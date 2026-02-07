Imagini de colecție cu Gheorghe Hagi și fiica lui, Kira

Kira Hagi a publicat câteva fotografii nemaivăzute cu ea și cu tatăl ei, Gheorghe Hagi, cu ocazia aniversării de 61 de ani a acestuia, de pe 5 februarie 2026.

Imagini nemaivăzute cu Gheorghe Hagi și fiica lui, Kira

Gheorghe Hagi, supranumit „Regele fotbalului românesc”, a împlinit 61 de ani pe data de 5 februarie, iar fiica lui, Kira Hagi, a publicat câteva imagini nemaivăzute cu ei doi, inclusiv una de la nunta ei, din iunie 2025. „La mulți ani, tata!”, a scris Kira, exprimându-și dragostea și respectul pentru tatăl ei. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Despre Gheorghe Hagi se cunoaște faptul că are o relație apropiată cu ambii copii, Kira și fiul lui, Ianis. Băiatul i-a călcat pe urme, este fotbalist și a devenit la rândul lui tată anul trecut. Cât despre Kira, ea a ales un alt drum, în domeniul artistic. Kira a absolvit facultatea de actorie din New York și a jucat în mai multe filme, seriale și piese de teatru până în prezent. Printre acestea amintim filmul „Între chin și amin” și serialul „Lia, soția soțului meu”.

„Anii trec, a crescut. Sunt fericit. E meseria ei, îi place, face cu plăcere, e fericită. Dacă ea e fericită și eu sunt liniștit”, spunea Gheorghe Hagi în trecut.

Cu cine este căsătorită Kira Hagi

După ce a pus bazele unei cariere în actorie, Kira și-a găsit liniștea și în plan personal. În iunie anul trecut, fiica lui Gheorghe Hagi s-a căsătorit cu Thomas Ferfelis, absolvent al University of Southampton din Marea Britanie și manager la Cernica Events, deținut de părinții lui. Kira și Thomas s-au cunoscut în perioada în care erau colegi la International British School of Bucharest.

Foto: Instagram; GSP

