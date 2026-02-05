ILINCA lansează „Fetele”, o declarație de iubire și admirație pentru femei: ,,Este despre a ne vedea, a ne susține și a ne celebra una pe cealaltă”

ILINCA, fostă concurentă la Vocea României, lansează „Fetele”, o piesă care celebrează frumusețea feminină în toate formele ei: căldură, empatie, curaj, iubire și putere. Este o declarație de recunoștință și solidaritate, un manifest al sororității în muzică. Piesa vine însoțită de un videoclip special, regizat chiar de artistă, care completează mesajul piesei printr-o abordare vizuală personală și autentică.



Piesa “Fetele” deschide drumul către primul album solo semnat ILINCA, programat pentru lansare în toamna acestui an.



Despre piesă, artista spune: „«Fetele» este despre frumusețe, nu doar cea vizibilă, ci cea care se simte în căldură, iubire, curaj și solidaritate. Când am scris piesa, m-am gândit la prietenele mele, la sora și mama mea, la femeile care m-au crescut și m-au format, dar și la cele care au avut curajul să lupte și să vorbească. Iubirea am învățat-o de la femeile din familia mea, puterea de la cele care au schimbat lumea, iar solidaritatea de la prietenele care mi-au fost alături indiferent de context. «Fetele» este despre recunoștință, admirație și sororitate, despre a ne vedea, a ne susține și a ne celebra una pe cealaltă.”

Anterior, ILINCA a lansat ‘’Femme Fatale”, o piesă cu un puternic mesaj social, inspirată de realitatea dură a violenței împotriva femeilor din România. Dacă ‘’Femme Fatale” a fost un strigăt împotriva tăcerii, „Fetele” vine ca un gest de iubire, recunoaștere și celebrare, arătând cele două direcții complementare prin care artista vorbește despre femei: adevărul dur și frumusețea solidarității.

ILINCA este cunoscută pentru versatilitatea vocală, autenticitatea și curajul de a experimenta. S-a remarcat prin tehnica sa vocală unică, yodelling-ul, care a dus-o în semifinala emisiunii Vocea României în 2016. Un an mai târziu, ea a reprezentat România la Eurovision Song Contest 2017, unde s-a clasat pe locul 7 în finala de la Kiev – cel mai bun rezultat obținut de România în ultimul deceniu.



În 2022, ILINCA s-a stabilit la Cluj și a devenit artist independent, alegere care i-a oferit libertatea de a-și redefini direcția artistică. În 2024, a participat într-un turneu internațional cu tematică Eurovision, susținând concerte în mai multe orașe europene și în Australia.



Anul 2025 a marcat o etapă importantă în parcursul său creativ, odată cu lansarea albumului ‘’Balkan Mama”, realizat alături de formația Gadjo Dilo, dar și a pieselor „Sukarije”, în colaborare cu Christian Eberhard, și „Canta Lautare”, proiecte care explorează relația dintre tradiție și contemporan.



În 2026, ILINCA continuă această direcție artistică asumată, cu lansări care pun în centru identitatea, feminitatea și libertatea de expresie, „Fetele” fiind una dintre piesele cheie ale acestui nou capitol. Piesa va avea prima interpretare live pe 4 februarie, în cadrul concertului She’s in Control, organizat de Women in Music, marcând începutul unui an plin de noi proiecte și momente artistice.

Foto – Simina Băcilă

