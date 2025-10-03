De ce au lipsit copiii Adrianei Bahmuțeanu de la cununia ei civilă. Jurnalista, afectată de decizia băieților. „Îmi pare rău că nu au fost!”

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan și-au unit destinele într-un cadru discret, dar mediatizat, atrăgând atenția presei și a publicului. Cu toate acestea, un detaliu a stârnit curiozitate: de ce nu au fost copiii Adrianei prezenți la cununia civilă. Un moment care ar fi trebuit să adune familia în jurul fericirii celor doi a fost marcat de o absență greu de ignorat.

„Îmi pare rău că nu au fost copiii”

Într-o declarație oferită pentru Spynews, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre lipsa fiilor ei de la ceremonie. Vedeta a recunoscut că și-ar fi dorit să-i aibă alături, dar le respectă alegerea de a nu participa.

„Îmi pare rău că nu a fost mama lângă mine, îmi pare rău că nu au fost copiii. Nu au venit și îi înțeleg că probabil se feresc. Sunt la vârsta la care nu vor să fie filmați, fotografiați.”, a spus Adriana, cu o vizibilă urmă de regret, dar și cu înțelegere față de dorințele copiilor.

Copiii Adrianei Bahmuțeanu par să fi ales să se țină departe de evenimentele publice, mai ales cele care atrag atenția presei.

Adriana a subliniat că prezența televiziunilor și a jurnaliștilor a fost un factor important în decizia copiilor: „Au fost foarte multe televiziuni, colegi din presă, ei nu vor.”

Deși nu au fost fizic prezenți, Adriana Bahmuțeanu a transmis că legătura cu copiii ei nu este afectată de această alegere. Vedeta a spus că este convinsă că va avea o discuție cu ei în curând, sugerând că relația lor se bazează pe respect reciproc și comunicare.

„Sunt convinsă că vom vorbi cu ei cât de curând”, a adăugat Adriana, cu speranța că acest moment va fi urmat de o reconectare familială, dincolo de camerele de filmat și de agitația mediatică.

Adriana Bahmuțeanu, în negru la cununia civilă

Cununia civilă dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan a fost un moment marcat de emoție, discreție și alegeri vestimentare care au transmis mai mult decât eleganță — au vorbit despre respect, doliu și asumare. Cei doi au spus „da” într-un cadru restrâns, înconjurați de câțiva prieteni apropiați și de fiul lui George, care a ales să fie alături de tatăl său în această zi specială.

Adriana Bahmuțeanu a ales să poarte o rochie neagră, o alegere vestimentară rară pentru o cununie, dar profund justificată. Mama vedetei s-a stins din viață cu doar câteva săptămâni înainte de eveniment, iar Adriana a dorit să-și exprime durerea și respectul printr-o ținută sobră.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem demult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție” a declarat Adriana, potrivit sursei amintite anterior.

Rochia neagră a fost completată de un sacou în aceeași nuanță și un colier lung de perle, care a adus o notă clasică și discretă. Deși nu a fost o ținută extravagantă, apariția Adrianei a fost una demnă și plină de simbolism. În mâini, jurnalista a ținut un buchet uriaș de flori în nuanțe de roz și verde, un contrast vizual care a sugerat speranță și reînnoire, în ciuda tristeții care o însoțea.

La rândul său, George Restivan a optat pentru o ținută simplă, dar elegantă: o cămașă albă, pantaloni gri și o vestă în aceeași nuanță.

Înainte de semnarea actelor, Adriana i-a oferit lui George o ultimă șansă de reflecție, i-a spus că se poate răzgândi, dacă își dorește. Răspunsul lui George a fost ferm și plin de convingere: a semnat fără ezitare, hotărât să-și petreacă restul vieții alături de partenera sa.

Foto – Facebook

