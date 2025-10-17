Adriana Bahmuțeanu, mesaj tulburător pentru Maximus, la împlinirea vârstei de 18 ani. „Știu că ești supărat pe mine!” Ce regretă despre copilăria fiului cel mare

Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj profund emoționant fiului său, Maximus, cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani.

Jurnalista a ales să-i scrie o scrisoare deschisă, în care și-a exprimat dragostea necondiționată, regretele pentru greșelile trecutului și speranța că, într-o zi, relația lor se va vindeca.

Mesajul Adrianei Bahmuțeanu pentru fiul cel mare

Adriana Bahmuțeanu și-a început mesajul cu o urare emoționantă, exprimându-și dorința profundă de a fi alături de fiul ei în această zi importantă: „Azi mi-aș dori din suflet să pot veni la ziua ta de naștere, la majoratul tău, să te pot privi în ochi, să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc și că voi fi toată viața lângă tine, să te susțin când îți va fi greu!”

Ea recunoaște că nu a fost o mamă perfectă, dar subliniază că l-a crescut cu dragoste și sacrificii: „Să-ți spun că te-am crescut cu dragoste și cu lacrimi, chiar dacă nu am fost mama perfectă, că mi-aș da și sufletul pentru tine dacă ar fi nevoie.”

Jurnalista a vorbit și despre ruptura dureroasă dintre ea și Maximus, pe care o descrie metaforic ca pe un zid gri, rece și tăcut: „Știu că nu am voie! Că între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri, care a înlocuit nimbul de lumină aurie ce te înconjura când erai mic, un zid gri unde este doar tăcere. O tăcere apăsătoare și dureroasă!”

Deși admite că fiul ei este supărat și confuz, dar speră că într-o zi va înțelege adevărul: „Știu că ești supărat pe mine, știu că ești confuz, că nu mai știi ce să crezi, că nu vrei să mă vezi fiindcă ți-au băgat în cap tot felul de prostii, dar știu că într-o zi toată mascarada asta se va sfârși.”

Credința în reconectare: „Nu poți fi orfan dacă ai mama în viață”

Unul dintre cele mai puternice pasaje ale scrisorii este cel în care Adriana a reafirmat legătura de sânge și dragostea maternă: „Și că nu poți fi orfan dacă ai mama în viață!”

Ea și-a exprimat încrederea în maturitatea viitoare a fiului său, care îl va ajuta să distingă între adevăr și manipulare: „Știu și că ești curajos, foarte inteligent, tenace și perseverent și că într-o bună zi, când te vei maturiza suficient, vei reuși să faci diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună.”

Adriana Bahmuțeanu și-a asumat partea de vină pentru suferințele prin care a trecut Maximus și recunoaște că divorțul de Silviu Prigoană a avut un impact profund asupra copiilor: „Mi-aș fi dorit din tot sufletul să te feresc de necazuri, să-ți ofer o copilărie fericită și să te fi crescut într-o familie iubitoare, dar la un moment dat o furtună teribilă a spulberat aceste vise ale mele, iar tu ai nimerit la mijloc, în tornada dintre doi părinți imaturi care n-au știut cum să treacă peste orgolii și să te protejeze de otrava divorțului!”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă în toiul nopții. De ce a răbufnit jurnalista: „Mă deranjează! E o nenororcire!”

Citeşte şi: De ce au lipsit copiii Adrianei Bahmuțeanu de la cununia ei civilă. Jurnalista, afectată de decizia băieților. „Îmi pare rău că nu au fost!”

Citeşte şi: Surpriză la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Maximus Prigoană a venit să-și conducă bunica pe ultimul drum

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, vizitată pe neașteptate de Maximus. „Și-a dorit să meargă în Vegas!” Intervenția lui Honorius Prigoană le-a schimbat planurile. „L-a sunat și s-a schimbat la față!”

În final, Adriana transmite un mesaj de speranță și reconstrucție, exprimându-și dorința ca, într-o zi, relația lor să se vindece: „Dar știu și că relațiile se pot repara, cu iubire și înțelepciune, ca să devenim cu adevărat o familie, așa cum poate n-am fost până acum, dar cu siguranță vom putea deveni!”

Ea încheie cu o urare caldă și un îndemn la bucurie: „Până atunci, dragul meu, trăiește-ți vârsta și distrează-te maxim! La mulți ani! Te iubesc! Și nu uita: În God we Trust!”

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News