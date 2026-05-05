Anisia Gafton și Florin Serghei s-au căsătorit civil. Artista a strălucit într-o rochie mulată care i-a pus în evidență sarcina

Lumea divertismentului din România este în sărbătoare după ce Anisia Gafton și partenerul ei de viață, Florin Serghei, au decis să își oficializeze relația. Cunoscută pentru umorul său debordant și energia inepuizabilă, îndrăgita actriță de stand-up comedy a trăit momente pline de emoție în cadrul unei ceremonii civile restrânse.

Evenimentul, marcat de o eleganță discretă, reprezintă doar începutul unui capitol spectaculos pentru cei doi, care se pregătesc să devină părinți pentru prima dată în viitorul apropiat.

O apariție rafinată și un cadru plin de căldură

Pentru ziua în care a spus oficial „da”, Anisia a abandonat pentru câteva momente personajele comice și a oferit o lecție de stil. Vedeta a atras toate privirile cu o ținută modernă, compusă dintr-o fustă tricotată până la podea și un top alb din satin.

Piesa de rezistență a fost însă sacoul alb decorat cu pene pe un umăr și o fundă supradimensionată pe umăr, o alegere care i-a subliniat rafinamentul fără a-i știrbi din personalitatea vibrantă. Cei doi au ales să sărbătorească acest moment departe de luminile reflectoarelor, preferând intimitatea familiei și a celor mai apropiați prieteni, într-o atmosferă unde bucuria sinceră a fost singura regulă a zilei.

Dublă fericire: „Am devenit un ou Kinder”

Căsătoria civilă vine ca o completare firească a celei mai frumoase vești pe care cuplul a dat-o recent. La începutul lunii aprilie, Anisia și-a surprins fanii anunțând sarcina într-o manieră care a stârnit hohote de râs și mii de felicitări. Artista a publicat prima ecografie a bebelușului, însoțită de un mesaj care a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Ea a glumit pe seama noului său statut de viitoare mămică, spunând că „nu, nu suntem deloc speriați! +1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder!”. Această notă de optimism și relaxare pare să definească întregul parcurs al cuplului către viața de familie.

Filosofia unui cuplu nonconformist în fața tradițiilor

Deși au făcut pasul spre legalizarea uniunii lor, Anisia și Serghei rămân fideli stilului lor liber, refuzând să se lase constrânși de normele sociale rigide sau de presiunea de a face lucrurile „așa cum trebuie”. Întrebată despre planurile pentru nuntă și despre modul în care vede această instituție, comedianta a oferit o perspectivă sinceră asupra viziunii sale de viață. Ea a mărturisit că „aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Cu siguranță, căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem”.

Iubirea mai presus de orice conveniență socială

Anisia a subliniat în repetate rânduri că secretul relației lor de durată nu a stat în acte, ci în respectul reciproc și în libertatea de a alege momentul potrivit pentru fiecare etapă. Referitor la presiunea socială de a fi „în rând cu lumea”, artista a declarat ferm că „eu cred că contează mai mult să te iubești decât un act. Se zice că trebuie să fii în rând cu lumea, dar eu niciodată nu am fost în rând cu lumea și mi-a fost bine. Niciodată nu am zis: Trebuie să facem așa! Ideea este ca fiecare să facă cum vrea și cum îi este bine în viață”. În prezent, atenția celor doi este canalizată spre venirea pe lume a copilului, lăsând eventuala petrecere de nuntă să se întâmple sub semnul spontaneității.

