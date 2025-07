George Restivan a spus adevăratul motiv al despărțirii de Adriana Bahmuțeanu: „Eu cu asta am avut de-a face…”

George Restivan a dezvăluit adevăratul motiv al despărțirii de Adriana Bahmuțeanu. În această primăvară, George și Adriana au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. Ce spune bărbatul despre împăcare.

Motivul real al despărțirii dintre George Restivan și Adriana Bahmuțeanu, potrivit bărbatului

În martie 2025, George Restivan a anunțat că el și Adriana Bahmuțeanu (51 de ani) au decis de comun acord să se separe. Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, bărbatul a dezvăluit motivul real al despărțirii de fosta prezentatoare de televiziune.

George Restivan susține că prietenele Adrianei Bahmuțeanu au intervenit între ei. Totodată, bărbatul susține că, deși a trăit cu impresia că Adriana l-a iubit, acum crede că toată povestea lor de dragoste a fost doar o iluzie.

„Adriana este femeia vieții mele… Ea mi-a dat mie o iluzie. Eu am crezut că mă iubește… dar nu înțeleg cum o iubire poate să se consume (așa cum a declarat Adriana Bahmuteanu în urmă cu puțin timp – n.red.), sau altceva, să spună că oceanul este de vină, că eu sunt acolo, ea în România. (…) Lumea trebuie să învețe că atunci când lași influențele de afară… negative să îți intre în relație, ca o picătură chinezească, această picătură chinezească va ajunge să îți canibalizeze relația”, a spus George Restivan la emisiunea „Online Story by Cornelia lonescu”.

Ce spune George Restivan despre împăcarea cu Adriana Bahmuțeanu

George Restivan spune că o împăcare ar însemna să fie pus din nou față în față cu prietenele Adrianei Bahmuțeanu, pe care el le consideră, de fapt, „adversarele ei”. Bărbatul este de părere că acestea nu-i vor binele Adrianei și că au influențat-o să pună capăt relației lor.

„Eu nu mai pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei, colegii ei. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz. Mai bine stau singur. Cum să mă întorc acolo, când mă gândesc că trebuie să «stau de șase» pentru relația mea. Vreau să mă înțelegeți, când am cunoscut-o pe Adriana și am intrat în relație cu ea, nu am venit cu bagajele trecutului… Am venit doar cu lecțiile învățate din relațiile anterioare.

În plus, am lăsat și America, am lăsat tot ce am avut, o viață de om. Am lăsat-o pe mama singură, să fiu acolo cu Blake, cu Adriana. Să înțeleagă lumea, eu nu am plecat apoi din România că nu m-am obișnuit, că nu mi-ar fi plăcut. Greșit. Mie mi-a plăcut foarte mult România, pe Blake îl iubea lumea. Noi nu am venit ca să plecăm, dar în momentul în care sfera de influență îți canibalizează relația și se ajunge până în momentul ăla în care partenera mea, iubirea mea, ajunge să îmi fie mie adversar, atunci trebuie să știi când să te dai înapoi”, a mai spus George Restivan, pentru sursa citată.

Ce spune George Restivan despre prietenele Adrianei Bahmuțeanu

George Restivan spune că a avertizat-o pe Adriana Bahmuțeanu că prietenele ei le vor ruina relația. Totodată, bărbatul le-a criticat pe prietenele fostei iubite că o sfătuiesc intenționat rău, pentru că ele nu și-au găsit liniștea alături de un bărbat.

„Dacă mă întorc, repet, ar însemna să fiu în relație cu toate așa-zisele prietene ale ei, care dacă stau să mă uit la ele, toate au viața harcea-parcea. Toate se duc la biserică, toate se duc la mănăstiri, pun poze, pun de toate, dar ele… viața lor sentimentală o au la pământ. Ce mă deranjează cel mai mult este că am avut o conversație cu Adriana în care i-am spus «te rog ai grijă de relația mea cu tine, că se va duce în cap»…

Am avertizat-o, dar una îi zic «Lasă-l pe George că găsești un milionar, un Făt-Frumos», aialaltă «Hai că îți fac numerologia și o să-ți vină un bărbat adevărat»… dar ele toate sunt divorțate… Eu cu asta am avut de-a face… Eu eram o piedică pentru ei acolo, fiindcă nu erau obișnuiți cu Adriana să fie fericită”, a mai declarat fostul iubit al Adrianei, îndurerat.

„Avem niște karme neîncheiate”

În încheiere, George Restivan a dat de înțeles că și-ar dori să se împace cu Adriana Bahmuțeanu, dacă prietenele ei ar păstra distanța și nu s-ar mai băga între ei. Bărbatul nu vrea ca fosta prezentatoare TV să regrete la bătrânețe că nu are pe nimeni alături.

„M-a dus prin toate bisericile, ne-am jurat iubire, nu pot să înțeleg… Și spun, avem niște karme neîncheiate. Ori le terminăm, învățăm din ele, și redevenim cuplul care trebuia să fim, ori fiecare merge pe calea lui. Ea să rămână acolo, în trecutul ei, în ciorba aia acolo, în bălăcăreala aia, și o să ajungă la 70 de ani și o să zică, «Domne, eu ce-am făcut? Nu am familie, nu am copii, nu am pe nimeni lângă mine». Așa o văd eu… Zic totul din suflet, fiindcă îmi pasă”, a concluzionat George Restivan.

