Oana Roman a fost printre primele persoane publice care au reacționat vehement după apariția declarațiilor șocante ale manelistului Tzancă Uraganu în podcastul găzduit de Bursucu.

Vizibil afectată și revoltată, Oana a transmis un mesaj dur pe rețelele de socializare, condamnând nu doar comportamentul artistului, ci și lipsa de reacție a gazdei, care a ales să nu intervină în fața unor afirmații ce banalizează violența împotriva femeilor.

Declarații care au șocat opinia publică

Un val de indignare a cuprins spațiul public românesc după ce manelistul Tzancă Uraganu a recunoscut, într-un podcast găzduit de Bursucu, că a lovit femeile cu care a avut relații. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar una dintre cele mai vehemente a fost cea a Oanei Roman, care a condamnat atât declarațiile artistului, cât și lipsa de reacție a gazdei.

În cadrul podcastului, Tzancă Uraganu a fost întrebat dacă a recurs vreodată la violență fizică asupra femeilor. Răspunsul său, rostit cu o detașare tulburătoare, a stârnit reacții puternice:

„Am mai lovit și eu femei în relațiile mele, o palmă, două… Nu sunt un tip violent, dar o femeie când țipă foarte mult, face o criză de gelozie, poate îi mai dai o palmă să o trezești, să o stăpânești…”, a spus manelistul, încercând ulterior să-și justifice comportamentul prin faptul că nu ar fi fost vorba de agresiuni grave.

„Nu înseamnă că am dat bâte, cuțite, pumni, picioare… Dar o palmă, două, un picior, ceva, mai dai la o femeie ca să… Bine, știu că nu este normal, dar mai te aduce în disperarea aia”, a completat Tzancă.

Oana Roman: „Sper să dispari din spațiul public!”

Printre cei care au reacționat dur la aceste afirmații s-a numărat Oana Roman, care a postat un videoclip pe TikTok în care și-a exprimat revolta față de promovarea unor astfel de mesaje. Ea a criticat nu doar declarațiile manelistului, ci și atitudinea lui Bursucu, care nu l-a contrazis și a continuat discuția fără să sancționeze verbal comportamentul invitatului.

„Vezi, mă? Eu nu te-am plăcut pe tine niciodată, nici tu pe mine, pentru că suntem din lumi paralele. Dar, ce ai făcut acum este incalificabil. Să promovezi așa ceva pentru vizualizări și pentru bani din care să îți crești tu fetele, eu nu am cuvinte. Sper să primești ce meriți, să se ia măsuri și, din punctul meu de vedere, să dispari, pentru că în nicio situație, fără niciun motiv și în nicio circumstanță un bărbat, un om, o ființă umană, nu are dreptul să promoveze așa ceva”, a spus Oana Roman.

Ea a subliniat gravitatea fenomenului violenței domestice în România, amintind că în acel an au fost înregistrate peste 35 de cazuri de femicid.

„Sunt peste 35 de femicide anul ăsta, în România, și tu publici ce a spus nenea ăsta și nu îl contrazici și nu îl oprești și te bucuri că faci vizualizări. Ferească Dumnezeu. Sper ca cine trebuie să ia măsuri și tu să plătești. Ai înțeles? Hai, nu la revedere. Ci Adio!”, a încheiat ea mesajul.

