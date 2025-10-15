Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă în toiul nopții. De ce a răbufnit jurnalista: „Mă deranjează! E o nenororcire!”

Adriana Bahmuțeanu și soțul ei, George Restivan, au trăit o noapte de coșmar în cartierul Berceni, chiar înainte ca acesta să plece în Statele Unite. În jurul orei 1:00, liniștea celor doi a fost spulberată de zgomote puternice venite din fața blocului, unde funcționează, potrivit vedetei, o cafenea ilegală.
Situația a degenerat până la intervenția poliției, iar Bahmuțeanu a povestit totul în emisiunea „Un Show Păcătos”, exprimându-și revolta față de vecinii care i-ar fi transformat viața într-un calvar.
Vedeta susține că nu este prima dată când este nevoită să sune la 112 din cauza scandalurilor produse în apropierea locuinței sale. „Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspund polițiștii de la Secția 17”, a declarat Adriana Bahmuțeanu. Ea acuză faptul că localul funcționează fără avize, iar mesele amplasate pe trotuar blochează accesul pietonilor și chiar al echipajelor de salvare.
Bahmuțeanu a descris atmosfera din fața blocului ca fiind insuportabilă, cu muzică la volum ridicat, scandaluri și consum excesiv de alcool. „Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un roacher să cânte. Nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete. Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală. Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare”, a mai spus vedeta.
Bahmuțeanu face demersuri pentru a opri activitatea localului
Deranjată de gălăgia constantă și de lipsa de reacție a autorităților, Adriana Bahmuțeanu a anunțat că va depune o plângere oficială la poliție. Ea susține că nu mai poate tolera situația și că va face demersuri legale pentru a opri activitatea localului. „Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”, a concluzionat vedeta în cadrul emisiunii.
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan după moartea mamei sale
Cununia civilă a avut loc la Starea Civilă a Sectorului 5 din București, în jurul orei 13:30. Evenimentul a fost unul discret, fără petrecere, din respect pentru mama Adrianei, care decedase cu doar câteva zile înainte. „Azi facem doar o cununie civilă, e o formalitate! Semnăm actele pentru că suntem în doliu, am amânat nunta pentru că s-a întâmplat cu mama”, a declarat Bahmuțeanu pentru Click.
Carmen Harra, cea care le-a făcut cunoștință celor doi și le-a fost „nașă de suflet”, a declarat că relația dintre Adriana și George are o compatibilitate puternică și că Restivan a trecut prin momente dificile înainte de această căsătorie.
Adriana Bahmuțeanu a ales să poarte negru la cununie, în semn de respect pentru mama sa, și a anunțat că nunta religioasă și petrecerea vor fi reprogramate pentru anul viitor.
Foto – Arhivă
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.