Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri neașteptate despre adevăratul motiv al despărțirii de George Restivan. „Prigoană l-a amenințat de mai multe ori!”

Adriana Bahmuțeanu a vorbit despre motivul real al despărțirii de George Restivan, la mai bine de un an de la separarea lor. Cei doi au decis să meargă pe drumuri diferite în vara anului 2024, după o relație intensă care a durat un an și trei luni. Deși inițial au păstrat discreția asupra motivelor rupturii, vedeta a ales acum să dezvăluie adevărul din spatele deciziei.

De ce s-a despărțit, de fapt, de George Restivan

După un an și trei luni de relație, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au decis să meargă pe drumuri separate. Deși povestea lor părea să promită stabilitate și afecțiune, diferențele de viziune și obstacolele personale au dus la o ruptură inevitabilă. Într-o declarație sinceră și emoționantă, Adriana a explicat motivele reale ale despărțirii, dezvăluind o luptă interioară între iubire, maternitate și responsabilitate.

Unul dintre punctele de tensiune majore a fost dorința lui George de a se muta în Statele Unite împreună cu Adriana și copiii ei. Deși copiii își doreau această schimbare, Adriana a explicat că nu putea părăsi România din cauza situației legale și a relației tensionate cu fostul soț, Silviu Prigoană.

„George exagerează și îl înțeleg pe el. Eu l-am lăsat pe George să-și trăiască și el viața. Nu am putut să îi ofer ce își dorea el. A avut ideea să ne mutăm în SUA, cu tot cu copii. Copiii își doreau lucrul acesta, dar nu aveam cum să plecăm pe vremea când trăia Silviu Prigoană, pentru că el nu ar fi acceptat. Noi căutam pârghii legale și nu reușeam. Eu i-am spus clar lui George că fără copii nu plec din România”– a dezvăluit jurnalista în cadrul emisiunii Online Story by Camelia Ionescu.

Adriana a subliniat că George a fost amenințat de mai multe ori de către Prigoană, ceea ce a făcut imposibilă plecarea din țară: „Prigoană l-a amenințat de mai multe ori pe George. I-a spus de mai multe ori, pe vremea cât trăia – Lasă-mi familia în pace!”

În fața acestor presiuni, vedeta a ales să se retragă, punând pe primul loc siguranța și stabilitatea copiilor.

O despărțire cu suferință de ambele părți

Deși decizia de a se separa a fost luată cu luciditate, Adriana recunoaște că despărțirea nu a fost deloc ușoară. Ambii au suferit, iar sentimentele nu s-au stins brusc.

„Am preferat să mă dau deoparte. Să știi că am suferit mult unul după celălalt, nu a fost ușor să luăm această decizie.”

Relația lor, deși scurtă, a fost marcată de intensitate și de încercări reale de a construi un viitor împreună. Însă contextul complicat, presiunile externe și diferențele de priorități au dus la o despărțire inevitabilă.

Cum a început povestea lor de dragoste

Adriana și George s-au cunoscut prin intermediul prezicătoarei Carmen Harra. George, stabilit în California, a fost impresionat de prezența Adrianei într-un live online și a decis să traverseze oceanul pentru a o întâlni. Cei doi s-au apropiat rapid și au oficializat relația printr-o ceremonie religioasă într-o biserică românească din Ucraina, în aprilie 2023.

Relația lor a fost intensă și plină de momente frumoase, dar și de provocări. George a făcut sacrificii importante, renunțând la viața sa din SUA pentru a fi alături de Adriana în România. Cu toate acestea, diferențele culturale, distanța și contextul familial complicat au început să-și spună cuvântul.

