O prezentatoare TV a anunțat în direct că are cancer la sân: „Dacă aș spune că nu mi-e frică, aș minți”

Sara Gore, prezentatoarea NBC, a dezvăluit pe 30 aprilie, în emisiunea „New York Live”, că a fost diagnosticată cu cancer la sân. Cu lacrimi în ochi, a anunțat că va lua o pauză pentru tratament și vindecare.

Sara Gore, prezentatoarea îndrăgită a NBC, a transmis un mesaj emoționant în direct pe 30 aprilie, când a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân. La 49 de ani, vedeta emisiunilor „New York Live” și „Open House” a anunțat că își va lua o pauză pentru tratament. „Am simțit că este corect să vă spun chiar eu: recent am fost diagnosticată cu cancer la sân și voi lua o pauză pentru tratament și intervenție chirurgicală”, a mărturisit Sara, citată de Protv.ro.

Deși conștientă de riscurile crescute din cauza istoricului familial – atât mama, cât și sora sa au trecut prin aceeași luptă – Sara Gore recunoaște că nimic nu te pregătește pentru un astfel de moment. „Știam mereu că sunt cu risc crescut. Am presupus că ziua asta va veni. Dar îți spun: nu ești niciodată pregătit. Dacă aș spune că nu mi-e frică, aș minți”, a spus prezentatoarea cu vocea tremurândă.

Sara a descris impactul emoțional al diagnosticului, chiar și în cazul unei depistări timpurii. „Dintr-un motiv sau altul, chiar și când îl depistezi devreme, pentru că faci totul cum trebuie, este o lovitură emoțională. Nu eram pregătită pentru asta. M-a surprins cu adevărat. M-a durut”, a adăugat ea.

„Mă voi întoarce mai puternică”

Prezentatoarea a ținut să sublinieze sprijinul pe care îl primește de la echipa medicală și de la cei dragi. „Sunt înconjurată de medici extraordinari și de oameni care au mare grijă de mine acasă”, a spus Sara, adresându-se și colegilor săi, pe care îi consideră „familia mea de aici”.

În ciuda greutăților, Sara Gore găsește puterea să vadă o lecție în această încercare. „Oricât de greu este, aleg să cred, cel puțin pentru mine, în acest moment, că poate există un dar în toată această situație, chiar dacă încă nu înțeleg pe deplin care este. Încerc să înțeleg asta. Dacă e ceva, deja este un memento despre cât de prețioasă este viața și cât de important este să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat.”

Deși nu a oferit detalii despre tratamentul pe care îl va urma, Sara a asigurat publicul că se va întoarce mai puternică. „Mă voi întoarce mai puternică decât înainte și ne vom revedea după această perioadă. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut“, a încheiat prezentatoarea.

Foto: Instagram

