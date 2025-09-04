Bianca Giurcă a răbufnit la adresa Oanei Monea, după finala Insula iubirii. Ce i-a spus ispitei care a despărțit-o de Marius Moise: „Ce tupeistă e asta! Cum e posibil să fii 3 sezoane ultima roată de la căruță?”

  MENIU  
Bianca Giurcă a răbufnit la adresa Oanei Monea, după finala Insula iubirii. Fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 nu s-a mai putut abține și a lansat critici dure la adresa ispitei care a contribuit la despărțirea ei de Marius Moise, acuzând-o de tupeu și lipsă de respect față de femeile din competiție. Iată ce i-a spus tânăra ispitei!

Bianca Giurcă nu s-a putut abține după finala emisiunii Insula iubirii de la Antena 1 și a lansat un atac dur la adresa ispitei Oana Monea. Fosta concurentă a spus răspicat ce crede despre cea care i-a destrămat relația cu Marius Moise și a acuzat-o că încearcă să pară altceva decât este.

După finala show-ului Insula iubirii de la Antena 1, Bianca Giurcă a avut o reacție dură la adresa ispitei Oana Monea, cea care a contribuit la despărțirea ei de Marius Moise. Pe rețelele de socializare, ea a transmis un mesaj direct, criticând atitudinea ispitei și acuzând-o de lipsă de respect față de femeile din competiție.

Fosta concurentă de la Insula iubirii a continuat cu o serie de acuzații, spunând că Oana Monea ar încerca să pozeze într-o „doamnă” și o „afaceristă”, deși comportamentul ei ar arăta contrariul.

Oana Monea2IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 13)

„Ce tupeistă e asta! Cum e posibil să fii 3 sezoane ultima roată de la căruță și să ai aşa tupeu? Cummm? Să te vezi ultima doamnă, ultima afacerista și tu ai rupt pe Ana Kiss în două… Pentru cine nu știe, intrați pe Telegram să o vedeți în toată splendoarea.

Am văzut ca s-a apucat să comenteze sprâncenele concurentelor de la insula, inclusiv ale Mariei, după ce l-a călărit pe soțul ei… Păi hai să le comentăm și noi pe ale tale, dar nu de acum, de când erai roșcată şi rupeai colorantele alea de plastic în tine!

„Sunt foarte asumată în ceea ce fac”. Andreea Marin, prima declarație despre viața ei amoroasă, la două luni de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta
„Sunt foarte asumată în ceea ce fac”. Andreea Marin, prima declarație despre viața ei amoroasă, la două luni de la despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta
Zilele trecute mi-a apărut că se lua de lustina și de Daiana, iar apoi prezenta câți bani face ea pe zi. Contează mai puţin câți bani ai și mai mult cât de panaramă ești! Să îți permiți tu, care îl cunoști pe omul ăla de 3 săptămâni, să ai atâta tupeu cu nevastă-sa de 10 ani, e alt nivel de nesimțire! În general nu am nimic cu nimeni, iar în niciun caz nu sunt subiectivă! Efectiv nu suport „doamnele” care numai doamne nu sunt. Oamenii care vor să pară ce nu sunt, mincinoșii și hoții”, a scris fosta concurentă de la Insula iubirii pe pagina sa personală de Instagram, la secțiunea InstaStory.

De ce s-a enervat fosta concurentă de la Insula iubirii pe Oana Monea

Bianca Giurcă s-a enervat pe Oana Monea când a văzut imaginile cu Maria, Marius Avram și ispita de la ultimul bonfire al emisiunii Insula iubirii. Fosta concurentă a emisiunii de la Antena 1 a spus că aceasta are o atitudine jignitoare la adresa Mariei Avram, deși ea este căsătorită cu Marius Moise de 11 ani.

În urmă cu doar câteva zile, și Daiana Prodan a răbufnit la adresa Oanei Monea. Ea i-a adresat cuvinte grele ispitei de la Insula iubirii.

„Ziceți ce vreți dar nu are pic de empatie în ea. Așa mândră e, zici că ce a câștigat. Nici cu Maria nu mi-e rușine, dar așa ceva nu se face. Să te uiți cu așa o satisfacție la o femeie care își vede soțul în ipostaza aia? De aia ești singură sora mea la 50 de ani. Sorry”, a scris ea pe InstaStory.

Bianca Giurcă și Marius Moise au participat în sezonul 7 de la Insula iubirii

Bianca Giurcă și Marius Moise au fost unul dintre cuplurile urmărite din sezonul 7 al emisiunii Insula iubirii de la Antena 1, unde au călătorit în Thailanda pentru a-și pune relația la încercare. În timpul show-ului, cei doi au trecut prin diverse provocări care le-au testat încrederea și fidelitatea. După filmări, ei au hotărât să se despartă.

După despărțire, fosta concurentă a rămas activă pe rețelele de socializare și și-a construit o comunitate de urmăritori. În prezent, ea are o relație cu Patrick, un tânăr în vârstă de 24 de ani, pe care l-a cunoscut la Casa iubirii.

Marius Moise a confirmat, la rândul său, că este într-o relație cu Anda, o fată care seamănă mult cu Bianca Giurcă atât la aspect, cât și la stil, ceea ce a atras imediat comparații din partea fanilor.

Sursa foto: Facebook/ Instagram

