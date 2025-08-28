Theo Rose a ajuns la urgențe cu copilul. Ce a pățit Sasha: „Mi-a fost așa milă de el”

Theo Rose este o femeie împlinită de când a devenit mamă. Vedeta iubește să își petreacă timpul alături de fiul ei Sasha și îi acordă toată libertatea și grija de care acesta are nevoie pentru a se putea dezvolta frumos. Cântăreața a povestit că Sasha este o prioritate pentru ea, motiv pentru care a început să se descurce mai bine în a își organiza timpul astfel încât să se bucure de copilăria micuțului. Recent, ea a trecut printr-un moment mai puțin plăcut cu băiețelul ei și au fost nevoiți să apeleze la serviciile de urgență.

Theo Rose a ajuns cu Sasha la urgențe

Theo Rose a povestit că Sasha, fiul ei, este un băiețel tare energic, agitat și se joacă foarte mult. Ea a vorbit despre faptul că a început să facă și mici boacăne, motiv pentru care a fost nevoită să ajungă cu cel mic la spital, după o sesiune de joacă.

Lui Sasha i-au intrat niște așchii în deget în timp ce se juca la groapa cu nisip. Deși a încercat să i le scoată acasă, Theo Rose a decis totuși să apeleze la profesioniști.

„Aseară am fost cu el la urgenţe că i-au intrat niște așchii într-un deget. Le-a luat de la locul de joacă, de la groapa cu nisip. Am încercat să i le scot eu acasă, dar mi-am dat seama că aia nu e treabă de mamă, că ne-a stat inima. Am ajuns la o doamnă doctor chirurg foarte pricepută. A plâns copilul, s-a jelit. Dar a fost ok. A învățat un cuvânt nou: curajos. Pentru că noi îi spuneam tot timpul, în timp ce-i scoteau așchiile: „Bravo, mami! Ești curajos, cel mai curajos”. Iar la un moment dat, zbiera: „Curajosssss!” Mi-a fost așa milă de el. Dar a trecut și asta. Acum e bandajat. Zici că are ceva mult mai serios”, a povestit artista pentru Cancan.

Citește și: Fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian a împlinit 2 ani. Imagini adorabile cu Sasha

Cum i s-a schimbat viața de când e mamă

Cântăreața a povestit despre cum i s-a schimbat viața de când e mamă și spune că simte nevoie să petreacă mai mult timp cu fiul ei. Reușește să facă asta după ce și-a pus la punct anumite aspecte din programul ei.

„Am un număr de evenimente pe lună, adică la care merg să cânt. În timpul săptămânii, atunci când nu am filmări la Vocea României, evident că e vorba de o echipă mare de oameni, deci nu pot eu să le fac lor programul, în celelalte zile am timp să-mi rezolv lucrurile până în ora 5, după aceea sunt doar cu copilul. Cam așa se desfăşoară, există viața mea până în ora 5 și viața de după ora 5, știi? Cam așa e la noi Și la Anghel la fel”, a povestit cântăreața.

Citește și: Ce a citit ChatGPT în palmele lui Theo Rose și Anghel Damian: „O să fiți uimiți”

Ea a povestit și faptul că este important ca ea și partenerul ei de viață să petreacă timp împreună fără copil, motiv pentru Sasha merge în weekend la părinții ei, la țară.

Copilului îi place enorm să își petreacă timpul acolo, iar părinții lui își oferă timpul de care au nevoie în calitate de cuplu.

„Copilul merge în week-end la părinții mei la țară. El e înnebunit să fie acolo. Iar noi profităm de asta, ca să petrecem timp împreună. Când nu se poate, nu se poate. Dar altfel, după ora 17.00, încercăm să fim amândoi cu băiatul. Ne facem și treaba de părinți, și cea de cuplu, și pe cea de prieteni”, a spus Theo Rose.

Urmărește-ne pe Google News