Anisia Gafton traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Artista și partenerul ei, Florin Serghei, au anunțat că vor deveni părinți pentru prima dată, veste care a emoționat imediat comunitatea lor online.

O veste împărtășită cu emoție

Anisia a ales să dezvăluie sarcina într-un mod sincer și cald, publicând prima ecografie a bebelușului. Imaginea a fost suficientă pentru a declanșa un val de reacții pozitive, fanii grăbindu-se să felicite cuplul și să le transmită gânduri bune.

În stilul ei caracteristic, plin de umor, artista a însoțit fotografia cu un mesaj care a cucerit internetul:

„Nu, nu suntem deloc speriați! +1 Loading… Dacă de Paște am vrut un ou mare și frumos, se pare că eu am devenit un ou Kinder! Sărbători fericite!”

Cei doi au preferat să păstreze misterul în privința sexului copilului, cel puțin pentru moment.

O relație construită în timp

Povestea de dragoste dintre Anisia Gafton și Florin Serghei durează de aproape un deceniu. Relația lor a început într-un context profesional, când Florin căuta un partener pentru stand-up, iar colaborarea s-a transformat treptat într-o legătură personală puternică. Cei doi sunt împreună din 2017, iar în urmă cu doi ani au decis să se logodească.

“Aș vrea să fie o caterincă totală, să se relaxeze lumea, să nu fie cu pretenții. Adică să fie distracție. Nu neapărat să apar eu într-o rochie, depinde. Să fie spontan. Cu siguranță, căsătoria își are rolul ei acolo, dar, deocamdată, noi suntem bine așa cum suntem. Eu cred că contează mai mult să te iubești decât un act. Se zice că trebuie să fii în rând cu lumea, dar eu niciodată nu am fost în rând cu lumea și mi-a fost bine. Niciodată nu am zis: “Trebuie să facem așa!”. Ideea este ca fiecare să facă cum vrea și cum îi este bine în viață. Dacă mie îmi place căsătoria și să fiu căsătorită, foarte bine. Altui om dacă nu îi place, nu este nicio problemă. Altul poate că nu vrea să se căsătorească niciodată sau să aibă vreo relație serioasă. Trebuie să respectăm deciziile fiecăruia. V-am zis, deocamdată, nu mă văd cu o nuntă mare, dacă ar fi. Poate ceva spontan, să nu existe presiune.”, a spus Anisia pentru ego.ro în 2024.

Anisia povestea într-un podcast cum a evoluat totul:

„Și el căuta un partener pentru stand-up… Noi suntem un cuplu în viața reală. Prima dată, omul era super profi, nu vorbeam de gagici, era foarte profi el.”

De la primele spectacole împreună până la viața de cuplu, cei doi au crescut unul alături de celălalt, iar acum se pregătesc pentru cel mai important rol: acela de părinți.

Sarcina marchează începutul unei etape pline de emoții, provocări și bucurii pentru Anisia și Florin. Fanii lor sunt nerăbdători să afle noi detalii despre evoluția sarcinii și să fie martori la transformările din viața artistei.

Pentru Anisia Gafton și Florin Serghei, viitorul se conturează luminos, iar vestea venirii pe lume a primului lor copil a adus deja multă căldură și entuziasm în comunitatea lor.

Foto – Instagram

