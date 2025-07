Adriana Bahmuţeanu a câştigat procesul în faţa DGASPC: „Din cauza lor, nu am putut să îmi iau copiii până în ziua de astăzi”. Acuzaţii grave contra Protecţiei Copilului

Adriana Bahmuțeanu a obținut o victorie importantă în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), un moment de cotitură în lupta sa pentru drepturile de custodie ale copiilor săi. În urmă cu doar câteva minute, vedeta a detaliat modul în care a fost acuzată de DGASPC și cum procurorul i-a dat dreptate, respingând acuzațiile de abuz lansate împotriva sa.

Ce scria în raportul trimis de DGASPC către instanţă

Totul a început atunci când DGASPC Sector 3 a trimis un raport către instanță în care o acuza pe Adriana Bahmuțeanu de comportament abuziv față de copiii săi. Potrivit acestui raport, Adriana ar fi fost responsabilă pentru o situație în care copiii ar fi fost expuși unui mediu stresant, datorită prezenței presei în fața casei lui Prigoană.

„Într-un raport trimis la instanță, DGASPC Sector 3 consideră că mama este abuzivă întrucât a ținut presa în fața porții lui Prigoană aproape o lună. Copiii s-au speriat de atitudinea mamei care i-a abuzat pentru că a chemat presa și a expus minorii”, a declarat Adriana Bahmuțeanu pentru spynews.ro. Acuzațiile au fost extrem de grave, iar efectele asupra imaginii sale au fost semnificative.

Procurorul a absolvit-o de orice vină

În ciuda acuzațiilor grave din raportul DGASPC, procurorul a dat câștig de cauză Adrianei Bahmuțeanu. Într-un alt dosar, procurorul a concluzionat că Adriana nu este vinovată de comportamentul acuzat.

„Eu nu sunt vinovată pentru că presa a venit și a stat pe domeniul public. Dacă domnul Honorius Prigoană se simte amenințat și are o stare de temere față de presă, nu are decât să facă procese, să facă reclamații. Treaba lui, dar eu nu sunt vinovată de nimic”, a adăugat Adriana Bahmuţeanu pentru sursa menţionată mai sus.

Mai mult, Adriana a subliniat că, în fața porții, ea nu a făcut decât să își revendice dreptul de a-și lua copiii, fără să folosească vreun fel de violență sau să instige la conflicte.

„Am fost în fața porții doar să îmi iau copiii. Nu am făcut scandal, nu am adus injurii, nu am făcut uz de forță. Domnul Honorius Prigoană nu are de ce să aibă o stare de temere”, a explicat ea.

„Procurorul spune că nu am nicio vină, că sunt o mamă care dorește să își ia copiii pentru că tatăl lor a decedat. Din cauza raportului DGASPC eu nu am putut nici până în ziua de astăzi să îmi iau copiii”, a mai spus vedeta.

Raportul DGASPC: părtinitor cu Honorius Prigoană

Adriana Bahmuțeanu a menționat că raportul DGASPC a fost părtinitor și că acest document a avut efecte negative asupra proceselor sale de custodie. Potrivit vedetei, raportul a influențat deciziile judecătorești, iar acuzațiile de „mamă abuzivă” au dus la decizii care nu au fost în interesul său sau al copiilor săi.

„În concluzie, raportul mincinos al DGASPC a produs deja efecte civile, pentru că judecătorii au considerat că sunt o mamă abuzivă, că am chemat presa și am dorit să expun copiii în presă, total fals. De fapt, raportul acesta al DGASPC este părtinitor cu Honorius Prigoană”, a spus Adriana. Vedeta a adăugat că a făcut plângeri împotriva DGASPC, iar Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului a declanșat deja un control în acest sens.

Cum ar fi trebuit să arate acţiunile DGASPC

Adriana Bahmuțeanu a dezvăluit și faptul că DGASPC nu a intervenit corespunzător în momentul în care fiul său cel mic a dat semne clare că nu dorea să rămână în casa lui Honorius Prigoană.

„DGASPC nu a extras copiii din imobil, deși fiul meu cel mic în vârstă de 13 ani și 8 luni, întrebat de față cu abuzatorii, întrebat dacă dorește să meargă la mama sau să rămână în imobil, a lăsat capul în pământ și nu a răspuns nimic. Reîntrebat, a avut aceeași atitudine și DGASPC nu l-a scos din imobil pe motiv că în fața porții erau echipe de televiziune”, a mai explicat Adriana Bahmuţeanu pentru spynews.ro.

Vedeta consideră că instituția a fost mai preocupată de imaginea publică și de aparițiile media decât de binele real al copiilor.

Adriana Bahmuţeanu continuă cu plângeri penale împotriva DGASPC

Adriana Bahmuțeanu nu s-a mulțumit cu rezultatele acțiunilor legale anterioare și a continuat să lupte pentru drepturile sale și ale copiilor săi.

„Am depus și plângeri penale, pentru că DGASPC nu a acționat în interesul copiilor. DGASPC putea să scoată copiii pe cealaltă intrare, putea să bage o mașină în curte”, a adăugat Adriana, subliniind astfel lipsa de acțiune a autorităților.

Pe lângă plângerile penale, Adriana a subliniat și că a făcut plângeri împotriva DGASPC pentru comportamentul părtinitor și pentru deciziile care au avut un impact negativ asupra relației ei cu copiii.

„DGASPC nu a acționat în interesul copiilor și asta este inacceptabil”, a spus Adriana, care continuă să lupte pentru a-și recâștiga dreptul de a fi alături de copiii ei.

În ciuda tuturor obstacolelor și acuzațiilor grele, Adriana Bahmuțeanu a reușit să câștige în fața DGASPC și să demonstreze că nu este vinovată de ceea ce i s-a imputat. Cu toate acestea, lupta pentru drepturile ei și pentru custodia copiilor săi continuă, iar vedeta este hotărâtă să meargă mai departe, în ciuda tuturor provocărilor care i-au fost puse în cale.

