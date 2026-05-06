  MENIU  
Home > Vedete > O prezentatoare TV a anunțat în direct că are cancer la sân: „Dacă aș spune că nu mi-e frică, aș minți”

O prezentatoare TV a anunțat în direct că are cancer la sân: „Dacă aș spune că nu mi-e frică, aș minți”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Sara Gore, prezentatoarea NBC, a dezvăluit pe 30 aprilie, în emisiunea „New York Live”, că a fost diagnosticată cu cancer la sân. Cu lacrimi în ochi, a anunțat că va lua o pauză pentru tratament și vindecare.

Prezentatoarea TV Sara Gore a anunțat în direct că are cancer la sân

Sara Gore (7)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Sara Gore, prezentatoarea îndrăgită a NBC, a transmis un mesaj emoționant în direct pe 30 aprilie, când a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer la sân. La 49 de ani, vedeta emisiunilor „New York Live” și „Open House” a anunțat că își va lua o pauză pentru tratament. „Am simțit că este corect să vă spun chiar eu: recent am fost diagnosticată cu cancer la sân și voi lua o pauză pentru tratament și intervenție chirurgicală”, a mărturisit Sara, citată de Protv.ro.

Deși conștientă de riscurile crescute din cauza istoricului familial – atât mama, cât și sora sa au trecut prin aceeași luptă – Sara Gore recunoaște că nimic nu te pregătește pentru un astfel de moment. „Știam mereu că sunt cu risc crescut. Am presupus că ziua asta va veni. Dar îți spun: nu ești niciodată pregătit. Dacă aș spune că nu mi-e frică, aș minți”, a spus prezentatoarea cu vocea tremurândă.

Sara a descris impactul emoțional al diagnosticului, chiar și în cazul unei depistări timpurii. „Dintr-un motiv sau altul, chiar și când îl depistezi devreme, pentru că faci totul cum trebuie, este o lovitură emoțională. Nu eram pregătită pentru asta. M-a surprins cu adevărat. M-a durut”, a adăugat ea.

Citește și: Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil. Artista a strălucit într-o rochie mulată care i-a pus în evidență sarcina

„Mă voi întoarce mai puternică”

Prezentatoarea a ținut să sublinieze sprijinul pe care îl primește de la echipa medicală și de la cei dragi. „Sunt înconjurată de medici extraordinari și de oameni care au mare grijă de mine acasă”, a spus Sara, adresându-se și colegilor săi, pe care îi consideră „familia mea de aici”.

În ciuda greutăților, Sara Gore găsește puterea să vadă o lecție în această încercare. „Oricât de greu este, aleg să cred, cel puțin pentru mine, în acest moment, că poate există un dar în toată această situație, chiar dacă încă nu înțeleg pe deplin care este. Încerc să înțeleg asta. Dacă e ceva, deja este un memento despre cât de prețioasă este viața și cât de important este să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat.”

Deși nu a oferit detalii despre tratamentul pe care îl va urma, Sara a asigurat publicul că se va întoarce mai puternică. „Mă voi întoarce mai puternică decât înainte și ne vom revedea după această perioadă. Vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut“, a încheiat prezentatoarea.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) Turritella - Ediția nr. 36 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) Stiblit - Ediția nr. 35 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) Labradorit - Ediția nr. 34 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) Ceruzit- Ediția nr.33 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) Clopotica - Ediția nr. 68 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) Prietenul șobolan - Ediția nr. 67 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) Familia Robinson - Ediția nr. 66 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Fanatik
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
Adi Vasile dă lovitura. Cum a reușit să câștige o sumă uriașă de bani în România, deși era la Survivor
GSP.ro
Simona Țăranu a „fugit” din România: „Am sărbătorit altfel”
Simona Țăranu a „fugit” din România: „Am sărbătorit altfel”
Click.ro
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală
Redactia.ro
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Citește și...
MM Stoica l-a făcut praf în direct pe Kyros Vassaras: „Ne jignește, e ceva de neiertat! Mi-e frică pentru baraj”
Bloomberg: Criza politică din România pune presiune pe leu, cel mai negru scenariu. Cât a ajuns euro miercuri, 6 mai
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nicoleta Luciu, intervenție estetică în secret: „Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă”
Actorul Jonathan Tiersten, celebru pentru rolul din "Sleepaway Camp", a murit la 60 de ani
Ioana State a ajuns la medicul estetician: „Mi-am făcut de toate”. Cum arată acum comedianta, după ce și-a făcut mai multe operații estetice
Vestea MOMENTULUI! Și-a dat demisia! Nu a mai rezistat!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Nicoleta Luciu, intervenție estetică în secret: „Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă”
Nicoleta Luciu, intervenție estetică în secret: „Gâtul și decolteul spun multe despre vârstă”
Actorul Jonathan Tiersten, celebru pentru rolul din "Sleepaway Camp", a murit la 60 de ani
Actorul Jonathan Tiersten, celebru pentru rolul din "Sleepaway Camp", a murit la 60 de ani
DailyBusiness.ro
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
PSD declanșează criza guvernamentală. Miniștrii își dau demisia în bloc, iar Guvernul Ilie Bolojan, sub presiunea unei moțiuni de cenzură
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
FMI și Banca Mondială revizuiesc drastic prognozele pentru România. Creștere economică aproape înjumătățită în 2026
A1.ro
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Andrei Rotaru, schimbare de look după despărțirea de Cristina. Prin ce transformare a trecut fostul concurent de la Insula Iubirii
Ioana State a ajuns la medicul estetician: „Mi-am făcut de toate”. Cum arată acum comedianta, după ce și-a făcut mai multe operații estetice
Ioana State a ajuns la medicul estetician: „Mi-am făcut de toate”. Cum arată acum comedianta, după ce și-a făcut mai multe operații estetice
Florinel de la „Chefi la cuțite”, acuzat că a mers în stare de ebrietate la un eveniment. Reacția concurentului
Florinel de la „Chefi la cuțite”, acuzat că a mers în stare de ebrietate la un eveniment. Reacția concurentului
Cum arată Andreea Marin la 51 de ani, fără strop de machiaj. Vedeta strălucește: „Mă simt mai bine ca oricând”
Cum arată Andreea Marin la 51 de ani, fără strop de machiaj. Vedeta strălucește: „Mă simt mai bine ca oricând”
Ce face și cum arată Roberta Anastase, Miss România 1994, la 50 de ani
Ce face și cum arată Roberta Anastase, Miss România 1994, la 50 de ani
Observator News
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Judeţul în care e nevoie disperată de forţă de muncă. Se caută electricieni, şoferi şi mecanici
Redactia.ro
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Răsturnare de situatie după moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan rămâne...
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
Elena Udrea, mesaj acid după căderea Guvernului Bolojan. Ce a transmis în mediul online
S-a terminat votul la moțiunea de cenzură. Ce au ales parlamentarii
S-a terminat votul la moțiunea de cenzură. Ce au ales parlamentarii
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Un alt parlamentar și-a dat demisia de la PSD chiar înaintea moțiunii de cenzură. A anunțat că trece la PNL
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Fructul care poate contribui la prelungirea vieții, dacă e consumat zilnic. Dar mulți îl evită din cauza gustului
Fructul care poate contribui la prelungirea vieții, dacă e consumat zilnic. Dar mulți îl evită din cauza gustului
Subvenții lunare pentru firmele care angajează persoane peste 45 de ani. Cele patru categorii eligibile
Subvenții lunare pentru firmele care angajează persoane peste 45 de ani. Cele patru categorii eligibile
Chipsuri contaminate cu Salmonella, retrase urgent de la vânzare. Produsele vizate
Chipsuri contaminate cu Salmonella, retrase urgent de la vânzare. Produsele vizate
3 zodii trec printr-un test karmic pe 6 mai. Cad măștile, iar adevărul nu mai poate fi ascuns
3 zodii trec printr-un test karmic pe 6 mai. Cad măștile, iar adevărul nu mai poate fi ascuns
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
Cum arată Roberta Anastase, fosta Miss România 1994, la 50 de ani? Transformarea radicală a acesteia! Imagini rare cu ea
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
Dieta drastică a Nicoletei Luciu la 45 de ani! Regula de la care nu se abate niciodată. Arată impecabil, la fel ca-n tinerețe
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton