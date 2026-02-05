Josh Radnor din „How I Met Your Mother”, tată pentru prima oară la 51 de ani: „Sunt atât de recunoscător”

Josh Radnor, cunoscut pentru rolul lui Ted Mosby în serialul „How I Met Your Mother”, a anunțat că el și soția lui, Jordana Jacobs, au devenit părinții unui băiețel.

Josh Radnor din „How I Met Your Mother” a devenit tată pentru prima oară la 51 de ani

Josh Radnor și Jordana Jacobs au devenit părinții unui băiețel, la doi ani de când ți-au oficializat relația. În mediul online, actorul a scris câteva rânduri emoționante despre cum i s-a schimbat viața după ce a devenit tată, la 51 de ani.

„Eu și soția mea am devenit părinți acum câteva luni”, a scris Josh pe Instagram, pe 4 februarie, în dreptul mai multor fotografii. „Iată ce știm până acum: zâmbetul lui luminează întreaga cameră. Este foarte atent și grijuliu. Rămâne hipnotizat când îi cânt melodii la chitară.”

Actorul în vârstă de 51 de ani a adăugat: „Crede că «baba ghanoush» sună hilar. Este o încântare totală, iar Jordana și cu mine suntem extrem de bucuroși că este aici”. „Transmit dragoste tuturor părinților de nou-născuți”, a continuat el. „Ce inițiere sălbatică, frumoasă, obositoare și care îți deschide inima. Sunt atât de recunoscător.”

Citește și: Transformarea Matildei Ledger. Fiica regretatului Heath Ledger are 20 de ani și seamănă izbitor cu tatăl ei. Cum arată și ce face acum

Ce spune despre căsnicia cu Jordana Jacobs

Deși actorul tinde să-și țină viața personală departe de rețelele sociale, în trecut a oferit detalii rare despre căsnicia cu Jordana. „Este fantastic. Îmi place”, a declarat el pentru People, în noiembrie 2024. „Știu că așa se cuvine să spun, dar chiar îmi place.”

Care este partea lui preferată? „Îmi plac diminețile și îmi plac nopțile”, a continuat Josh. „Uneori nu ne vedem în timpul zilei din cauza muncii, așa că îmi place să ne trezim împreună și să ne reîntâlnim la sfârșitul zilei.”

Jordana Jacobs are 37 de ani și este doctor în psihologie. Ea și actorul Josh Radnor, care este cu 14 ani mai în vârstă decât ea, s-au cunoscut la un retreat de meditație prin sunet.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News