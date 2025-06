Fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian a împlinit 2 ani. Imagini adorabile cu Sasha

Sasha, fiul lui Theo Rose și al lui Anghel Damian, a împlinit 2 ani, iar artista l-a sărbătorit și în mediul online, unde a distribuit un mesaj emoționant, dar și câteva imagini cu micuțul.

Fiul lui Theo Rose și Anghel Damian a împlinit 2 ani

Theo Rose și Anghel Damian l-au sărbătorit în weekend pe fiul lor, Sasha Ioan, care a împlinit vârsta de 2 ani, Artista nu a vrut să lase momentul să treacă neobservat, astfel că a distribuit pe rețelele sociale un clip în care se află alături de băiețelul adorabil, cu păr cârlionțat.

În imagini apare Sasha, la malul mării, care aleargă spre mama sa, ce îl cuprinde cu brațele, fericită.

„La mulți ani, Sasha! Brațele astea or să te țină mereu. Să ai tot ce e mai frumos și să dai mai departe! Te iubim tare!”, a scris Theo Rose în mesajul dedicat fiului ei.

La rândul ei, Anghel Damian a publicat pe InstaStory un clip cu Sasha, alături de cifra 2 și piesa „Cel mai fericit de pe pământ” interpretată de Rareș.

Citește și: Ce a citit ChatGPT în palmele lui Theo Rose și Anghel Damian: „O să fiți uimiți”

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian au topit inimile internauților. Cum s-au filmat înainte ca artista să urce pe scenă: „Așa arată dragostea!” / Video

Artista, despre rolul de mamă

Theo Rose a devenit pentru prima dată mamă în urmă cu doi ani, aceasta rămânând însărcinată după doar câteva luni de relație cu Anghel Damian. De când micuțul Sasha a venit pe lume, viața lor a devenit mai plină de culoare, băiețelul fiind o adevărată bucurie pentru familia lor.

Recent, Theo a vorbit despre viața de mamă și cum reușește să își împartă atribuțiile cu Anghel, în creșterea micuțului, ambii având cariere încununate de succes și programe încărcate.

Citește și: Dan Alexa a filmat-o pe soţia sa ieşind din casa lui Alex Bodi. Cum şi-a dat seama că este înşelat: „Mi-a fost foarte greu. Mi-a luat nevasta”

Citește și: Ce a spus Iulia Albu despre mutarea fiicei sale, Mikaela, la fostul soț, Mihai Albu: „A fost o perioadă dificilă”

„Îmi place tot la viața de mamă. Acum nu mai e nici oboseală care a fost în perioada de bebelușeală. Mă înțelege copilul perfect. Nu are încă doi ani și mi se pare extraordinar că dacă îți iei timp să îi explici absolut orice, înțelege și ascultă. Mi se pare foarte frumoasă comunicarea pe care o am cu el și pe care o are și Anghel. Sunt foarte diferite relațiile”, a mărturisit Theo Rose într-o emisiune televizată.

„Anghel are băița de seară. Aceasta este activitatea lor împreună. Durează cam 30 de minute, mi se pare foarte ok. Eu îi pregătesc laptele. Restul e la mine. De cele mai multe ori, eu sunt acasă după ora 17:00, orice ar fi, și ieșim afară, ne jucăm în parc, mâncăm, facem tot felul de activități, cu litere, acum a învățat să numere până la 10”, a mai spus artista.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Sasha, fiul lui Theo Rose și Anghel Damian

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News