Câți bani câștigă Oana Monea într-o zi de lucru. Ispita și-a uimit fanii

Oana Monea a câștigat simpatia telespectatorilor odată cu aparițiile sale în trei sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”, însă există și guri rele care o critică de fiecare dată când au ocazia. Deranjată de comentariile cârcotașilor, ispita le-a arătat acestora câți bani câștigă pentru o zi de muncă.

Câți bani câștigă Oana Monea pe zi

Oana Monea și-a jucat cu brio rolul de ispită la „Insula Iubirii”, reușind de fiecare dată să atragă unul din concurenții care au mers să-și testeze fidelitatea. Deși și-a câștigat numeroși fani, există și persoane care nu o plac și o critică. În timp ce unii au trimis-o la muncă, alții i-au sugerat să își găsească o meserie adevărată în locul celei de ispită.

Deranjată de aceste comentarii, blonda a decis să le arate internauților cu ce se ocupă în viața de zi cu zi și câți bani câștigă din această meserie.

Oana Monea are propria afacere, un salon de cosmetică în Constanța. Mai mult, aceasta oferă cursuri de specializare în domeniu și deține și un magazin online.

@oanamonea Mi-ați spus să mă duc la muncă 🫣 Cum arată pentru mine o zi la salon doar din clientele mele. ♬ sunet original - Oana Monea

Ispita a decis să se filmeze într-o zi de muncă, arătându-le tuturor că nu stă degeaba, iar veniturile ei nu sunt doar din televiziune. Oana este dermopigmentist și a arătat câți bani încasează de la fiecare clientă pe care o are.

Astfel, la finalul unei zile de muncă, după ce a avut 6 cliente, blonda a arătat că a încasat 11.000 de lei.

„Mi-ați spus să mă duc la muncă și că am fost în Thailanda pentru o vacanță gratuită. Însă, eu…”, a spus Oana Monea în videoclip, după care arată cu ce se ocupă și câți bani produce.

Ispita, despre banii primiți la „Insula Iubirii”

În timpul unui live pe TikTok, Oana Monea a vorbit despre banaficiile materiale ale celor care apar în emisiunea „Insula Iubirii”.

„Merită financiar să mergi la «Insula iubirii. Chiar merită destul de mult. Sincer, pe lângă faptul că îți faci promovare, câștigi și foarte, foarte bine. Ești în vacanță, e și o experiență… poate, dacă e ca la loto, pleci și cu un bărbat acasă. Poate, cine știe. Dar, da! Financiar se câștigă foarte bine. Așa că aveți drum liber”, a precizat blonda.

Potrivit zvonurilor apărute în mediul online, ispitele ar câștiga până la 8.000 de euro pentru un sezon al show-ului de la Antena 1. Însă suma nu a fost confirmată niciodată.

Sursă foto: Instagram

