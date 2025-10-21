  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. „Voi face toată viața acest lucru!” Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. „Voi face toată viața acest lucru!” Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană

Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. „Voi face toată viața acest lucru!” Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană
Raluca Vițu
.

La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela Prigoană a vorbit deschis despre relația pe care o păstrează cu copiii fostului partener, într-un interviu emoționant.

Fosta parteneră a regretatului  afacerist a transmis un mesaj pentru Maximus, care a devenit recent major, și a rememorat anii petrecuți împreună cu familia acestuia

Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului

Mihaela Prigoană a mărturisit că a locuit aproape un deceniu alături de copiii lui Silviu Prigoană, timp în care s-a creat o legătură profundă între ei.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Ce ascunde firma acuzată că a rupt sigiliul Distrigaz, înainte de explozia din Rahova. Detaliul incredibil descoperit de autorități
Recomandarea zilei

Cu ocazia majoratului lui Maximus, Mihaela i-a transmis un mesaj plin de afecțiune: „Noi toți îi dorim ‘la mulți ani’, să fie sănătos și să aibă o viață liniștită.”

prigoana si mihaela botezatuIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Ce spune Mihaela Prigoană despre copiii lui Silviu Prigoană

În același interviu, Mihaela Prigoană a vorbit cu admirație despre implicarea lui Silviu Prigoană în creșterea și educația copiilor săi.

„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
„Vara lui 2024 a fost cea în care abia dacă I-am mai văzut pe Anghel... Am preluat tot ce ținea de Sasha și am tăcut”. Theo Rose, mărturisire dureroasă la un an de la nunta cu Anghel Damian. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor
Recomandarea zilei

„Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere” – a mai spus ea, pentru aceeași sursă.

Mihaela Prigoană se reinventează în domeniul frumuseții

Pentru a depăși durerea pierderii, Mihaela s-a implicat în mai multe proiecte personale. În ultimul an, a ales să se dedice domeniului frumuseții, colaborând cu un prieten apropiat. „La urma urmei, atât de mult muncesc încât măcar lucrurile acestea să mi le fac pentru mine, ca femeie. Și părul, de 26 de ani îmi spăl părul numai la salon”, a spus ea.

Citeşte şi: Cine este Mihaela Prigoană, femeia cu care Silviu Prigoană s-a căsătorit doar religios. Are trei copii dintr-un mariaj anterior

Citeşte şi: Cum a aflat Mihaela Botezatu de moartea partenerului ei, Silviu Prigoană: „Mai aveam doar 19 kilometri până să ajung la el. Totul s-a frânt brusc”

Citeşte şi: Mihaela, partenera lui Silviu Prigoană, o fană înfocată a lui Cătălin Botezatu: „Din partea doamnei a fost mai mult, dar niciodată din partea mea. Din respect, nu am dat curs”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, schimb de replici cu Mihaela, după moartea lui Silviu Prigoană. „Mi-a spus că are ea grijă de copiii mei.” Cum a reacționat jurnalista

Mihaela Prigoană a fost partenera de viață a omului de afaceri Silviu Prigoană în ultimul deceniu al vieții acestuia, după despărțirea de Adriana Bahmuțeanu. Cei doi au trăit o relație discretă, departe de lumina reflectoarelor, într-o atmosferă de stabilitate și afecțiune. „Pentru mine a fost bărbatul pe care l-am iubit cu tot sufletul și pe care l-am respectat cu toată ființa mea. Toată relația noastră a fost bazată pe iubire și respect reciproc”, a declarat Mihaela acum ceva timp.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct suferit în timp ce lua masa la un restaurant din Bran. Moartea sa fulgerătoare a lăsat familia și apropiații în stare de șoc. După pierderea lui, Mihaela Prigoană a continuat să păstreze o relație apropiată cu copiii afaceristului.

Foto – arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) Ediția nr. 36 - Rusia (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Ce a pățit Mihaela Bilic la un supermarket unde a mers să facă unele cumpărături: „Am plecat dezamăgită și într-un fel speriată”
Fanatik
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a mișcat mai repede!”. Culisele aducerii lui Hagi în Ghencea
GSP.ro
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
Click.ro
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Citește și...
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Britney Spears, acuzată că și-a bătut copiii. E scandal mare
Ce bilet a primit Adela Popescu de la fiul ei, Alexandru. Actrița a fost emoționată până la lacrimi
Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”
Gheorghe Ifrim din „Las Fierbinți” a divorțat în secret și s-a recăsătorit. Imagini de la nunta actorului cu soția mai tânără
Scapă rapid de durerile de cap
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce bilet a primit Adela Popescu de la fiul ei, Alexandru. Actrița a fost emoționată până la lacrimi
Ce bilet a primit Adela Popescu de la fiul ei, Alexandru. Actrița a fost emoționată până la lacrimi
Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”
Ce relație are Bianca Drăgușanu cu familia lui Gabi Bădălău. Vedeta a dat din casă: „Toată familia e fericită”
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Elle
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Andrei Zaharescu, viață complet schimbată după divorțul de Andreea Berecleanu. S-a recăsătorit și trăiește în Africa de Sud. Imagini RARE cu soția lui și copilul lor. Foto
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Jorge, anunț important privind familia sa. Prin ce schimbări trece artistul după 12 ani de căsătorie: „Incredibil, cine ar fi crezut”
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: „Frustrantă treabă uneori, dar…”
Carmen Grebenișan, confesiuni despre experiența alăptării. Cu ce probleme s-a confruntat: „Frustrantă treabă uneori, dar…”
DailyBusiness.ro
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Bolojan promite sprijin pentru peste 400 de persoane afectate de explozia din Rahova: 45 de locuințe sunt asigurate
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
Vlăduța Lupău a făcut anunțul despre al treilea copil: „O să vă și arăt, ca să fie așa pe dovedite”
A1.ro
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Gheorghe Ifrim din „Las Fierbinți” a divorțat în secret și s-a recăsătorit. Imagini de la nunta actorului cu soția mai tânără
Gheorghe Ifrim din „Las Fierbinți” a divorțat în secret și s-a recăsătorit. Imagini de la nunta actorului cu soția mai tânără
Dan Ciotoi iubește din nou, după divorț: „E povestea noastră de suflet”
Dan Ciotoi iubește din nou, după divorț: „E povestea noastră de suflet”
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Dan Alexa de la Asia Express 2025. Antrenorul a devenit cunoscut după scandalul cu Anamaria Prodan
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Cine e Joseph Adam de la Asia Express 2025. Bărbatul a ales să ia numele soției sale, Anda Adam
Observator News
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Libertatea pentru Femei
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
S-a dus și el! L-au găsit mort pe uriașul nostru artist. Lumea muzicii românești, în stare de șoc total! Nimeni nu se aștepta la o asemenea veste! Maestrul a frânt inimile tuturor!
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Felicitări, mami eroină! Vedeta noastră a născut al 10-lea copilaș! Cine e tăticul, persoană importantă, câți ani are și de ce toți micuții lor au nume care încep cu ”M” sau ”T”
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Nicușor Dan, reacție fulger după explozia din Rahova! Președintele nostru a intervenit personal după tragedia care a zguduit Bucureștiul! Ce a putut zice despre Bolojan și Arafat
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Cât de prietene sunt de fapt Alina Pușcău și Cristina Postu, echipă la Asia Express? Cele două s-au faultat de câte ori au avut ocazia
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Trei ceasuri rele pentru o zodie marți. Va suferi teribil
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Povestea tristă a Elenei, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în timp ce era cu fetița de doar 2 ani. Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o prietenă a victimei
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Pe ei îi sărbătorim ASTĂZI. Multi barbati poarta numele acestui SFANT
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Taxă pe oxigen din 2027?! Am putea plăti lunar pentru simplul fapt că respirăm. Un europarlamentar avertizează
Taxă pe oxigen din 2027?! Am putea plăti lunar pentru simplul fapt că respirăm. Un europarlamentar avertizează
Mircea Badea, după tragedia din Rahova: „Asta nu-i țară, e carnaval. Noi ne atacam pe noi, de proști ce suntem”
Mircea Badea, după tragedia din Rahova: „Asta nu-i țară, e carnaval. Noi ne atacam pe noi, de proști ce suntem”
Femeile care nu iau acest supliment pot fi mai expuse riscului de Alzheimer
Femeile care nu iau acest supliment pot fi mai expuse riscului de Alzheimer
Suplimentul „uitat” care ar putea încetini îmbătrânirea și sprijini sănătatea inimii și a creierului
Suplimentul „uitat” care ar putea încetini îmbătrânirea și sprijini sănătatea inimii și a creierului
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
Anna Lesko, în ipostaze sexy! Cum se menține într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a înnebunit fanii cu pozele incendiare
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton