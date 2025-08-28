Cum a arătat nunta lui Andi Moisescu cu Olivia Steer. Cei doi au avut 200 de invitați, iar rochia a fost creația Doina Levintza

Andi Moisescu și Olivia Steer au avut o căsnicie de 22 de ani. Recent, cei doi au decis să pună capăt mariajului care a durat peste 2 decenii. Cei doi s-au cunoscut la Pro Tv și au descoperit că se potrivesc. Puțin mai târziu, povestea lor de dragoste a prins contur și totul a culminat cu o nuntă mare și frumoase, iar imaginile stau mărturie.

Imagini de la nunta dintre Olivia Steer și Andi Moisescu

Andi Moisescu și Olivia Steer au trăit o poveste de dragoste frumoasă. Ei erau cunoscuți pentru faptul că formau unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul românesc. Cei doi au împreună doi băieți deja mari, unul deja la facultate, iar altul încă la liceu.

Vestea că Andi Moisescu și Olivia Steer au divorțat a venit ca un șoc pentru lumea mondenă. Prezentatorul Tv și fostă lui soție au avut o căsnicie pe care mulți o admirau și o nuntă desprinsă din povești, cu peste 200 de invitați de seamă.

Cei doi s-au cunoscut mân urmă cu peste 20 de ani, în redacția PRO TV, unde lucrau amândoi.

S-au căsătorit pe 25 septembrie 2004 și au avut o cununie religioasă de-a dreptul specială. Petrecerea de nuntă s-a ținut la restaurantul Casa Doina din București, unde cuplul a avut o mulțime de invitați din televiziune și lumea artistică.

Olivia Steer a strălucit într-o rochie de mireasă semnată de creatoarea de modă Doina Levintza.

Ceremonia de logodnă și cununia religioasă a cuplului a avut loc la Biserica Popa Soare, iar printre invitați s-au numărat Andreea Esca și Alexandre Eram, Amalia Enache, Roxana Ciuhulescu, Cristian Tabără, care a condus-o pe Olivia Steer la altar, dar și Cristi Boureanu. La petrecere au venit și vedetele trustului PRO TV precum Teo, Elena Lasconi, Mihai Dedu sau Andreea Liptak.

Au împreună doi copii

Olivia Steer și Andi Moisescu au împreună doi copii: pe Luca și David. Familia a fost mereu discretă în apariții publice și a ales să nu îi expună pe cei doi băieți în presă. Luca și David au 16, respectiv 18 ani. Băiatul cel mare se îndreaptă către o carieră în producție cinematografică, a mărturisit Andi Moisescu.

„Cel cu vârsta mai fragedă nu a identificat exact o direcție către care se va îndrepta. Sunt cu ochii pe ei din punctul acesta de vedere. Aș vrea să văd ce simt ei, ce e în interiorul lor, ce își doresc ei. E prea puțin important ce cred eu. A lucrat la producția unui film de lung metraj și l-a fascinat foarte tare. A fost parte din echipa de producție și cred că va continua povestea asta. Filmul era produs în România, dar nu era românesc. Mi-a zis că a fost extrem de fascinant și că își dorește să o ia pe direcția asta.

Eu n-am lucrat în producția de film niciodată până acum. E cumva, hai să zicem că e aceeași autostradă, dar e o stradă nouă pe care eu n-am îndrăznit să pășesc încă”, a spus prezentatorul.

Băiatul cel mare este atras de ceea ce face tatăl lui și și-ar dori să lucreze alături de el, a povestit Andi Moisescu.

„A fost foarte preocupat de sporturile urbane, ca să nu le zic extreme, până acum, unde a atins și performanțe. Încet, încet începe să-mi calce pe urme. Deja a fost gazdă la niște concursuri, unde a vorbit, a întreținut publicul. Este extrem de fascinat de ce fac eu acum, de producție și de conținut. Și-a exprimat dorința de a veni să lucreze împreună cu mine, în compania mea de producție, și eu sunt foarte de acord să vine să învețe rând pe rând toate meseriile”, a povestit prezentatorul pentru Unica.ro.

