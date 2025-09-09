Mama Adrianei Bahmuțeanu, Petruța Toma, a murit la 75 de ani. „A suferit în tăcere!” George Restivan, mesaj de susținere pentru jurnalistă

Mama Adrianei Bahmuțeanu, Petruța Toma, s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani, la câteva săptămâni după ce a suferit un accident vascular cerebral.

Mesajul Adrianei Bahmuțeanu după pierderea mamei

Petruța Toma, în vârstă de 75 de ani, a fost o prezență discretă, dar puternică în viața fiicei sale. De-a lungul anilor, a fost sprijinul necondiționat al Adrianei Bahmuțeanu, în momentele de glorie, dar și în cele de cumpănă. În ultimele luni, însă, sănătatea i s-a deteriorat rapid, iar stresul acumulat din cauza conflictelor familiale și a proceselor legate de accesul la nepoți i-au afectat profund starea fizică și emoțională.

La sfârșitul lunii iulie, Petruța Toma a suferit un AVC grav, chiar în ajunul unui termen important în procesul în care cerea să-și vadă nepoții. A fost internată de urgență la Spitalul Fundeni, unde a primit îngrijiri medicale specializate, însă organismul ei slăbit nu a mai rezistat. Deși judecătorii i-au dat câștig de cauză, mama Adrianei Bahmuțeanu nu a mai apucat să se bucure de această victorie.

Citeşte şi: Cum se simte mama Adrianei Bahmuţeanu, după ce a suferit un AVC: „Au copleşit-o grijile şi faptul că ne luptăm prin tribunale ca să ne cerem drepturile”

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre adevăratul motiv al despărțirii de George Restivan. „Prigoană l-a amenințat de mai multe ori!”

Citeşte şi: Mama Adrianei Bahmuțeanu, în lacrimi, de dorul nepoților: „Mă arde pe suflet, mă arde pe inimă. I-am legănat pe picioare”

Într-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale, Adriana Bahmuțeanu și-a exprimat durerea și recunoștința față de cea care i-a fost mamă, prietenă și sprijin.

“Mama mea bună și inimoasă s-a dus în lumină, astăzi, la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului!

Cu inima frână de supărare și cu neputință că nu poate mută munții din loc, așa cum o făcea de obicei!

Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului și-a avut mereu o vorba bună pentru nou! Chiar și în momentele cele mai dureroase tot găsea puterea să mai zâmbească!” – a transmis Adriana Bahmuțeanu pe rețelele sociale.

George Restivan, cuvinte de susținere pentru Adriana Bahmuțeanu

George Restivan a reacționat public după dispariția Petruței Toma, exprimându-și sprijinul necondiționat față de Adriana Bahmuțeanu în aceste clipe de profundă durere. Partenerul vedetei a anunțat că va ajunge în România în următoarele zile, pentru a fi alături de ea. Totodată, Restivan a dezvăluit că era conștient de suferința adâncă a mamei Adrianei, provocată de imposibilitatea de a-și revedea nepoții, o durere care i-a marcat ultimele luni de viață.

În ceea ce privește nunta planificată pentru 2 octombrie 2025, George Restivan a confirmat că el și Adriana Bahmuțeanu vor oficializa căsătoria civilă în acea zi, însă ceremonia religioasă va fi amânată pentru o dată ulterioară. Restivan a mărturisit că, în semn de omagiu, la nuntă va fi lăsat un scaun liber, dedicat memoriei Petruței Toma — mama Adrianei, care și-a dorit din suflet să fie prezentă la acest moment, dar nu a mai apucat.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (…) Am stabilit niște detalii cu Adriana (…) Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News