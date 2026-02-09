  MENIU  
Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea

Tania Budi, pe urmele lui Kim Kardashian. Vedeta a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon pentru a-și menține tinerețea

Oana Savin
.

Tania Budi, la 57 de ani, își păstrează frumusețea cu un tratament revoluționar cu polinucleotide din ADN de somon. La aceeași procedură a apelat în trecut și Kim Kardashian, aceasta stimuleazând colagenul și oferind un aspect natural, fără inflamații.

Tania Budi a apelat la un tratament pe bază de ADN de somon

Tania Budi, la 58 de ani, continuă să inspire prin frumusețe, încredere și un stil de viață sănătos. Fosta prezentatoare TV a ales să îmbrățișeze inovația în îngrijirea pielii, apelând la un tratament de rejuvenare care a câștigat popularitate printre vedetele internaționale.

Pe 6 februarie 2026, Tania a sărbătorit 58 de ani, arătând mai bine ca niciodată. Vedeta este clientă fidelă a unei clinici din București și recent a fost prima care a încercat un tratament revoluționar bazat pe polinucleotide extrase din ADN-ul somonului.

„Este un tratament de rejuvenare biologică… Odată injectate în derm, vor regenera din interior pielea FĂRĂ inflamație…”, au explicat reprezentanții clinicii într-o postare pe rețelele sociale.

Tania Budi nu face un secret din pasiunea sa pentru îngrijirea personală. Vedeta mărturisește că apelează regulat la proceduri estetice pentru a-și menține aspectul proaspăt și tânăr. La aproape 60 de ani, Tania impresionează printr-un look cool și o energie tinerească.

„Este mai curtată acum decât a fost când era puștoaică”, spune ea cu umor și sinceritate.

Citește și: Tania Budi, reacție dură după ce s-a spus că ar fi avut o relație de două decenii cu Gigi Becali: „Dacă ne apucăm toți să spunem ce spune un bolnav la un colț de stradă”

Citește și: Tania Budi s-a iubit cu Adrian Cristea, după despărțirea fotbalistului de Bianca Drăgușanu. Cele două au ajuns apoi la cuțite: „Îmi spunea când se întâlnea cu altele”

Vedeta, siluetă de invidiat la 58 de ani

Silueta impecabilă completează tabloul unei femei care știe să aibă grijă de ea. În vara lui 2025, Tania a fost surprinsă pe litoralul românesc într-un costum de baie alb-negru, etalând o formă fizică de invidiat. Se pare că secretul său constă într-o combinație de disciplină, tratamente inovatoare și o atitudine pozitivă.

„Eu nu vorbesc niciodată despre viața personală… Cred că am căpătat o libertate care a venit cu vârsta, cu înțelepciunea”, a declarat vedeta pentru okmagazine.ro.

Citește și: Actorii protestează în stradă, după ce Ministerul Culturii le-a cerut să își ponteze opt ore de muncă pe zi. Silviu Biriș se alătură: „Deranjăm”

Citește și: Ce studiază Irina Columbeanu la facultatea din America. Fiica Monicăi Columbeanu, pasionată de medicină și sport

Pe lângă frumusețe, Tania Budi își găsește timp și pentru relaxare. Vara trecută, vedeta a petrecut câteva zile în Dubai, bucurându-se de peisaje spectaculoase și atmosfera vibrantă a metropolei. Într-o fotografie de pe balconul hotelului, aceasta apare într-o ținută casual, demonstrând că stilul și eleganța sunt atemporale.

