Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului. „Voi face toată viața acest lucru!” Ce spune despre băieții lui Silviu Prigoană

La aproape un an de la moartea lui Silviu Prigoană, Mihaela Prigoană a vorbit deschis despre relația pe care o păstrează cu copiii fostului partener, într-un interviu emoționant.

Fosta parteneră a regretatului afacerist a transmis un mesaj pentru Maximus, care a devenit recent major, și a rememorat anii petrecuți împreună cu familia acestuia

Mihaela Prigoană, mărturisiri emoționante la un an de la decesul afaceristului

Mihaela Prigoană a mărturisit că a locuit aproape un deceniu alături de copiii lui Silviu Prigoană, timp în care s-a creat o legătură profundă între ei.

„Eu am trăit în casă împreună cu cei mici, că cei mari au plecat, aproape 10 ani, adică am fost ca o familie. Nu poți să rupi așa 10 ani. Ne respectăm. Ei m-au respectat încă din momentul în care eu am intrat în casa lor. Ne-am înțeles foarte bine. Eu și Silviu am crescut copiii împreună. Copiii mei au crescut și acolo, deci trebuie să rămânem în relații bune”, a declarat ea pentru Antena Stars.

Cu ocazia majoratului lui Maximus, Mihaela i-a transmis un mesaj plin de afecțiune: „Noi toți îi dorim ‘la mulți ani’, să fie sănătos și să aibă o viață liniștită.”

Ce spune Mihaela Prigoană despre copiii lui Silviu Prigoană

În același interviu, Mihaela Prigoană a vorbit cu admirație despre implicarea lui Silviu Prigoană în creșterea și educația copiilor săi.

„Tatăl lor s-a ocupat foarte mult de educația lor. Copiii sunt extraordinari, sunt niște copii care s-au maturizat probabil mai repede decât vârsta pe care o au și sunt copii foarte buni, foarte buni. Îi respect, îi iubesc, așa cum Silviu mi-a respectat copiii și i-a iubit încă de la început și voi face toată viața acest lucru. Eu l-am înțeles pe Silviu din toate punctele de vedere” – a mai spus ea, pentru aceeași sursă.

Mihaela Prigoană se reinventează în domeniul frumuseții

Pentru a depăși durerea pierderii, Mihaela s-a implicat în mai multe proiecte personale. În ultimul an, a ales să se dedice domeniului frumuseții, colaborând cu un prieten apropiat. „La urma urmei, atât de mult muncesc încât măcar lucrurile acestea să mi le fac pentru mine, ca femeie. Și părul, de 26 de ani îmi spăl părul numai la salon”, a spus ea.

Mihaela Prigoană a fost partenera de viață a omului de afaceri Silviu Prigoană în ultimul deceniu al vieții acestuia, după despărțirea de Adriana Bahmuțeanu. Cei doi au trăit o relație discretă, departe de lumina reflectoarelor, într-o atmosferă de stabilitate și afecțiune. „Pentru mine a fost bărbatul pe care l-am iubit cu tot sufletul și pe care l-am respectat cu toată ființa mea. Toată relația noastră a fost bazată pe iubire și respect reciproc”, a declarat Mihaela acum ceva timp.

Silviu Prigoană s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2024, în urma unui infarct suferit în timp ce lua masa la un restaurant din Bran. Moartea sa fulgerătoare a lăsat familia și apropiații în stare de șoc. După pierderea lui, Mihaela Prigoană a continuat să păstreze o relație apropiată cu copiii afaceristului.

