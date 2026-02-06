Marius Moise de la „Insula iubirii” are o nouă iubită. „Este o diferență de vârstă între noi de 15 ani. Ne-am mutat împreună!” Ce spune despre căsătorie

După o perioadă plină de schimbări și încercări în plan sentimental, Marius Moise, fost concurent în sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”, pare să fi intrat într-o etapă liniștită și promițătoare a vieții sale. Deși relația cu Bianca Giurcă, alături de care a mers în Thailanda pentru a-și testa iubirea, s-a încheiat definitiv după filmări, Marius nu a renunțat la ideea de a-și găsi sufletul pereche. Iar acum, spune el, lucrurile par să se așeze exact așa cum și-a dorit.

O nouă iubire, o nouă șansă

După despărțirea de Bianca, Marius a mai avut o relație scurtă, care însă nu a rezistat din cauza distanței. Totuși, viața i-a pregătit o surpriză: o nouă parteneră, mai tânără cu 15 ani, alături de care trăiește o poveste frumoasă de câteva luni. Cei doi s-au mutat deja împreună, iar Marius spune că se simte bine, liniștit și optimist.

„Da, am avut o relație anul trecut, de câteva luni. Ne-am despărțit din cauza distanței, iar acum sunt cu altcineva de câteva luni și ne-am mutat și împreună. Suntem bine, ca la început. Este frumos”, a declarat Marius Moise pentru Spynews.ro.

Diferența de vârstă dintre ei

Între Marius și noua lui iubită există o diferență de vârstă de 15 ani. El are 38 de ani, iar ea 23. Fostul concurent recunoaște că diferența se simte uneori, însă nu o vede ca pe un impediment real, cel puțin nu în acest moment.

„Există o diferență de vârstă între noi de 15 ani. De obicei, o diferență de vârstă atât de mare poate crea probleme la un moment dat, dar, deocamdată, lucrurile sunt bune între noi. Ne bucurăm din plin de prezent și de noi doi. Nu știm ce ne rezervă viitorul, însă lucrurile sunt frumoase la noi și ne bucurăm de relația aceasta”, a spus el.

Acceptare în familie și planuri pentru viitor

Marius Moise este tatăl unei fetițe de 11 ani, dintr-o relație anterioară. Micuța și-a cunoscut deja noua „mamă vitregă”, iar relația dintre ele este una bună. Pentru Marius, acest aspect este esențial, mai ales că își dorește stabilitate și un viitor clar alături de actuala parteneră.

„Fata vine la mine când are chef, în weekenduri, pentru că este la școală în București și stă la mama ei. Ea și noua mea iubită se înțeleg bine. Mi-aș dori să fie ultima iubită de-a mea pe care o cunoaște. Chiar mi-aș dori să mă căsătoresc, ar fi cazul și pentru mine, ar fi frumos să ajungem acolo. Cine nu își dorește să fie lângă o persoană pe care o iubește, cu care să își întemeieze o familie, să aibă un copil? Îmi doresc la fel, să rămână lucrurile bune și să ajungem acolo”, a mărturisit el.

Cu o relație stabilă, o parteneră care îi este aproape și o fetiță care a acceptat-o deja în viața lor, Marius Moise pare pregătit pentru un nou capitol. După ani de căutări și experiențe dificile, fostul concurent de la „Insula Iubirii” speră ca această poveste să fie cea care îl va duce, în sfârșit, spre familia la care a visat mereu.

