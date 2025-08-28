Câți bani câștigă Oana Monea într-o zi de lucru. Ispita și-a uimit fanii

Oana Monea a câștigat simpatia telespectatorilor odată cu aparițiile sale în trei sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”, însă există și guri rele care o critică de fiecare dată când au ocazia. Deranjată de comentariile cârcotașilor, ispita le-a arătat acestora câți bani câștigă pentru o zi de muncă.
Oana Monea și-a jucat cu brio rolul de ispită la „Insula Iubirii”, reușind de fiecare dată să atragă unul din concurenții care au mers să-și testeze fidelitatea. Deși și-a câștigat numeroși fani, există și persoane care nu o plac și o critică. În timp ce unii au trimis-o la muncă, alții i-au sugerat să își găsească o meserie adevărată în locul celei de ispită.
Ispita a decis să se filmeze într-o zi de muncă, arătându-le tuturor că nu stă degeaba, iar veniturile ei nu sunt doar din televiziune. Oana este dermopigmentist și a arătat câți bani încasează de la fiecare clientă pe care o are.
Astfel, la finalul unei zile de muncă, după ce a avut 6 cliente, blonda a arătat că a încasat 11.000 de lei.
În timpul unui live pe TikTok, Oana Monea a vorbit despre banaficiile materiale ale celor care apar în emisiunea „Insula Iubirii”.
„Merită financiar să mergi la «Insula iubirii. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că aveți drum liber”, a precizat blonda.