Marius Avram ar fi venit în România după ispita Oana Monea, dar blondina i-a făcut vânt

Marius Avram participă la Insula Iubirii sezonul 9 alături de soția lui, Maria. El a pus ochii pe Oana Monea, ispita supremă din sezonul acesta. Blondina i-a sucit mințile bărbatului, iar după încheierea filmărilor, lucrurile au luat o întorsătură surpriză.

Ce s-a întâmplat cu Marius Avram după încheierea filmărilor la Insula Iubirii

Insula Iubirii se încheie peste câteva zile, iar fanii emisiunii sunt curioși să afle cum vor pleca de pe insulă cuplurile, mai ales că unii au căzut în ispită.

Marius Avram este unul dintre concurenții extrem de dezamăgiți de comportamentul parteneri sale. El a văzut bilețelele de dragoste pe care soția lui și Cătălin Brânză și le-au trimis reciproc.

La rândul lui, Marius a decis să cadă în ispită și s-a sărutat cu Oana Monea, căutând alinare în brațele ispitei supreme. După ce Maria l-a dezamăgit și s-a apropiat de Cătălin, Marius a decis că totul între ei se va termina când vor ajunge acasă, așa că s-a comportat ca un bărbat liber și și-a dat frâu intențiilor cu Oana Monea.

De altfel, el a spus că s-a abținut cu greu și s-a numit „un erou” când Oana a avut mai multe tentative de a se apropia de el.

Se pare că după ce filmările s-au încheiat, ispitele feminine și masculine s-au întors în țară cu un avion, iar cuplurile cu un alt avion. Maria voia să se întoarcă la Craiova, însă Marius voia să stea în București, acolo unde locuiește și Oana. Se pare că bărbatul a refuzat să se ducă acasă su soția.

El a așteptat-o pe Oana Monea și au plecat împreună la Constanța, însă se pare că lucrurile dintre ei nu au funcționat prea bine. Marius s-a întors la București unde a mai stat o zi și unde se pare că ispita ar fi cunoscut-o pe mama concurentului, conform Cancan.

În final, pare că lucrurile dintre Marius și Oana nu au funcționat, așa că el s-a întors la soția lui în Craiova, iar acum sunt în continuare împreună.

Cătălin Brânză spune ce s-a întâmplat la Insula Iubirii

Ispita Cătălin Brânză a povestit ce s-a întâmplat la Insula Iubirii și a declarat că maturitatea a fost unul dintre avantajele lui în emisiune.

El s-a apropiat de Maria și a reușit să îi câștige încrederea, până într-acolo încât concurenta i-a mărturisit că ar vrea să îl sărute.

Cătălin Brânză locuiește în Marea Britanie, iar după încheierea filmărilor s-a întors acolo, însă dacă ar avea vreo oportunitate în România, se va întoarce cu drag.

„Fiecare persoană are o experiență proprie de viața. Contează foarte mult cât de mult înveți și prin câte lecții treci prin viață. Cu siguranță eu, având poate o vârstă mai mare decât multe alte ispite, am venit cu o maturitate mai stabilă, cred eu, dar fiecare în partea lui a avut câștigul lui de cauză. Eu am 36 de ani, majoritatea suntem între 30 și 40 de ani. Momentan mă întorc înapoi în Marea Britanie, ca să-mi continui job-ul. Responsabilitățile nu se lasă de pe o zi pe alta. Dar voi reveni foarte des în țară, datorită acestui reality show, și orice oportunitate, orice drum nou deschis îl voi întâmpina cu brațele deschise”, a mărturisit Cătălin Brânză pentru Libertatea.

