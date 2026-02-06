Un celebru fotbalist de la Națională a devenit tătic pentru a doua oară. Imaginea emoționantă postată de soția lui: „Unele date sunt alese”

Unul dintre cei mai celebri fotabliști români ai momentului este în culmea fericirii, după ce soția lui a adus pe lume cel de-al doilea copil. Răzvan Marin și soția lui au ales să împărtășească vestea într-un mod discret.

Răzvan Marin și soția lui și-au întâmpinat cel de-al doilea copil

Răzvan Marin și soția lui sunt apariții discrete în spațiul public. Fotbalistul de la Națională și soția lui au dat vestea că și-au întâmpinat pe lume cel de-al doilea copil. Evenimentul s-a întâmplat recent, iar cei doi au făcut anunțul într-un mod rezervat, punând o fotografie cu mânuța bebeluși.

Răzvan Marin și Crina au o familie superbă împreună și sunt un cuplu solid. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2025, după aproape 7 ani de relație. Nunta a fost elegantă și restrânsă, departe de ochii publicului, în armonie cu stilul celor doi.

Crina este o femeie discretă, axată pe familia ei și pe creșterea celor doi copii, în timp ce Răzvan Marin își face treaba cât poate de bine, iar cariera lui s-a dezvoltat frumos de-a lungul timpului.

Jucătorul la AEK Atena este mai fericit ca niciodată, atât în viața de familie, cât și pe plan profesional. Cel de-al doilea copil a venit ca o binecuvântare în familia lui și completează frumos familia, fiind al patrulea membru.

Cei doi mai au un copil, în vârstă de trei ani, pe nume Natalie Luna. Primele zile ale noului bebeluș au fost liniștite și discrete, așa că părinții au preferat să nu dea detalii despre numele ales sau sexul bebelușului.

Imaginea emoționantă arată bebelușul care îl prinde de mână pe tatăl lui, iar mâna mamei este așezată peste cea a soțului ei, completând imaginea perfectă și transmițând emoția momentului.

Cei doi nu au spus decât că bebelușul a venit pe lume pe 2.02.2026, la ora 2:26, o coincidență frumoasă, pe care Crina Marin a sesizat-o și a menționat-o într-un mesaj scurt pe rețelele de socializare.

„Unele date sunt alese. Altele se aliniază”, a scris tânăra, fără să spună altceva.

Răzvan Marin, un tată implicat

Cu toate că are un program foarte încărcat, Răzvan Marin se bucură cât de mult poate de familia lui și face tot posibilul să fie alături de soție și copii.

Fotbalistul oferă tot sprijinul soției sale și Crina a vorbit despre cât de atent, responsabil și profund atașat de familie este Răzvan Marin.

