Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea

Tania Budi, la 57 de ani, își păstrează frumusețea cu un tratament revoluționar cu polinucleotide din ADN de somon. La aceeași procedură a apelat în trecut și Kim Kardashian, aceasta stimuleazând colagenul și oferind un aspect natural, fără inflamații.
Tania Budi a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon
Tania Budi, la 58 de ani, continuă să inspire prin frumusețe, încredere și un stil de viață sănătos. Fosta prezentatoare TV a ales să îmbrățișeze inovația în îngrijirea pielii, apelând la un tratament de rejuvenare care a câștigat popularitate printre vedetele internaționale.
Pe 6 februarie 2026, Tania a sărbătorit 58 de ani, arătând mai bine ca niciodată. Vedeta este clientă fidelă a unei clinici din București și recent a fost prima care a încercat un tratament revoluționar bazat pe polinucleotide extrase din ADN-ul somonului.
Tania Budi nu face un secret din pasiunea sa pentru îngrijirea personală. Vedeta mărturisește că apelează regulat la proceduri estetice pentru a-și menține aspectul proaspăt și tânăr. La aproape 60 de ani, Tania impresionează printr-un look cool și o energie tinerească.
„Este mai curtată acum decât a fost când era puștoaică”, spune ea cu umor și sinceritate.
Silueta impecabilă completează tabloul unei femei care știe să aibă grijă de ea. În vara lui 2025, Tania a fost surprinsă pe litoralul românesc într-un costum de baie alb-negru, etalând o formă fizică de invidiat. Se pare că secretul său constă într-o combinație de disciplină, tratamente inovatoare și o atitudine pozitivă.
„Eu nu vorbesc niciodată despre viața personală… Cred că am căpătat o libertate care a venit cu vârsta, cu înțelepciunea”, a declarat vedeta pentru okmagazine.ro.
Pe lângă frumusețe, Tania Budi își găsește timp și pentru relaxare. Vara trecută, vedeta a petrecut câteva zile în Dubai, bucurându-se de peisaje spectaculoase și atmosfera vibrantă a metropolei. Într-o fotografie de pe balconul hotelului, aceasta apare într-o ținută casual, demonstrând că stilul și eleganța sunt atemporale.
