucru!” Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană

„Era șeful în casă pentru că asta era personalitatea lui. (…) Evident că ziceam ca el și făceam ca mine”

În cadrul interviului, jurnalista a mai spus că, deși îl considera pe fostul soț „șeful în casă”, nu se sfia din a face lucrurile ca ea, chiar dacă el nu era de acord.

„Da, era șeful în casă pentru că asta era personalitatea lui. Evident că nu îl respectam și evident că ziceam ca el și făceam ca mine și de multe ori se demonstra că am dreptate. Și probabil asta i-a plăcut. Faptul că am fost cam singura femeie în viața lui care a reușit să-i facă totuși o opoziție. Să-i spună, bă, aici greșești”, a mărturisit.

De ce s-au despărțit Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a oferit detalii și despre divorțurile repetate.

„A fost un cumul de factori. (…) Au fost niște certuri duse la extrem. (…) El dezvoltase și o latură probabil patologică a personalității și dădea pe toată lumea în judecată. Întâmplător câștigase câteva procese împotriva primăriei în acea perioadă, acum 20 de ani. (…) Și probabil din motivul ăsta i s-a produs un declic în creier și de câte ori aveam o ceartă mai serioasă, băga divorț. Eram în pat cu el dimineața, ne trezeam și suna poșta și zicea aveți o citație și mă uitam, e de la divorț. «Hai las-o că nu mai mergem, că ne-am împăcat»”, a mai spus.

Citește și: Cum a apărut Adriana Bahmuțeanu la starea civilă. Jurnalista s-a măritat cu George Restivan

„Noi ne-am luat din dragoste. Poate să spună lumea ce o spune”

Jurnalista a concluzionat că au existat mai multe motive care au dus la dizolvarea căsniciei cu Silviu Prigoană. Printre acestea a menționat lipsa lor de inteligență emoțională, lipsa comunicării și faptul că amândoi erau concentrați pe cariere și nu pe comunicare și pe protejarea relației lor.

„Problema era că nici eu, nici el nu aveam această inteligență emoțională. Nu aveam skill-urile, nu ne învățase nimeni. Nu știam ce înseamnă relație de cuplu. (…) Ai nevoie să comunici cu partenerul, ai nevoie să înveți cum să relaționezi. (…) Eram amândoi carieriști, eram focusați să facem carieră, să facem bani, să facem una altă, să facem copii. Și atunci evident că ne focusam pe aceste obiective și mai puțin pe relația noastră ca și parteneri. Deși ne iubeam foarte mult, noi ne-am luat din dragoste. Poate să spună lumea ce o spune. Nu mă interesează părerea lumii. (…) Ne-am căsătorit din iubire”, a explicat.

„Teama de eșec m-a făcut să rămân într-o relație care devenise foarte toxică și abuzivă”

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit și că la toate acestea s-a adăugat și agresivitatea lui Silviu Prigoană.

„Teama de eșec m-a făcut să rămân într-o relație care devenise foarte toxică și abuzivă. N-o să intru în detalii, dar la ce vă gândiți voi, ce scrie la manual despre o relație toxică, cu violență de tot felul, cu umilințe, cu tot tacâmul, aia s-a întâmplat”, a mai spus jurnalista.

Moderator: Elena Popa

Imagine: Ada Cheroiu; Robert Nițoi; Marin Dumitru

Montaj: Ștefan Buzoianu

Foto: Libertatea

Urmărește-ne pe Google News